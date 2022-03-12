2:2
Конец матча
24' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
1:0
49' ПенальтиGiorgos Kakoullis
53' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
70' Желтая карточкаBojan Kovacevic
1:1
72' ГолСадик Берат
2:1
77' ГолМатавж Тим
2:2
90' ГолСасси Исмаил
Ход матча
49'
53'
57'
70'
72'
1:1
77'
2:1
90'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Лаос ЯковосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Керла СемирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Омония
Докса Катокопия
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
33 матча
63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1
Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2