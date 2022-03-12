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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Омония
2:2
Конец матча
Докса Катокопия
0'
24' Желтая карточка
Захариу Панайотис
1:0
49' Пенальти
Giorgos Kakoullis
53' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
70' Желтая карточка
Bojan Kovacevic
1:1
72' Гол
Садик Берат
2:1
77' Гол
Матавж Тим
2:2
90' Гол
Сасси Исмаил
90'+9
Омония
Докса Катокопия

История личных встреч

Омония
Докса Катокопия

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

33 матча

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1
Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Захариу Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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