Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
25' ГолЛекьякс Ян
1:1
37' ГолВрховец Блаж
83' Желтая карточкаБотеак Эрик
86' Желтая карточкаИоанну Михалис
90' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
Ход матча
25'
0:1
37'
1:1
83'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Анортосис
Омония
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
80%
5 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед
35 матчей
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 15 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
55 матчей
20%
30.9%
49.1%
11 побед 17 ничьих 27 побед
Первый тайм
9.1%
56.4%
34.5%
5 побед 31 ничья 19 побед
Второй тайм
20%
41.8%
38.2%
11 побед 23 ничьи 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|7 (1)
|0.41
|Артиматас Костакис
|3
|0.18
|Делетич Милош
|3
|0.18
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.18
|Араюури Паулус
|2
|0.12
|Калцас Никос
|2
|0.12
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.06
|Врховец Блаж
|1
|0.06
|Качарава Ника
|1
|0.06
|Новотны Сома
|1
|0.06
|Коррейя Андерсон
|1
|0.06
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|5 (1)
|0.26
|Лекьякс Ян
|3
|0.16
|Щепович Марко
|3 (1)
|0.16
|Ланг Адам
|2
|0.11
|Ционис Маринос
|2
|0.11
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.11
|Гомес Хорди
|1
|0.05
|Giorgos Kakoullis
|1
|0.05
|Лойзу Лойзос
|1
|0.05
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|5
|0
|Гушбауэр Йозеф
|4
|0
|Делетич Милош
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Варда Амр
|3
|0
|Попович Денис
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Качарава Ника
|1
|0
|Новотны Сома
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|4
|1
|Папулис Фотис
|5
|0
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Узохо Фрэнсис
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
6
43%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
5
45%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
26
22
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
6
27%
16-30
7
27%
4
18%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
12%
7
32%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
3
15%
7
39%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
3
15%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2
Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2
Омония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|17
|11
|2
|4
|26 - 15
|35
|2.
|Арис Лимассол
|17
|10
|4
|3
|20 - 12
|34
|3.
|АЕК Ларнака
|18
|9
|7
|2
|28 - 15
|34
|4.
|Пафос
|18
|7
|7
|4
|23 - 16
|28
|5.
|Омония
|19
|8
|4
|7
|21 - 19
|28
|6.
|Анортосис
|17
|8
|3
|6
|25 - 21
|27
|7.
|АПОЭЛ
|16
|6
|6
|4
|22 - 18
|24
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|5
|3
|8
|17 - 17
|18
|9.
|Докса Катокопия
|17
|4
|6
|7
|14 - 21
|18
|10.
|Олимпиакос Никосия
|17
|4
|5
|8
|11 - 18
|17
|11.
|ПАЕЕК
|17
|3
|4
|10
|14 - 28
|13
|12.
|Этникос Ахна
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|3.
|Аполлон
|8
|6
|0
|2
|17 - 10
|18
|4.
|Арис Лимассол
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|5.
|Анортосис
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Пафос
|9
|4
|4
|1
|14 - 5
|16
|7.
|АПОЭЛ
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|4
|0
|4
|10 - 6
|12
|9.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Докса Катокопия
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|11.
|ПАЕЕК
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|2.
|Аполлон
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|4.
|Пафос
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|5.
|Анортосис
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|6.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Докса Катокопия
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Омония
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|9.
|ПАЕЕК
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|3
|5
|2 - 8
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4