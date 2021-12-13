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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
1:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
17' Желтая карточка
Акоран Баррера
68' Желтая карточка
Папулис Фотис
68' Желтая карточка
Росалес Роберто
74' Желтая карточка
Ланг Адам
0:1
78' Гол
Мамас Рафаил
1:1
79' Гол
Папулис Фотис
83' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
90' Желтая карточка
Мамас Рафаил
90'+6
Омония
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония
АЕК Ларнака

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

46 матчей

47.8%
13%
39.2%
22 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 3 0.27
Лекьякс Ян 2 0.18
Щепович Марко 2 (1) 0.18
Дюриш Михал 2 (2) 0.18
Ланг Адам 1 0.09
Лойзу Лойзос 1 0.09
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 8 (3) 0.62
Дербишир Мэтт 6 0.46
Дьюрчо Адам 3 0.23
Абраам Гонсалес 1 0.08
Эспиноса Хавьер 1 0.08
Jose Romo 1 0.08
Фараж Имад 1 0.08
Мамас Рафаил 1 0.08

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 3 1
Папулис Фотис 3 0
Ланг Адам 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Дискеруд Миккел 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 6 0
Томович Ненад 3 0
Акоран Баррера 3 0
Густаву Луиш 1 1
Росалес Роберто 2 0
Танди Симранджит 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Рубен Мартинес 1 0
Энглезу Никос 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Тумбас Йоакейм 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
3
21%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
45%
4
18%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0
Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Алки Ороклинис - АЕК Ларнака 0:4 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Омония 2:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 13 8 4 1 22 - 8 28
2. Аполлон 13 9 1 3 21 - 12 28
3. Арис Лимассол 13 8 2 3 15 - 9 26
4. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
5. Омония 11 5 2 4 12 - 8 17
6. Олимпиакос Никосия 13 4 4 5 10 - 12 16
7. Анортосис 2:0 12 5 1 6 17 - 18 16
8. АПОЭЛ 12 4 4 4 13 - 14 16
9. АЕЛ Лимаcсол 12 3 3 6 12 - 14 12
10. Докса Катокопия 0:2 13 2 5 6 11 - 19 11
11. ПАЕЕК 12 3 2 7 10 - 19 11
12. Этникос Ахна 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Анортосис 2:0 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Омония 6 3 2 1 8 - 4 11
7. АПОЭЛ 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Арис Лимассол 6 3 1 2 5 - 4 10
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 0:2 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 6 1 1 4 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 6 4 1 1 6 - 2 13
4. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
5. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
6. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
7. ПАЕЕК 6 2 0 4 7 - 12 6
8. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
9. Докса Катокопия 0:2 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Анортосис 2:0 5 1 0 4 6 - 10 3
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Акоран Баррера получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Омония 1:1 АЕК Ларнака онлайн


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