Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:1
Конец матча
17' Желтая карточкаАкоран Баррера
68' Желтая карточкаПапулис Фотис
68' Желтая карточкаРосалес Роберто
74' Желтая карточкаЛанг Адам
0:1
78' ГолМамас Рафаил
1:1
79' ГолПапулис Фотис
83' Желтая карточкаДискеруд Миккел
90' Желтая карточкаМамас Рафаил
Ход матча
17'
68'
68'
74'
78'
0:1
79'
1:1
83'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: David Catala
История личных встреч
Омония
АЕК Ларнака
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
46 матчей
47.8%
13%
39.2%
22 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|3
|0.27
|Лекьякс Ян
|2
|0.18
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.18
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.18
|Ланг Адам
|1
|0.09
|Лойзу Лойзос
|1
|0.09
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|8 (3)
|0.62
|Дербишир Мэтт
|6
|0.46
|Дьюрчо Адам
|3
|0.23
|Абраам Гонсалес
|1
|0.08
|Эспиноса Хавьер
|1
|0.08
|Jose Romo
|1
|0.08
|Фараж Имад
|1
|0.08
|Мамас Рафаил
|1
|0.08
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|3
|1
|Папулис Фотис
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|6
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Акоран Баррера
|3
|0
|Густаву Луиш
|1
|1
|Росалес Роберто
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Рубен Мартинес
|1
|0
|Энглезу Никос
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Тумбас Йоакейм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
3
21%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
45%
4
18%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0
Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Алки Ороклинис - АЕК Ларнака 0:4 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Омония 2:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|2.
|Аполлон
|13
|9
|1
|3
|21 - 12
|28
|3.
|Арис Лимассол
|13
|8
|2
|3
|15 - 9
|26
|4.
|Пафос
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Омония
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|6.
|Олимпиакос Никосия
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|7.
|Анортосис
|2:0
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|8.
|АПОЭЛ
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Докса Катокопия
|0:2
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|11.
|ПАЕЕК
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|12.
|Этникос Ахна
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Анортосис
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Омония
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|0:2
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|4.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|5.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|7.
|ПАЕЕК
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|9.
|Докса Катокопия
|0:2
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Анортосис
|2:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|12.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3