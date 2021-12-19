Кипр: Первый дивизион 2021-2022
2:1
Конец матча
1:0
11' ГолСадик Берат
1:1
26' ГолЦионис Маринос
2:1
49' ПенальтиСадик Берат
55' Желтая карточкаАдамович Марко
55' Желтая карточкаДискеруд Миккел
64' Желтая карточкаБалде Ромарио
73' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
Ход матча
11'
1:0
26'
1:1
49'
2:1
55'
55'
64'
73'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Докса Катокопия
Омония
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
32 матча
9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|8 (4)
|0.57
|Анаане Тиджани
|2
|0.14
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.07
|Балде Ромарио
|1
|0.07
|Notar Ebralidze
|1
|0.07
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|3
|0.25
|Лекьякс Ян
|2
|0.17
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.17
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.17
|Ланг Адам
|1
|0.08
|Ционис Маринос
|1
|0.08
|Лойзу Лойзос
|1
|0.08
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bojan Kovacevic
|7
|0
|Балде Ромарио
|4
|1
|Трайчевски Душко
|5
|0
|Benjamin Asamoah
|5
|0
|Меска
|3
|1
|Садик Берат
|3
|0
|Адамович Марко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Лафранс Кевин
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Аденон Халед
|2
|0
|Andreas Karamanolis
|2
|0
|Анаане Тиджани
|0
|1
|Каллис Христос
|1
|0
|Сасси Исмаил
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|4
|1
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Папулис Фотис
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
42%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Эносис 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:4 Кармиотисса - Докса Катокопия 0:5 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1
Омония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2
Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|Арис Лимассол
|14
|8
|3
|3
|16 - 10
|27
|4.
|Анортосис
|13
|6
|1
|6
|19 - 18
|19
|5.
|Пафос
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|6.
|Омония
|12
|5
|2
|5
|13 - 10
|17
|7.
|АПОЭЛ
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|10.
|Докса Катокопия
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|11.
|ПАЕЕК
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|12.
|Этникос Ахна
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Омония
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|5.
|Анортосис
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|6.
|Омония
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|7.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|10.
|Докса Катокопия
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|11.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|12.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3