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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
10' Желтая карточка
Augusto Lotti
0:1
16' Гол
Cristian Alberto Tarragona
34' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1:1
40' Гол
Marcelo Ortiz
45' Желтая карточка
Francisco Gerometta
48' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
60' Желтая карточка
Ramiro Carrera
1:2
61' Пенальти
Cristian Alberto Tarragona
71' Желтая карточка
Guillermo Acosta
82' Желтая карточка
Matias Melluso
89' Желтая карточка
Рей Родриго
90' Вторая желтая карточка
Ramiro Carrera
90' Желтая карточка
Ramon Sosa
90'+12
1
Dante
Campisi
2
Marcelo
Ortiz
26
Manuel
Capasso
27
Nicolas
Thaller
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
31
Ромеро
Гастон
8
Guillermo
Acosta
30
Gabriel
Risso
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Атлетико Тукуман
3-5-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:0
С
4:1
С
1:2
ТМК
1:3
ТМК
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
0:2
НБ
3:2
ПА
3:3
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 1 0.11
Андрада Федерико 1 0.11
Ramiro Carrera 1 0.11
Marcelo Ortiz 1 0.11
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.56
Алеман Брайн 3 (1) 0.33
Erik Ramirez 1 0.11
Карбонеро Йохан 0 0
Ramon Sosa 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 4 1
Marcelo Ortiz 4 0
Ромеро Гастон 3 0
Guillermo Acosta 3 0
Renzo Tesuri 3 0
Augusto Lotti 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Martin Garay 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Nery Leyes 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Leonardo Morales 2 0
Erik Ramirez 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Ramon Sosa 2 0
Рей Родриго 1 0
Пирис Оскар 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Matias Melluso 1 0
German Guiffrey 1 0
Guillermo Enrique 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
2
12%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
7. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
8. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
9. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 8 4 3 1 11 - 3 15
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Годой Крус 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
11. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Арсенал Саранди 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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