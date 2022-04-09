Аргентина: Лига професиональ 2022
1:2
Конец матча
10' Желтая карточкаAugusto Lotti
0:1
16' ГолCristian Alberto Tarragona
34' Желтая карточкаРомеро Гастон
1:1
40' ГолMarcelo Ortiz
45' Желтая карточкаFrancisco Gerometta
48' Желтая карточкаMarcelo Ortiz
60' Желтая карточкаRamiro Carrera
1:2
61' ПенальтиCristian Alberto Tarragona
71' Желтая карточкаGuillermo Acosta
82' Желтая карточкаMatias Melluso
89' Желтая карточкаРей Родриго
90' Вторая желтая карточкаRamiro Carrera
90' Желтая карточкаRamon Sosa
Ход матча
10'
16'
34'
40'
1:1
48'
60'
61'
71'
82'
89'
90'
90'
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|1
|0.11
|Андрада Федерико
|1
|0.11
|Ramiro Carrera
|1
|0.11
|Marcelo Ortiz
|1
|0.11
|Martin Garay
|0
|0
|Alexis Doldan
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.56
|Алеман Брайн
|3 (1)
|0.33
|Erik Ramirez
|1
|0.11
|Карбонеро Йохан
|0
|0
|Ramon Sosa
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Ramiro Carrera
|4
|1
|Marcelo Ortiz
|4
|0
|Ромеро Гастон
|3
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Augusto Lotti
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Nery Leyes
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|7.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|8
|4
|3
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Годой Крус
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1