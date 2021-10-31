  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
17' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточка
Алеман Брайн
64' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
64' Желтая карточка
Альмендра Агустин
67' Вторая желтая карточка
Алеман Брайн
71' Желтая карточка
Leonardo Morales
90' Желтая карточка
Павон Кристиан
90'
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
14
Эстебан
Ролон
32
Альмендра
Агустин
36
Медина
Кристиан
16
Молинас
Аарон
29
Бриаско-Балекян
Норберто
38
Васкес
Луис
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
24
German
Guiffrey
10
Алеман
Брайн
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
7
Карбонеро
Йохан
8
Luis
Miguel
Rodriguez
30
Rodrigo
Holgado
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-3-2-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 5 0.26
Павон Кристиан 2 (1) 0.11
Альмендра Агустин 2 0.11
Самбрано Очандарте 1 0.05
Фабра Франк 1 0.05
Лопес Лисандро II 1 0.05
Орсини Николас 1 0.05
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Вейгандт Марсело 1 0.05
Agustin Obando 1 0.05
Монтес Родриго 1 0.05
Рохо Маркос 1 (1) 0.05
Кардона Эдвин 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 4 (1) 0.21
Карбонеро Йохан 3 0.16
Leandro Contin 2 0.11
Матеас Перез Гарсия 2 0.11
Guillermo Fratta 2 0.11
Алеман Брайн 1 0.05
Maximiliano Angel Coronel 1 0.05
Leonardo Morales 1 0.05
German Guiffrey 1 0.05
Francisco Gerometta 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 3 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 4 1
Manuel Insurralde 4 1
Matias Melluso 5 0
Чеккини Эмануэль 4 0
Guillermo Fratta 3 0
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leonardo Morales 2 0
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Рей Родриго 1 0
Erik Ramirez 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Harrinson Mancilla 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
25%
2
12%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
12. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
13. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
16. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
17. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
18. Унион Санта-Фе 18 6 4 8 20 - 25 22
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
23. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
24. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
18. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
19. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
21. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 