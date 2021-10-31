Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Конец матча
0:1
17' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточкаАлеман Брайн
64' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
64' Желтая карточкаАльмендра Агустин
67' Вторая желтая карточкаАлеман Брайн
71' Желтая карточкаLeonardo Morales
90' Желтая карточкаПавон Кристиан
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Eros Mancuso
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
Ход матча
17'
45'
64'
67'
71'
90'
История личных встреч
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|5
|0.26
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.11
|Альмендра Агустин
|2
|0.11
|Самбрано Очандарте
|1
|0.05
|Фабра Франк
|1
|0.05
|Лопес Лисандро II
|1
|0.05
|Орсини Николас
|1
|0.05
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Вейгандт Марсело
|1
|0.05
|Agustin Obando
|1
|0.05
|Монтес Родриго
|1
|0.05
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.05
|Кардона Эдвин
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (1)
|0.21
|Карбонеро Йохан
|3
|0.16
|Leandro Contin
|2
|0.11
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.11
|Guillermo Fratta
|2
|0.11
|Алеман Брайн
|1
|0.05
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|German Guiffrey
|1
|0.05
|Francisco Gerometta
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|4
|1
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Matias Melluso
|5
|0
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
25%
2
12%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|9.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|12.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|16.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|17.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|23.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|24.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|18.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|20.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2