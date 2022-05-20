Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
2:0
Конец матча
17' Желтая карточкаКарраро Марко
1:0
46' ГолЛарривей Хоакин
2:0
67' ПенальтиЛарривей Хоакин
68' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
85' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
90' Желтая карточкаФлоренци Альдо
90' Желтая карточкаДьяв Давиде
90' Желтая карточкаРиджионе Микеле
90' Желтая карточкаДа Крус Алессио
Ход матча
17'
46'
1:0
67'
2:0
68'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Francesco Baldini
История личных встреч
Козенца
Виченца Виртус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1
Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виченца Виртус - Козенца 1:0 Алессандрия - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Комо - Виченца Виртус 0:2
Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1