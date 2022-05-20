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  3. Италия: Серия B: Понижение: Плей-офф: Финал

Стадион:
Козенца
2:0
Конец матча
Виченца Виртус
0'
17' Желтая карточка
Карраро Марко
1:0
46' Гол
Ларривей Хоакин
2:0
67' Пенальти
Ларривей Хоакин
68' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
85' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
90' Желтая карточка
Флоренци Альдо
90' Желтая карточка
Дьяв Давиде
90' Желтая карточка
Риджионе Микеле
90' Желтая карточка
Да Крус Алессио
90'+7
31
Матосевич
Кристьян
5
Риджионе
Микеле
23
Кампорезе
Микеле
16
Вентури
Майкл
99
Ди
Пардо
Алессандро
34
Флоренци
Альдо
4
Карраро
Марко
36
Конголо
Родни
94
Льотти
Даниэле
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
21
Контини
Никита
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
35
Маджио
Кристиан
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
94
Лукаку
Джордан
11
Раноккья
Филиппо
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
Козенца
3-5-2
Виченца Виртус
3-4-2-1

История личных встреч

Козенца
Виченца Виртус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:1

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1
Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виченца Виртус - Козенца 1:0 Алессандрия - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Комо - Виченца Виртус 0:2
Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      17'
      Карраро Марко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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