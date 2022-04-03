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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
2:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
1:0
28' Гол
Морео Стефано
34' Желтая карточка
Кавион Микеле
2:0
45' Пенальти
Паяч Марко
90'+4
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
23
Проя
Федерико
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
20
Айе
Флориан
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
20
Боли
Шарль
70
Да
Крус
Алессио
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
Брешия
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Виченца Виртус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:3
СB
0:3
СB
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 8 0.25
Паласио Родриго 6 0.19
Трамони Маттео 5 (1) 0.16
Бизоли Димитри 4 0.13
Бертаньоли Массимо 4 0.13
Айе Флориан 4 0.13
Баич Риад 3 (1) 0.09
Ягелло Филип 3 0.09
Кистана Андреа 3 0.09
Паяч Марко 2 (2) 0.06
Лерис Мехди 2 0.06
Кавион Микеле 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.19
Проя Федерико 5 0.16
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.13
Джакомелли Стефано 2 0.06
Да Крус Алессио 2 (1) 0.06
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 5 0
Лерис Мехди 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Чансельор Джон 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Проя Федерико 8 0
Меджорини Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Крекко Лука 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Броско Риккардо 4 0
Паделла Эмануэле 4 0
Кавион Микеле 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Маджио Кристиан 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Теодорчик Лукаш 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
9
36%
7
47%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
10
33%
31-45
3
16%
7
23%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
5
26%
2
7%
76-90

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
3
13%
3
18%
1-15
6
25%
4
24%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
6
35%
76-90

Пропущено

13
23
10 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
8%
2
9%
1-15
5
38%
4
17%
16-30
4
31%
7
30%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
6
26%
76-90

Забито

49
32
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
6
12%
3
9%
1-15
8
16%
7
22%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
5
10%
1
3%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
13
27%
13
41%
76-90

Пропущено

32
53
16 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
3
9%
4
8%
1-15
7
22%
9
17%
16-30
6
19%
17
32%
31-45
3
9%
11
21%
46-60
6
19%
4
8%
61-75
7
22%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Паяч Марко из команды Брешия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Кавион Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Морео Стефано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Брешия 2:0 Виченца Виртус онлайн

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