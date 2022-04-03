Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
1:0
28' ГолМорео Стефано
34' Желтая карточкаКавион Микеле
2:0
45' ПенальтиПаяч Марко
Ход матча
28'
1:0
34'
45'
2:0
84'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
56 Владение мячом, % 44
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
16
Бикел
Жаниу
20
Боли
Шарль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
73 Сандон ТомасЗащитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Брешия
Виченца Виртус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|8
|0.25
|Паласио Родриго
|6
|0.19
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.16
|Бизоли Димитри
|4
|0.13
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.13
|Айе Флориан
|4
|0.13
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|Ягелло Филип
|3
|0.09
|Кистана Андреа
|3
|0.09
|Паяч Марко
|2 (2)
|0.06
|Лерис Мехди
|2
|0.06
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.19
|Проя Федерико
|5
|0.16
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.13
|Джакомелли Стефано
|2
|0.06
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Проя Федерико
|8
|0
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Крекко Лука
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Броско Риккардо
|4
|0
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|Кавион Микеле
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Пазини Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Маджио Кристиан
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
9
36%
7
47%
76-90
Пропущено
19
30
6 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
10
33%
31-45
3
16%
7
23%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
5
26%
2
7%
76-90
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
3
13%
3
18%
1-15
6
25%
4
24%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
4
17%
6
35%
76-90
Пропущено
13
23
10 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
8%
2
9%
1-15
5
38%
4
17%
16-30
4
31%
7
30%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
6
26%
76-90
Забито
49
32
24 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
6
12%
3
9%
1-15
8
16%
7
22%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
5
10%
1
3%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
13
27%
13
41%
76-90
Пропущено
32
53
16 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
3
9%
4
8%
1-15
7
22%
9
17%
16-30
6
19%
17
32%
31-45
3
9%
11
21%
46-60
6
19%
4
8%
61-75
7
22%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1
Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 30
|54
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Тернана
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|47 - 47
|44
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|12.
|Реджина
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 50
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3