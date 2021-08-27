Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
ДАК
0:1
15' ГолШефер Андраш
32' Желтая карточкаДимун Милан
0:2
39' ГолДимун Милан
53' Желтая карточкаAdam Pajer
71' Желтая карточкаБлагут Патрик
77' Желтая карточкаПалюшек Александр
0:3
81' ГолШарани Зуберу
83' Желтая карточкаНджие Сейни
85' Желтая карточкаДэвис Эрик
90' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
-
19 Ladji MalleПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lucian Vera
-
Главный тренер: Antal Nemeth
Ход матча
15'
0:1
32'
39'
0:2
53'
71'
81'
0:3
83'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|2
|0.33
|2.
|Ladji Malle
|2
|0.33
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
|4.
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарани Зуберу
|3
|0.5
|2.
|Шефер Андраш
|2
|0.33
|3.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.33
|4.
|Димун Милан
|1
|0.17
|5.
|Бескоровайный Данил
|1
|0.17
|6.
|Дивкович Марко
|0
|0
|7.
|Дэвис Эрик
|0
|0
|8.
|Цыганик Андрей
|0
|0
|9.
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Лачны Милош
|4
|0
|3.
|Чмовш Павел
|2
|0
|4.
|Adam Pajer
|2
|0
|5.
|Благут Патрик
|2
|0
|6.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|7.
|Палюшек Александр
|1
|0
|8.
|Daniel Horak
|1
|0
|9.
|Marek Vybostok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|2.
|Балич Андрия
|2
|0
|3.
|Кружляк Доминик
|1
|0
|4.
|Димун Милан
|1
|0
|5.
|Шефер Андраш
|1
|0
|6.
|Дивкович Марко
|1
|0
|7.
|Дэвис Эрик
|1
|0
|8.
|Шарани Зуберу
|1
|0
|9.
|Нджие Сейни
|1
|0
|10.
|Брунетти Матеус
|1
|0
|11.
|Lucian Vera
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|ДАК
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +6 =6 -8Злате Моравце 1:0 Погронье Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин
Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин
ДАК Последние 20 матчей: +8 =5 -7ДАК 1:1 Тренчин Сеница 1:1 ДАК Середь 1:0 ДАК ДАК 3:1 Татран Липтовски-Микулаш
ДАК 0:2 Партизан Земплин 4:1 ДАК Партизан 1:0 ДАК Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК ДАК 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 ДАК Слован Братислава 0:1 ДАК ДАК 2:1 Жилина Злате Моравце 0:1 ДАК ДАК 2:0 Тренчин Дукла Банска-Бистрица 3:2 ДАК ДАК 2:2 Слован Братислава Ружомберок 1:3 ДАК Жилина 3:3 ДАК Спартак Трнава 3:2 ДАК ДАК 2:0 Злате Моравце
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
ДАК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Жилина
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|ДАК
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|6.
|Ружомберок
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Земплин
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Сеница
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|9.
|Середь
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Злате Моравце
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Погронье
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Земплин
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Сеница
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Злате Моравце
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Середь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Ружомберок
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Тренчин
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|Жилина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Сеница
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Спартак Трнава
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Середь
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Погронье
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|10.
|Земплин
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|4
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|3
|0
|0
|4.
|ДАК
|Шарани Зуберу
|3
|0
|0
|5.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|3.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|2
|1
|5.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|3
|0