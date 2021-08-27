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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:3
Конец матча

Стадион:
ДАК
0'
0:1
15' Гол
Шефер Андраш
32' Желтая карточка
Димун Милан
0:2
39' Гол
Димун Милан
53' Желтая карточка
Adam Pajer
71' Желтая карточка
Благут Патрик
77' Желтая карточка
Палюшек Александр
0:3
81' Гол
Шарани Зуберу
83' Желтая карточка
Нджие Сейни
85' Желтая карточка
Дэвис Эрик
90' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
90'+5
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
4
Палюшек
Александр
44
Загуменски
Тимотей
23
Сцисляк
Даниэль
77
Мазань
Петер
19
Ladji
Malle
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
16
Брунетти
Матеус
3
Бескоровайный
Данил
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
8
Димун
Милан
10
Фабри
Андрей
29
Дивкович
Марко
98
Николаеску
Йон
14
Цыганик
Андрей
Погронье
5-4-1
ДАК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лачны Милош 2 0.33
2. Ladji Malle 2 0.33
3. Да Силва Адлер 0 0
4. Сцисляк Даниэль 0 0
ДАК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарани Зуберу 3 0.5
2. Шефер Андраш 2 0.33
3. Тайво Абдулрахман 2 0.33
4. Димун Милан 1 0.17
5. Бескоровайный Данил 1 0.17
6. Дивкович Марко 0 0
7. Дэвис Эрик 0 0
8. Цыганик Андрей 0 0
9. Фабри Андрей 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Шпирьяк Доминик 3 1
2. Лачны Милош 4 0
3. Чмовш Павел 2 0
4. Adam Pajer 2 0
5. Благут Патрик 2 0
6. Бадоло Седрик 1 0
7. Палюшек Александр 1 0
8. Daniel Horak 1 0
9. Marek Vybostok 1 0
ДАК
# Игрок      
1. Бескоровайный Данил 3 0
2. Балич Андрия 2 0
3. Кружляк Доминик 1 0
4. Димун Милан 1 0
5. Шефер Андраш 1 0
6. Дивкович Марко 1 0
7. Дэвис Эрик 1 0
8. Шарани Зуберу 1 0
9. Нджие Сейни 1 0
10. Брунетти Матеус 1 0
11. Lucian Vera 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 ДАК 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Злате Моравце 1:0 Погронье Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин
Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин
ДАК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ДАК 1:1 Тренчин Сеница 1:1 ДАК Середь 1:0 ДАК ДАК 3:1 Татран Липтовски-Микулаш
ДАК 0:2 Партизан Земплин 4:1 ДАК Партизан 1:0 ДАК Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК ДАК 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 ДАК Слован Братислава 0:1 ДАК ДАК 2:1 Жилина Злате Моравце 0:1 ДАК ДАК 2:0 Тренчин Дукла Банска-Бистрица 3:2 ДАК ДАК 2:2 Слован Братислава Ружомберок 1:3 ДАК Жилина 3:3 ДАК Спартак Трнава 3:2 ДАК ДАК 2:0 Злате Моравце

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
ДАК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
ДАК 0:0 Погронье Суперлига Погронье 1:2 ДАК Суперлига Погронье 0:2 ДАК Суперлига ДАК 5:1 Погронье Суперлига
ДАК 6:1 Погронье Кубок Словакии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Жилина 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Спартак Трнава 5 3 1 1 9 - 2 10
4. Тренчин 5 2 2 1 8 - 5 8
5. ДАК 6 2 2 2 9 - 8 8
6. Ружомберок 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Земплин 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Сеница 5 1 3 1 4 - 6 6
9. Середь 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Злате Моравце 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Погронье 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 5 1 0 4 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Жилина 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Земплин 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Тренчин 2 1 1 0 5 - 1 4
6. ДАК 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Сеница 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Злате Моравце 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Середь 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Ружомберок 2 0 2 0 0 - 0 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Тренчин 3 1 1 1 3 - 4 4
4. ДАК 4 1 1 2 5 - 6 4
5. Жилина 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Сеница 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Спартак Трнава 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Середь 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Погронье 3 0 0 3 1 - 6 0
10. Земплин 2 0 0 2 1 - 5 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 6 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 4 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 3 0 0
4. ДАК Шарани Зуберу 3 0 0
5. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 3 1
2. Погронье Лачны Милош 4 0
3. Сеница Tomas Egert 2 1
4. Тренчин Samuel Lavrincik 2 1
5. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Димун Милан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Димун Милан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Шефер Андраш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 0:3 ДАК онлайн




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