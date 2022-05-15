Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
3:0
Конец матча
2' Желтая карточкаFurkan Bayir
33' Желтая карточкаПехливан Халиль
43' Желтая карточкаСагаль Анхело
1:0
59' ГолДьедью Фамара
62' Желтая карточкаБекироглу Эфкан
83' Желтая карточкаАкбаба Эмре
85' Желтая карточкаТошка Алин
2:0
89' ГолЭдуарду Уилсон
3:0
90' ГолКандеяш Даниэл
Ход матча
2'
33'
43'
59'
1:0
62'
83'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
52 Владение мячом, % 48
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
23
Акбаба
Эмре
17
Джейлан
Огуз
26
Мирза
Кихан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Furkan BayirЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Oguz Aydin
-
-
34 Ismail Zehir
-
87 Umit Akdag
-
Главный тренер: Francesco Farioli
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза КиханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
История личных встреч
Аланьяспор
Газиантеп
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедью Фамара
|11 (2)
|0.3
|Акбаба Эмре
|10
|0.27
|Давидсон
|6
|0.16
|Oguz Aydin
|6
|0.16
|Караджа Эфеджан
|4 (1)
|0.11
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.11
|Эдуарду Уилсон
|4
|0.11
|Бингол Тайфур
|3
|0.08
|Новаиш Жоау
|3
|0.08
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.08
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|Гюнеш Умут
|2
|0.05
|Милунович Неманья
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Авазьем Чидозье
|1
|0.03
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.03
|Хуанфран Морено
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|13 (8)
|0.34
|Фигейредо Жоау
|8
|0.21
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.16
|Джилободжи Папи
|5
|0.13
|Соялп Фуркан
|3
|0.08
|Сагаль Анхело
|3 (1)
|0.08
|Колкер Стивен
|2
|0.05
|Нуха Дико
|2
|0.05
|Мендиль Хамза
|1
|0.03
|Меркель Александр
|1
|0.03
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Эрсой Эртугрул
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
|Мирза Кихан
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авазьем Чидозье
|8
|0
|Бингол Тайфур
|6
|1
|Дьедью Фамара
|6
|1
|Новаиш Жоау
|6
|0
|Милунович Неманья
|6
|0
|Аксой Фатих
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|1
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Бекироглу Эфкан
|4
|0
|Давидсон
|4
|0
|Гюнеш Умут
|2
|1
|Хуанфран Морено
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Oguz Aydin
|2
|0
|Furkan Bayir
|2
|0
|Бабакар Хоума
|1
|0
|Кандеяш Даниэл
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|9
|0
|Джилободжи Папи
|7
|1
|Кициу Стелиос
|8
|0
|Сагаль Анхело
|6
|1
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Максим Александру
|7
|0
|Эрдоган Доган
|3
|1
|Нияз Реджеп
|4
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|0
|Тошка Алин
|4
|0
|Колкер Стивен
|3
|0
|Демир Мухаммет
|3
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Соялп Фуркан
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Ветрих Амедей
|2
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тюрк Юсуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
16
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
6
16%
1
6%
1-15
3
8%
4
25%
16-30
6
16%
3
19%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
11
29%
5
31%
76-90
Пропущено
32
36
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
3
8%
16-30
8
25%
10
28%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
6
19%
10
28%
76-90
Забито
28
32
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
4
14%
6
19%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
10
36%
7
22%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
4
15%
5
28%
76-90
Забито
66
48
26 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
10
15%
7
15%
1-15
6
9%
8
17%
16-30
10
15%
6
13%
31-45
10
15%
6
13%
46-60
9
14%
9
19%
61-75
21
32%
12
25%
76-90
Пропущено
58
54
33 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
8
14%
5
9%
1-15
10
17%
8
15%
16-30
15
26%
11
20%
31-45
8
14%
5
9%
46-60
7
12%
10
19%
61-75
10
17%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Малатьяспор 2:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Аланьяспор - Антальяспор 1:3 Бешикташ - Аланьяспор 4:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Гёзтепе 1:1 Коньяспор - Газиантеп 4:1
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|37
|23
|12
|2
|68 - 33
|81
|2.
|Фенербахче
|37
|20
|10
|7
|68 - 38
|70
|3.
|Коньяспор
|37
|20
|7
|10
|65 - 44
|67
|4.
|Истанбул Башакшехир
|37
|18
|8
|11
|53 - 35
|62
|5.
|Аланьяспор
|37
|18
|7
|12
|66 - 58
|61
|6.
|Бешикташ
|37
|15
|13
|9
|55 - 47
|58
|7.
|Антальяспор
|37
|16
|10
|11
|53 - 46
|58
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|37
|16
|9
|12
|47 - 51
|57
|9.
|Адана Демирспор
|36
|14
|10
|12
|51 - 44
|52
|10.
|Касымпаша
|37
|14
|8
|15
|63 - 55
|50
|11.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|12.
|Сивасспор
|36
|12
|12
|12
|48 - 48
|48
|13.
|Галатасарай
|36
|13
|9
|14
|47 - 50
|48
|14.
|Кайсериспор
|37
|12
|11
|14
|53 - 59
|47
|15.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|16.
|Газиантеп
|0:0
|38
|11
|11
|16
|46 - 56
|44
|17.
|Ризеспор
|36
|10
|6
|20
|43 - 67
|36
|18.
|Алтай
|37
|9
|7
|21
|37 - 53
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|38
|5
|6
|27
|27 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|4.
|Газиантеп
|0:0
|19
|10
|8
|1
|33 - 17
|38
|5.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|6.
|Бешикташ
|18
|10
|5
|3
|31 - 22
|35
|7.
|Антальяспор
|18
|10
|5
|3
|33 - 18
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|11.
|Аланьяспор
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|12.
|Галатасарай
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|13.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|14.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|15.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|16.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 20
|26
|17.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|18.
|Алтай
|18
|5
|4
|9
|18 - 23
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|3
|3
|12
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|18
|9
|5
|4
|35 - 21
|32
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Коньяспор
|18
|7
|3
|8
|29 - 29
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|10.
|Касымпаша
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|11.
|Сивасспор
|18
|6
|4
|8
|22 - 28
|22
|12.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|13.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|14.
|Галатасарай
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|18.
|Ризеспор
|18
|2
|4
|12
|20 - 38
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6