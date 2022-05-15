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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Аланьяспор
3:0
Конец матча
Газиантеп
0'
2' Желтая карточка
Furkan Bayir
33' Желтая карточка
Пехливан Халиль
43' Желтая карточка
Сагаль Анхело
1:0
59' Гол
Дьедью Фамара
62' Желтая карточка
Бекироглу Эфкан
83' Желтая карточка
Акбаба Эмре
85' Желтая карточка
Тошка Алин
2:0
89' Гол
Эдуарду Уилсон
3:0
90' Гол
Кандеяш Даниэл
90'+4
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
31
Борха
Кристиан
6
Гюнеш
Умут
4
Фер
Лерой
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
11
Бекироглу
Эфкан
14
Дьедью
Фамара
71
Бозан
Мустафа
Бурак
17
Джейлан
Огуз
15
Эрсой
Эртугрул
6
Тошка
Алин
11
Пехливан
Халиль
28
Сагаль
Анхело
21
Эрдоган
Доган
74
Ветрих
Амедей
26
Мирза
Кихан
25
Фигейредо
Жоау
44
Максим
Александру
Аланьяспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-4-2

История личных встреч

Аланьяспор
Газиантеп

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

К
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедью Фамара 11 (2) 0.3
Акбаба Эмре 10 0.27
Давидсон 6 0.16
Oguz Aydin 6 0.16
Караджа Эфеджан 4 (1) 0.11
Кандеяш Даниэл 4 0.11
Эдуарду Уилсон 4 0.11
Бингол Тайфур 3 0.08
Новаиш Жоау 3 0.08
Бекироглу Эфкан 3 0.08
Бабакар Хоума 3 0.08
Гюнеш Умут 2 0.05
Милунович Неманья 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Борха Кристиан 1 0.03
Авазьем Чидозье 1 0.03
Ярдымджи Эренджан 1 0.03
Хуанфран Морено 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 13 (8) 0.34
Фигейредо Жоау 8 0.21
Демир Мухаммет 6 (1) 0.16
Джилободжи Папи 5 0.13
Соялп Фуркан 3 0.08
Сагаль Анхело 3 (1) 0.08
Колкер Стивен 2 0.05
Нуха Дико 2 0.05
Мендиль Хамза 1 0.03
Меркель Александр 1 0.03
Нияз Реджеп 1 0.03
Кициу Стелиос 0 0
Эрдоган Доган 0 0
Эрсой Эртугрул 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Мирза Кихан 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авазьем Чидозье 8 0
Бингол Тайфур 6 1
Дьедью Фамара 6 1
Новаиш Жоау 6 0
Милунович Неманья 6 0
Аксой Фатих 6 0
Караджа Эфеджан 4 1
Акбаба Эмре 4 0
Бекироглу Эфкан 4 0
Давидсон 4 0
Гюнеш Умут 2 1
Хуанфран Морено 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Oguz Aydin 2 0
Furkan Bayir 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Кандеяш Даниэл 1 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 9 0
Джилободжи Папи 7 1
Кициу Стелиос 8 0
Сагаль Анхело 6 1
Мендиль Хамза 6 1
Максим Александру 7 0
Эрдоган Доган 3 1
Нияз Реджеп 4 0
Эрсой Эртугрул 4 0
Тошка Алин 4 0
Колкер Стивен 3 0
Демир Мухаммет 3 0
Гювенч Гюнай 3 0
Соялп Фуркан 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Ветрих Амедей 2 0
Меркель Александр 2 0
Нуха Дико 2 0
Эль-Мессауди Ахмед 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Тюрк Юсуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
16
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
6
16%
1
6%
1-15
3
8%
4
25%
16-30
6
16%
3
19%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
11
29%
5
31%
76-90

Пропущено

32
36
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
3
8%
16-30
8
25%
10
28%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
6
19%
10
28%
76-90

Забито

28
32
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
4
14%
6
19%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
10
36%
7
22%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
4
15%
5
28%
76-90

Забито

66
48
26 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
10
15%
7
15%
1-15
6
9%
8
17%
16-30
10
15%
6
13%
31-45
10
15%
6
13%
46-60
9
14%
9
19%
61-75
21
32%
12
25%
76-90

Пропущено

58
54
33 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
8
14%
5
9%
1-15
10
17%
8
15%
16-30
15
26%
11
20%
31-45
8
14%
5
9%
46-60
7
12%
10
19%
61-75
10
17%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Малатьяспор 2:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Аланьяспор - Антальяспор 1:3 Бешикташ - Аланьяспор 4:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Гёзтепе 1:1 Коньяспор - Газиантеп 4:1
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 37 20 10 7 68 - 38 70
3. Коньяспор 37 20 7 10 65 - 44 67
4. Истанбул Башакшехир 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 37 18 7 12 66 - 58 61
6. Бешикташ 37 15 13 9 55 - 47 58
7. Антальяспор 37 16 10 11 53 - 46 58
8. Фатих Карагюмрюк 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Адана Демирспор 36 14 10 12 51 - 44 52
10. Касымпаша 37 14 8 15 63 - 55 50
11. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
12. Сивасспор 36 12 12 12 48 - 48 48
13. Галатасарай 36 13 9 14 47 - 50 48
14. Кайсериспор 37 12 11 14 53 - 59 47
15. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
16. Газиантеп 0:0 38 11 11 16 46 - 56 44
17. Ризеспор 36 10 6 20 43 - 67 36
18. Алтай 37 9 7 21 37 - 53 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 38 5 6 27 27 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
4. Газиантеп 0:0 19 10 8 1 33 - 17 38
5. Истанбул Башакшехир 18 11 2 5 27 - 14 35
6. Бешикташ 18 10 5 3 31 - 22 35
7. Антальяспор 18 10 5 3 33 - 18 35
8. Фатих Карагюмрюк 18 10 5 3 29 - 17 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
11. Аланьяспор 19 9 4 6 39 - 31 31
12. Галатасарай 18 9 3 6 28 - 21 30
13. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
14. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
15. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
16. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 20 26
17. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
18. Алтай 18 5 4 9 18 - 23 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 18 3 3 12 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 18 9 5 4 35 - 21 32
3. Аланьяспор 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Коньяспор 18 7 3 8 29 - 29 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
8. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
9. Фатих Карагюмрюк 19 6 4 9 18 - 34 22
10. Касымпаша 18 6 4 8 27 - 26 22
11. Сивасспор 18 6 4 8 22 - 28 22
12. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
13. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
14. Галатасарай 18 4 6 8 19 - 29 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 18 2 7 9 21 - 37 13
18. Ризеспор 18 2 4 12 20 - 38 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
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    • 54'
      УДАЛЕНИЕ! - Борха Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Furkan Bayir уходит с поля. Oguz Aydin выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Сагаль Анхело получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Пехливан Халиль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      2'
      Furkan Bayir получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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