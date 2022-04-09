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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Газиантеп
0:0
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
45' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
68' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
69' Желтая карточка
Перес Бруно
72' Желтая карточка
Сагаль Анхело
90'+6

Ход матча

45'
Эрсой Эртугрул
 
68'
Фигейредо Жоау
 
69'
 
Перес Бруно
70'
 
Оздемир Берат
Токёз Дорукхан
72'
Сагаль Анхело
 
73'
Нияз Реджеп
Соялп Фуркан
 
78'
 
Куасси Жан
Гамшик Марек
83'
Пехливан Халиль
Сагаль Анхело
 
90'
 
Койта Бенгали-Фоде
Корнелиус Андреас
90'
 
Малли Юнус
Эмюр Абдулкадир
90'
Ветрих Амедей
Фигейредо Жоау
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Гювенч
Гюнай
15
Эрсой
Эртугрул
45
Колкер
Стивен
6
Тошка
Алин
70
Кициу
Стелиос
5
Соялп
Фуркан
21
Эрдоган
Доган
44
Максим
Александру
28
Сагаль
Анхело
25
Фигейредо
Жоау
10
Демир
Мухаммет
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
4
Тюркмен
Хюсейин
13
Vitor
Hugo
III2
24
Денсвил
Стефано
8
Токёз
Дорукхан
17
Гамшик
Марек
18
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
Газиантеп
3-5-2
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Трабзонспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 11 (7) 0.33
Фигейредо Жоау 7 0.21
Джилободжи Папи 5 0.15
Демир Мухаммет 5 (1) 0.15
Соялп Фуркан 3 0.09
Колкер Стивен 2 0.06
Сагаль Анхело 2 (1) 0.06
Мендиль Хамза 1 0.03
Меркель Александр 1 0.03
Нияз Реджеп 1 0.03
Нуха Дико 1 0.03
Кициу Стелиос 0 0
Эрдоган Доган 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 13 0.41
Нвакаеме Энтони 11 (1) 0.34
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.25
Джанини Жорже 8 (3) 0.25
Эмюр Абдулкадир 7 0.22
Вишча Эдин 5 0.16
Гамшик Марек 2 0.06
Жервиньо Куасси 2 0.06
Токёз Дорукхан 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Денсвил Стефано 0 0
Перес Бруно 0 0
Сиопис Манолис 0 0
Тюркмен Хюсейин 0 0
Vitor Hugo III2 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 9 0
Джилободжи Папи 6 1
Мендиль Хамза 6 1
Сагаль Анхело 5 1
Кициу Стелиос 6 0
Максим Александру 5 0
Эрсой Эртугрул 4 0
Демир Мухаммет 3 0
Нияз Реджеп 3 0
Гювенч Гюнай 3 0
Эрдоган Доган 3 0
Соялп Фуркан 3 0
Тошка Алин 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Озер Кенан 2 0
Колкер Стивен 2 0
Меркель Александр 2 0
Нуха Дико 2 0
Эль-Мессауди Ахмед 2 0
Ветрих Амедей 1 0
Тюрк Юсуф 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Бруно 6 1
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Чакыр Угурджан 4 1
Джанини Жорже 4 0
Бакасетас Тасос 4 0
Vitor Hugo III2 2 1
Денсвил Стефано 3 0
Нвакаеме Энтони 3 0
Сиопис Манолис 3 0
Гамшик Марек 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Вишча Эдин 1 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
29
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
6
20%
6
21%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
6
20%
5
17%
46-60
6
20%
4
14%
61-75
6
20%
4
14%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
31%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
1
8%
3
10%
1-15
4
31%
5
17%
16-30
3
23%
8
27%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
3
23%
4
13%
76-90

Пропущено

26
13
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
8
31%
5
38%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
6
23%
1
8%
76-90

Забито

43
59
20 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 20
12 Не забивали 2
7
16%
9
15%
1-15
7
16%
11
19%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
6
14%
12
20%
46-60
8
19%
7
12%
61-75
9
21%
8
14%
76-90

Пропущено

42
27
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
4
10%
1
4%
1-15
7
17%
5
19%
16-30
9
21%
10
37%
31-45
3
7%
2
7%
46-60
9
21%
6
22%
61-75
10
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2
Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 32 21 9 2 59 - 27 72
2. Коньяспор 32 17 7 8 52 - 35 58
3. Фенербахче 31 16 8 7 54 - 35 56
4. Аланьяспор 32 15 7 10 58 - 52 52
5. Истанбул Башакшехир 31 15 5 11 43 - 31 50
6. Бешикташ 32 13 11 8 49 - 41 50
7. Адана Демирспор 31 13 10 8 46 - 32 49
8. Хатайспор 31 14 6 11 48 - 46 48
9. Фатих Карагюмрюк 32 13 7 12 39 - 47 46
10. Антальяспор 31 12 8 11 36 - 37 44
11. Газиантеп 0:0 33 11 9 13 41 - 44 42
12. Кайсериспор 32 11 8 13 45 - 53 41
13. Сивасспор 31 10 11 10 42 - 40 41
14. Касымпаша 32 11 8 13 49 - 47 41
15. Галатасарай 31 11 8 12 42 - 45 41
16. Гиресунспор 31 10 6 15 34 - 39 36
17. Алтай 31 8 5 18 32 - 45 29
18. Ризеспор 32 8 5 19 32 - 58 29
19. Гёзтепе 32 7 6 19 37 - 55 27
20. Малатьяспор 0:0 32 5 6 21 23 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 11 5 0 30 - 13 38
2. Коньяспор 16 11 4 1 28 - 11 37
3. Газиантеп 0:0 17 10 6 1 31 - 15 36
4. Бешикташ 16 10 4 2 30 - 18 34
5. Истанбул Башакшехир 16 10 1 5 24 - 14 31
6. Хатайспор 15 9 3 3 30 - 17 30
7. Кайсериспор 16 9 3 4 26 - 18 30
8. Фатих Карагюмрюк 16 8 5 3 24 - 15 29
9. Фенербахче 15 8 4 3 26 - 15 28
10. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
11. Галатасарай 16 8 3 5 24 - 18 27
12. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
13. Ризеспор 17 8 2 7 23 - 23 26
14. Аланьяспор 16 7 4 5 33 - 27 25
15. Касымпаша 16 7 4 5 28 - 22 25
16. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
17. Гиресунспор 16 6 3 7 20 - 20 21
18. Алтай 15 5 2 8 16 - 20 17
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 10 4 2 29 - 14 34
2. Фенербахче 16 8 4 4 28 - 20 28
3. Аланьяспор 16 8 3 5 25 - 25 27
4. Адана Демирспор 16 6 5 5 23 - 21 23
5. Коньяспор 16 6 3 7 24 - 24 21
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Сивасспор 16 5 3 8 18 - 25 18
8. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
9. Фатих Карагюмрюк 16 5 2 9 15 - 32 17
10. Бешикташ 16 3 7 6 19 - 23 16
11. Касымпаша 16 4 4 8 21 - 25 16
12. Антальяспор 16 4 4 8 11 - 23 16
13. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
14. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
15. Гёзтепе 15 3 4 8 20 - 30 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Кайсериспор 16 2 5 9 19 - 35 11
18. Малатьяспор 0:0 17 2 3 12 6 - 21 9
19. Газиантеп 0:0 16 1 3 12 10 - 29 6
20. Ризеспор 15 0 3 12 9 - 35 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Газиантеп 0:0 Трабзонспор онлайн

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