Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Газиантеп
45' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
68' Желтая карточкаФигейредо Жоау
69' Желтая карточкаПерес Бруно
72' Желтая карточкаСагаль Анхело
Ход матча
45'
68'
69'
72'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
33 Владение мячом, % 67
33
Перес
Бруно
17
Гамшик
Марек
18
Вишча
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
-
26 Мирза Кихан
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
18 Вишча ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
-
20 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
История личных встреч
Газиантеп
Трабзонспор
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|11 (7)
|0.33
|Фигейредо Жоау
|7
|0.21
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|Демир Мухаммет
|5 (1)
|0.15
|Соялп Фуркан
|3
|0.09
|Колкер Стивен
|2
|0.06
|Сагаль Анхело
|2 (1)
|0.06
|Мендиль Хамза
|1
|0.03
|Меркель Александр
|1
|0.03
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|Нуха Дико
|1
|0.03
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|13
|0.41
|Нвакаеме Энтони
|11 (1)
|0.34
|Бакасетас Тасос
|8 (3)
|0.25
|Джанини Жорже
|8 (3)
|0.25
|Эмюр Абдулкадир
|7
|0.22
|Вишча Эдин
|5
|0.16
|Гамшик Марек
|2
|0.06
|Жервиньо Куасси
|2
|0.06
|Токёз Дорукхан
|1
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Койта Бенгали-Фоде
|0
|0
|Денсвил Стефано
|0
|0
|Перес Бруно
|0
|0
|Сиопис Манолис
|0
|0
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|Vitor Hugo III2
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|9
|0
|Джилободжи Папи
|6
|1
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Сагаль Анхело
|5
|1
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Максим Александру
|5
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|0
|Демир Мухаммет
|3
|0
|Нияз Реджеп
|3
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Эрдоган Доган
|3
|0
|Соялп Фуркан
|3
|0
|Тошка Алин
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Озер Кенан
|2
|0
|Колкер Стивен
|2
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|Ветрих Амедей
|1
|0
|Тюрк Юсуф
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Бруно
|6
|1
|Тюркмен Хюсейин
|5
|1
|Ие Эдгар
|6
|0
|Чакыр Угурджан
|4
|1
|Джанини Жорже
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|4
|0
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Денсвил Стефано
|3
|0
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|Сиопис Манолис
|3
|0
|Гамшик Марек
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Малли Юнус
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
29
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
6
20%
6
21%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
6
20%
5
17%
46-60
6
20%
4
14%
61-75
6
20%
4
14%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
31%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Забито
13
30
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
1
8%
3
10%
1-15
4
31%
5
17%
16-30
3
23%
8
27%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
3
23%
4
13%
76-90
Пропущено
26
13
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
8
31%
5
38%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
6
23%
1
8%
76-90
Забито
43
59
20 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 20
12 Не забивали 2
7
16%
9
15%
1-15
7
16%
11
19%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
6
14%
12
20%
46-60
8
19%
7
12%
61-75
9
21%
8
14%
76-90
Пропущено
42
27
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
4
10%
1
4%
1-15
7
17%
5
19%
16-30
9
21%
10
37%
31-45
3
7%
2
7%
46-60
9
21%
6
22%
61-75
10
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2
Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Газиантеп - Бурсаспор 1:1 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Фенербахче 3:2
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|32
|21
|9
|2
|59 - 27
|72
|2.
|Коньяспор
|32
|17
|7
|8
|52 - 35
|58
|3.
|Фенербахче
|31
|16
|8
|7
|54 - 35
|56
|4.
|Аланьяспор
|32
|15
|7
|10
|58 - 52
|52
|5.
|Истанбул Башакшехир
|31
|15
|5
|11
|43 - 31
|50
|6.
|Бешикташ
|32
|13
|11
|8
|49 - 41
|50
|7.
|Адана Демирспор
|31
|13
|10
|8
|46 - 32
|49
|8.
|Хатайспор
|31
|14
|6
|11
|48 - 46
|48
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|32
|13
|7
|12
|39 - 47
|46
|10.
|Антальяспор
|31
|12
|8
|11
|36 - 37
|44
|11.
|Газиантеп
|0:0
|33
|11
|9
|13
|41 - 44
|42
|12.
|Кайсериспор
|32
|11
|8
|13
|45 - 53
|41
|13.
|Сивасспор
|31
|10
|11
|10
|42 - 40
|41
|14.
|Касымпаша
|32
|11
|8
|13
|49 - 47
|41
|15.
|Галатасарай
|31
|11
|8
|12
|42 - 45
|41
|16.
|Гиресунспор
|31
|10
|6
|15
|34 - 39
|36
|17.
|Алтай
|31
|8
|5
|18
|32 - 45
|29
|18.
|Ризеспор
|32
|8
|5
|19
|32 - 58
|29
|19.
|Гёзтепе
|32
|7
|6
|19
|37 - 55
|27
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|32
|5
|6
|21
|23 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|11
|5
|0
|30 - 13
|38
|2.
|Коньяспор
|16
|11
|4
|1
|28 - 11
|37
|3.
|Газиантеп
|0:0
|17
|10
|6
|1
|31 - 15
|36
|4.
|Бешикташ
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Истанбул Башакшехир
|16
|10
|1
|5
|24 - 14
|31
|6.
|Хатайспор
|15
|9
|3
|3
|30 - 17
|30
|7.
|Кайсериспор
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|9.
|Фенербахче
|15
|8
|4
|3
|26 - 15
|28
|10.
|Антальяспор
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|11.
|Галатасарай
|16
|8
|3
|5
|24 - 18
|27
|12.
|Адана Демирспор
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|13.
|Ризеспор
|17
|8
|2
|7
|23 - 23
|26
|14.
|Аланьяспор
|16
|7
|4
|5
|33 - 27
|25
|15.
|Касымпаша
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|16.
|Сивасспор
|15
|5
|8
|2
|24 - 15
|23
|17.
|Гиресунспор
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|18.
|Алтай
|15
|5
|2
|8
|16 - 20
|17
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|3
|3
|9
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|10
|4
|2
|29 - 14
|34
|2.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|28 - 20
|28
|3.
|Аланьяспор
|16
|8
|3
|5
|25 - 25
|27
|4.
|Адана Демирспор
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|5.
|Коньяспор
|16
|6
|3
|7
|24 - 24
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Сивасспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 25
|18
|8.
|Хатайспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|5
|2
|9
|15 - 32
|17
|10.
|Бешикташ
|16
|3
|7
|6
|19 - 23
|16
|11.
|Касымпаша
|16
|4
|4
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Антальяспор
|16
|4
|4
|8
|11 - 23
|16
|13.
|Гиресунспор
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|14.
|Галатасарай
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|15.
|Гёзтепе
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|16.
|Алтай
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|17.
|Кайсериспор
|16
|2
|5
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|2
|3
|12
|6 - 21
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 29
|6
|20.
|Ризеспор
|15
|0
|3
|12
|9 - 35
|3