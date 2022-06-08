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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Черногория
FIFA #73
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #56
Прогнозы 31
Черногория 38.7% (12)
X 48.4% (15)
Босния и Герцеговина 12.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Босния и Герцеговина
3.22
3.10
2.63
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Босния и Герцеговина

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 1 0.5
Вукчевич Марко 1 0.5
Хакшабанович Сеад 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 1
Джеко Эдин 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божович Драшко 1 0
Йовович Владимир 1 0
Шипчич Никола 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прчич Саньин 1 0
Хотич Дино 1 0
Превляк Смаил 1 0
Дулевич Харис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0
Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Черногория 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Босния и Герцеговина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Черногория 38.7% (12)
    X 48.4% (15)
    Босния и Герцеговина 12.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    3.22
    3.10
    2.63
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черногория - Босния и Герцеговина онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Черногория
    40% (12)
    Ничья
    46.7% (14)
    Босния и Герцеговина
    13.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (11)
    Меньше
    62.07% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (24)
    Нет
    17.24% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.3% (13)
    2:1 Черногория
    23.3% (7)
    1:2 Босния и Герцеговина
    10% (3)
    2:0 Черногория
    6.7% (2)
    1:0 Черногория
    6.7% (2)
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    Черногория
    Босния и Герцеговина
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