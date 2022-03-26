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Черногория
FIFA #73
 
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Стадион:
Греция
FIFA #47
Прогнозы 45
Черногория 15.6% (7)
X 48.9% (22)
Греция 35.6% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Греция
3.40
3.40
2.34
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Греция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 45
    Черногория 15.6% (7)
    X 48.9% (22)
    Греция 35.6% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Греция
    3.40
    3.40
    2.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черногория - Греция онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Греция

    Исход игры
    Черногория
    15.6% (7)
    Ничья
    48.9% (22)
    Греция
    35.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.78% (17)
    Меньше
    62.22% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.9% (22)
    1:2 Греция
    22.2% (10)
    2:1 Черногория
    15.6% (7)
    0:1 Греция
    13.3% (6)
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    Черногория
    Греция

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