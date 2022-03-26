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Стадион: Под Горицом
История личных встреч
Черногория
Греция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0
Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0
Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0 Австрия - Греция 2:1 Косово - Греция 1:2
Прогнозы на матч Черногория - Греция
Исход игры
Черногория
15.6% (7)
Ничья
48.9% (22)
Греция
35.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (17)
Меньше
62.22% (28)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (22)
1:2 Греция
22.2% (10)
2:1 Черногория
15.6% (7)
0:1 Греция
13.3% (6)
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