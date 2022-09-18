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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Босния и Герцеговина
FIFA #56
 
Позже
Черногория
FIFA #73
Прогнозы 56
Босния и Герцеговина 66.1% (37)
X 30.4% (17)
Черногория 3.6% (2)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Черногория
5.10
3.80
5.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Черногория

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.5
Превляк Смаил 2 0.5
Пьянич Миралем 1 (1) 0.25
Менало Лука 1 0.25
Крунич Раде 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 4 1
Вукчевич Марко 1 0.25
Марушич Адам 1 0.25
Янкович Марко 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Вуячич Игор 0 0
Крстович Никола 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прчич Саньин 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Хотич Дино 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гояк Амер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Дулевич Харис 1 0
Ивайло Петев 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовович Владимир 2 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Марушич Адам 1 0
Миятович Милан 1 0
Шипчич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0
Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Черногория 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Финляндия 4 1 1 2 5 - 5 4
4. Румыния 4 1 0 3 1 - 6 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Черногория 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Румыния 2 1 0 1 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Босния и Герцеговина 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Финляндия 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 56
    Босния и Герцеговина 66.1% (37)
    X 30.4% (17)
    Черногория 3.6% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Черногория
    5.10
    3.80
    5.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Черногория

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    66.1% (37)
    Ничья
    30.4% (17)
    Черногория
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (29)
    Меньше
    46.3% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (38)
    Нет
    29.63% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    37.5% (21)
    1:0 Босния и Герцеговина
    19.6% (11)
    1:1 Ничья
    16.1% (9)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    2:0 Босния и Герцеговина
    5.4% (3)
    1:2 Черногория
    3.6% (2)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Черногория
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