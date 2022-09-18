да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|0.5
|Превляк Смаил
|2
|0.5
|Пьянич Миралем
|1 (1)
|0.25
|Менало Лука
|1
|0.25
|Крунич Раде
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|4
|1
|Вукчевич Марко
|1
|0.25
|Марушич Адам
|1
|0.25
|Янкович Марко
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прчич Саньин
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Дулевич Харис
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовович Владимир
|2
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Миятович Милан
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Черногория
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Финляндия
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|4.
|Румыния
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Черногория
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Финляндия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1