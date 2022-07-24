2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолErison
47' Желтая карточкаThiago Heleno
2:0
54' ГолЖефферсон
87' Желтая карточкаDavid Terans
90'+6
Ход матча
19'
1:0
47'
54'
2:0
79'
87'
6
Че
Че
43
Пиазон
Лукас
47
Жефферсон
89
Erison
16
Abner2
17
Hugo
Moura
20
David
Terans
35
Romulo
Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
-
55 Luis Oyama
-
52 Igo Gabriel
-
-
70 Vinicius5
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Romulo CruzНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Khellven
-
26 Erick2
-
3 Деде
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Атлетико Паранаэнсе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.37
|Vinicius5
|2
|0.11
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.11
|Daniel Borges
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|1
|0.05
|Угу Мигель
|1
|0.05
|Жефферсон
|1
|0.05
|Виктор Жоао II
|1
|0.05
|Kayque
|1
|0.05
|Каррейро Патрик
|1
|0.05
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|7 (4)
|0.37
|Pablo I
|2
|0.11
|Vitor Roque
|2
|0.11
|Витор Буэно
|2 (1)
|0.11
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Лео Ситтадини
|1
|0.05
|Romulo Cruz
|1
|0.05
|Khellven
|1 (1)
|0.05
|Орехуэла Луис
|1
|0.05
|Agustin Canobbio
|1
|0.05
|Hugo Moura
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Abner2
|1
|0.05
|Felipe Matheus
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|7
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|4
|1
|Энрике Педру II
|5
|0
|Pablo I
|4
|0
|Abner2
|4
|0
|David Terans
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Vitor Roque
|3
|0
|Витор Буэно
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Пропущено
15
9
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
18
23
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
6
33%
6
26%
76-90
Пропущено
25
21
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
16%
4
19%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
6
24%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Токантинополис 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 12
|36
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|8
|8
|2
|26 - 18
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|18
|8
|3
|7
|24 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|10.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|11.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|12.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|15.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|18
|5
|3
|10
|12 - 22
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|7.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|13.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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