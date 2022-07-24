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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
2:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
19' Гол
Erison
47' Желтая карточка
Thiago Heleno
2:0
54' Гол
Жефферсон
87' Желтая карточка
David Terans
90'+6
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
94
Сампайо
Филипе
40
Lucas
Mezenga
21
Марсал
Фернандо
6
Че
Че
18
Фернандес
Лукас
IV
43
Пиазон
Лукас
33
Эдуардо
Карлос
II
47
Жефферсон
89
Erison
1
Bento
Krepski
24
Орехуэла
Луис
44
Thiago
Heleno
42
Felipe
Matheus
16
Abner2
5
Фернандиньо
Фернандо
17
Hugo
Moura
9
Agustin
Canobbio
20
David
Terans
48
Педринью
Роша
35
Romulo
Cruz
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Атлетико Паранаэнсе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
КС
3:2
КС
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.37
Vinicius5 2 0.11
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.11
Daniel Borges 1 0.05
Куэста Виктор 1 0.05
Угу Мигель 1 0.05
Жефферсон 1 0.05
Виктор Жоао II 1 0.05
Kayque 1 0.05
Каррейро Патрик 1 0.05
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 7 (4) 0.37
Pablo I 2 0.11
Vitor Roque 2 0.11
Витор Буэно 2 (1) 0.11
Tomas Cuello 1 0.05
Лео Ситтадини 1 0.05
Romulo Cruz 1 0.05
Khellven 1 (1) 0.05
Орехуэла Луис 1 0.05
Agustin Canobbio 1 0.05
Hugo Moura 1 0.05
Erick2 1 0.05
Abner2 1 0.05
Felipe Matheus 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 0 0
Роша Педро 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Гонсалвеш Диего 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Марсал Фернандо 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 4 0
Abner2 4 0
David Terans 3 0
Tomas Cuello 3 0
Christian Cardoso 3 0
Vitor Roque 3 0
Витор Буэно 2 0
Pablo Siles 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Bento Krepski 2 0
Felipe Matheus 2 0
Thiago Heleno 1 0
Marcelo XIII 1 0
Лео Ситтадини 1 0
Педринью Роша 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Erick2 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Пропущено

15
9
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

18
23
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
6
33%
6
26%
76-90

Пропущено

25
21
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
16%
4
19%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Токантинополис 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 12 36
2. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
3. Атлетико Минейро 18 8 8 2 26 - 18 32
4. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Фламенго 18 8 3 7 24 - 17 27
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
10. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
11. Ботафого Рибейрао 19 7 3 9 19 - 24 24
12. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
13. Гойяс 19 5 7 7 21 - 25 22
14. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
15. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 18 5 3 10 12 - 22 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 18 2 7 9 15 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
3. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
7. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
8. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
7. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
13. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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      19'
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