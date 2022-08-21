Стадион: Клеантис Викелидис
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолМансини Даниэль
29' Желтая карточкаКонстантинидис Димитрис
2:0
45' ГолМансини Даниэль
50' Желтая карточкаБельмонт Антони
3:0
68' ГолГрэй Андре
72' Желтая карточкаPanagiotis Simelidis
75' Желтая карточкаДукуре Шейк
90'+6
Ход матча
12'
1:0
45'
46'
50'
68'
3:0
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Пальма
Луис
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
7 Regis3
-
-
Главный тренер: Giannis Taousianis
История личных встреч
Арис Салоники
Левадиакос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансини Даниэль
|2
|2
|Грэй Андре
|1
|1
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк III
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константинидис Димитрис
|1
|0
|Бельмонт Антони
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1
Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Левадиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1
Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0 Иерапетра - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Закинтос 4:0 Киссамикос - Левадиакос 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Левадиакос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Левадиакос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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