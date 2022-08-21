  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Арис Салоники
3:0
Конец матча
Левадиакос
0'
1:0
12' Гол
Мансини Даниэль
29' Желтая карточка
Константинидис Димитрис
2:0
45' Гол
Мансини Даниэль
50' Желтая карточка
Бельмонт Антони
3:0
68' Гол
Грэй Андре
72' Желтая карточка
Panagiotis Simelidis
75' Желтая карточка
Дукуре Шейк
90'+6
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
7
Мансини
Даниэль
8
Дукуре
Шейк
III
6
Дабо
Брайан
64
Камашу
Рафаэл
9
Грэй
Андре
17
Пальма
Луис
44
Маркович
Матей
32
Константинидис
Димитрис
5
Винисиус
Пауло
II
22
Цимопулос
Темистоклис
3
Panagiotis
Vichos
12
Мехия
Альфредо
31
Panagiotis
Simelidis
77
Бельмонт
Антони
19
Вракас
Георгиос
27
Konstantinos
Doumtsios
20
Моутинью
Тьерри
Арис Салоники
4-4-2
Левадиакос
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Левадиакос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
С
1:0
С
2:0
С
4:3
С
1:1
С
4:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансини Даниэль 2 2
Грэй Андре 1 1
Одубаджо Мозес 0 0
Пальма Луис 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк III 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константинидис Димитрис 1 0
Бельмонт Антони 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1
Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0
Левадиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1
Левадиакос - Elpis Skoutari 1:0 Elpis Skoutari - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Egaleo1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0 Левадиакос - АЕК Афины-2 2:2 Кифисия - Левадиакос 1:4 Левадиакос - Эпископи 1:0 Родос - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Каллитея 1:1 Левадиакос - Иродотос 6:0 Иерапетра - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Закинтос 4:0 Киссамикос - Левадиакос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Левадиакос 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Левадиакос 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Арис Салоники 3:0 Левадиакос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     