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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Астерас
3:0
Конец матча
Ламия
0'
1:0
18' Гол
Мунафо Хуан
21' Желтая карточка
Мунафо Хуан
2:0
24' Гол в свои ворота
Адежо Даниэл
3:0
31' Гол
Рехис Франсеск
47' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
57' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
73' Желтая карточка
Романич Лазар
80' Желтая карточка
Давид Симон
84' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
90'+4
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
8
Якумакис
Петрос
10
Де
Винсенти
Томас
23
Цилулис
Сотирис
9
Манусос
Йоргос
Астерас
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Ламия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
0:2
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.83

Среднее время на гол

105
108

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.77
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

117
90

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.19
Тилика Лео 3 (1) 0.19
Паскуаль Андрес 1 0.06
Барралес Джеронимо 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Станко Калеб 1 0.06
Бенито Асьер 1 0.06
Костаньо Хосе 1 0.06
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.19
Нуньес Кристофер 2 0.13
Боакье Ричмонд 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Мунафо Хуан 6 0
Иглесиас Матиас 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Жуканович Эрвин 3 1
Барралес Джеронимо 4 0
Паскуаль Андрес 3 0
Тилика Лео 3 0
Рехис Франсеск 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Кармона Давид 1 0
Риера Адриан 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Georgios Kosteas 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 5 0
Цилулис Сотирис 4 0
Де Винсенти Томас 3 0
Давид Симон 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Горанов Иван 2 0
Асковски Стефан 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0

Результаты матчей

Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Астерас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

6
5
Астерас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Ламия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
50%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
6
38%
1
10%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
4
20%
3
12%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1
Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2
Ламия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3
Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0

Результаты матчей

Астерас
Ламия

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Астерас
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
7
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
6
10
4
12
1.5
1
15
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
4.
ПАОК
 0:0 16 8 6 2 22 - 11 30
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 0:0 16 7 5 4 22 - 12 26
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
10.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 16 1 7 8 7 - 27 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
ПАОК
 0:0 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
ПАОК
 0:0 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 0:0 8 2 3 3 8 - 7 9
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Якумакис Петрос уходит с поля. Романич Лазар выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Паскуаль Андрес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Адежо Даниэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      21'
      Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Мунафо Хуан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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