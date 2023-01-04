Тур: 16. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
1:0
18' ГолМунафо Хуан
21' Желтая карточкаМунафо Хуан
2:0
24' Гол в свои воротаАдежо Даниэл
3:0
31' ГолРехис Франсеск
47' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
57' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
73' Желтая карточкаРоманич Лазар
80' Желтая карточкаДавид Симон
84' Желтая карточкаБартоло Хулиан
90'+4
Ход матча
18'
1:0
21'
24'
2:0
31'
73'
80'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
406 Количество передач 438
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Астераса»
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
Астерас
Ламия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.83
Среднее время на гол
105
108
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.14
Среднее время на гол
135
78
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.77
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
117
90
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.19
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.19
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Барралес Джеронимо
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|Станко Калеб
|1
|0.06
|Бенито Асьер
|1
|0.06
|Костаньо Хосе
|1
|0.06
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.19
|Нуньес Кристофер
|2
|0.13
|Боакье Ричмонд
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Мунафо Хуан
|6
|0
|Иглесиас Матиас
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Барралес Джеронимо
|4
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Рехис Франсеск
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|1
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|Давид Симон
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Астерас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
6
5
Астерас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Ламия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
50%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
19%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
6
38%
1
10%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
4
20%
3
12%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
6
30%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1
Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2
Ламия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3
Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0
Результаты матчей
Астерас
Ламия
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Астерас
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
27
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
610
412
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|16
|9
|5
|2
|27 - 10
|32
|4.
|0:0
|16
|8
|6
|2
|22 - 11
|30
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|22 - 12
|26
|7.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 18
|19
|9.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|10.
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|9 - 19
|11
|13.
|16
|1
|7
|8
|7 - 27
|10
|14.
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|8.
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|12.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6