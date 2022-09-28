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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
ПСЖ
 
Позже
Маккаби Хайфа
Прогнозы 35
ПСЖ 97.1% (34)
X 2.9% (1)
Маккаби Хайфа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Маккаби Хайфа
1.12
9.00
33.61
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 (1) 1
Месси Лионель 2 0.5
Неймар 1 0.25
Верратти Марко 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.5
Чери Тьяронн 3 0.3
Ацили Омер 2 0.2
Мохамед Али II 2 0.2
Хазиза Долев 1 0.1
Дэвид Дин 1 0.1
Сундгрен Даниэль 1 0.1
Абу-Фани Мохаммад 1 0.1
Корню Пьер 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Неймар 2 0
Рамос Серхио 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Фабиан Руис 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Хазиза Долев 3 0
Ацили Омер 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Корню Пьер 2 0
Сек Абдулай 1 0
Планич Богдан 1 0
Чибота Мавис 1 0
Лави Нета 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0
Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 1:0
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
2. ПСЖ Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Маккаби Хайфа Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
4. Ювентус Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Ювентус Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Ливерпуль Салах Мохамед 6
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Виктория Пльзень Москейра Джон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Маккаби Хайфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    ПСЖ 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Маккаби Хайфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Маккаби Хайфа
    1.12
    9.00
    33.61
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Маккаби Хайфа онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Маккаби Хайфа

    Исход игры
    ПСЖ
    97.1% (34)
    Ничья
    2.9% (1)
    Маккаби Хайфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    24.24% (8)
    Нет
    75.76% (25)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    42.9% (15)
    3:0 ПСЖ
    20% (7)
    2:1 ПСЖ
    11.4% (4)
    4:1 ПСЖ
    5.7% (2)
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    ПСЖ
    Маккаби Хайфа
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