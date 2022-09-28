Тур: 9. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Брисар Жером
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Ницца
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
30 матчей
53.3%
16.7%
30%
16 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (2)
|1
|Мбаппе Килиан
|7
|0.88
|Месси Лионель
|4
|0.5
|Хакими Ашраф
|2
|0.25
|Мендеш Нуну
|1
|0.13
|Бернат Хуан
|1
|0.13
|Маркиньос Маркос
|1
|0.13
|Саншеш Ренату
|1
|0.13
|Паредес Леандро
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|3 (2)
|0.38
|Ремзи Аарон
|1
|0.13
|Пепе Николя
|1 (1)
|0.13
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|2
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
1
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
100%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
5
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
40%
16-30
5
20%
1
20%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
20%
61-75
5
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1
Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1
Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 4
|22
|2.
|Марсель
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|7.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|10.
|Труа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 16
|10
|11.
|Клермон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Монако
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Труа
|Бальде Мама
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
Исход игры
ПСЖ
100% (44)
Ничья
0% (0)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
40.9% (18)
3:0 ПСЖ
15.9% (7)
3:1 ПСЖ
15.9% (7)
2:1 ПСЖ
15.9% (7)
4:1 ПСЖ
4.5% (2)
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