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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
ПСЖ
 
Позже
Ницца
Прогнозы 44
ПСЖ 100% (44)
X 0% (0)
Ницца 0% (0)
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ПСЖ
Ничья
Ницца
15.00
9.40
19.50
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ПСЖ
Ницца

История личных встреч

ПСЖ
Ницца

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

30 матчей

53.3%
16.7%
30%
16 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:0
К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (2) 1
Мбаппе Килиан 7 0.88
Месси Лионель 4 0.5
Хакими Ашраф 2 0.25
Мендеш Нуну 1 0.13
Бернат Хуан 1 0.13
Маркиньос Маркос 1 0.13
Саншеш Ренату 1 0.13
Паредес Леандро 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 3 (2) 0.38
Ремзи Аарон 1 0.13
Пепе Николя 1 (1) 0.13
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 2 0
Неймар 2 0
Витинью II 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
1
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
100%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
5
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
40%
16-30
5
20%
1
20%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
20%
61-75
5
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1
Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1
Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 26 - 4 22
2. Марсель Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
6. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
7. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
10. Труа Заявка 8 3 1 4 14 - 16 10
11. Клермон Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ницца Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
13. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Анже Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
15. Нант Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
18. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
19. Брест Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 8 1 1 6 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Монако Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
9. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
13. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
14. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Ренн Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Труа Бальде Мама 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    ПСЖ 100% (44)
    X 0% (0)
    Ницца 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ницца
    15.00
    9.40
    19.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    40.9% (18)
    3:0 ПСЖ
    15.9% (7)
    3:1 ПСЖ
    15.9% (7)
    2:1 ПСЖ
    15.9% (7)
    4:1 ПСЖ
    4.5% (2)
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