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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Тулуза
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 34
Тулуза 2.9% (1)
X 0% (0)
ПСЖ 97.1% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
ПСЖ
14.50
7.90
1.29
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тулуза
ПСЖ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

28 матчей

17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.5
Даллинга Тийс 2 0.5
Абухлал Закария 1 0.25
Хили Рис 1 0.25
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 6 (2) 1.5
Мбаппе Килиан 4 1
Месси Лионель 3 0.75
Хакими Ашраф 2 0.5
Маркиньос Маркос 1 0.25
Саншеш Ренату 1 0.25
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Кебен Кевин 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 2 0
Витинью II 2 0
Рамос Серхио 1 0
Неймар 1 0
Верратти Марко 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1
Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5
ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Лион Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лорьян Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 9 - 10 7
7. Осер Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 13 - 9 6
9. Клермон Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
10. Нант Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Тулуза Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
12. Монако Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Ренн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Брест Заявка 4 1 1 2 6 - 12 4
15. Труа Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Анже Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
18. Ницца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Реймс Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ланс Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ренн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
12. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
13. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
20. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 12 - 1 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
19. Аяччо Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.

    Главный судья: Хадж Хаким

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Тулуза 2.9% (1)
    X 0% (0)
    ПСЖ 97.1% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    ПСЖ
    14.50
    7.90
    1.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тулуза - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Тулуза - ПСЖ

    Исход игры
    Тулуза
    2.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    97.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.94% (31)
    Меньше
    6.06% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:3 ПСЖ
    41.2% (14)
    1:2 ПСЖ
    23.5% (8)
    1:4 ПСЖ
    14.7% (5)
    0:3 ПСЖ
    8.8% (3)
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    Тулуза
    ПСЖ
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