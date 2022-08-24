Стадион: Мунисипал
История личных встреч
Тулуза
ПСЖ
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
28 матчей
17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.9%
21.4%
60.7%
5 побед 6 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ратао Рафаэл
|2
|0.5
|Даллинга Тийс
|2
|0.5
|Абухлал Закария
|1
|0.25
|Хили Рис
|1
|0.25
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|6 (2)
|1.5
|Мбаппе Килиан
|4
|1
|Месси Лионель
|3
|0.75
|Хакими Ашраф
|2
|0.5
|Маркиньос Маркос
|1
|0.25
|Саншеш Ренату
|1
|0.25
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Рамос Серхио
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
4
24%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1
Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5
ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 10
|7
|7.
|Осер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|13 - 9
|6
|9.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|12.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|18.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|12.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|13.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|19.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Тулуза - ПСЖ
Исход игры
Тулуза
2.9% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
97.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
93.94% (31)
Меньше
6.06% (2)
Обе команды забьют
Да
81.82% (27)
Нет
18.18% (6)
Популярный счёт
1:3 ПСЖ
41.2% (14)
1:2 ПСЖ
23.5% (8)
1:4 ПСЖ
14.7% (5)
0:3 ПСЖ
8.8% (3)
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