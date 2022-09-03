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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Маккаби Хайфа
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 40
Маккаби Хайфа 2.5% (1)
X 5% (2)
ПСЖ 92.5% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
ПСЖ
21.00
9.52
8.40
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.71
Чери Тьяронн 2 0.29
Мохамед Али II 2 0.29
Хазиза Долев 1 0.14
Сундгрен Даниэль 1 0.14
Абу-Фани Мохаммад 1 0.14
Дэвид Дин 0 0
Корню Пьер 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 2
Неймар 0 0
Хакими Ашраф 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 3 0
Хазиза Долев 2 0
Менахем Сун 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Сек Абдулай 1 0
Планич Богдан 1 0
Ацили Омер 1 0
Лави Нета 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Коэн Джош 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Верратти Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

12
2
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1
Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Маккаби Хайфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Хайфа - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Маккаби Хайфа 2.5% (1)
    X 5% (2)
    ПСЖ 92.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Хайфа
    Ничья
    ПСЖ
    21.00
    9.52
    8.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Маккаби Хайфа - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - ПСЖ

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    2.5% (1)
    Ничья
    5% (2)
    ПСЖ
    92.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.62% (33)
    Меньше
    15.38% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (21)
    Нет
    46.15% (18)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    25% (10)
    1:3 ПСЖ
    20% (8)
    1:2 ПСЖ
    15% (6)
    0:4 ПСЖ
    10% (4)
    0:2 ПСЖ
    10% (4)
    2:5 ПСЖ
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    1:4 ПСЖ
    5% (2)
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    Маккаби Хайфа
    ПСЖ
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