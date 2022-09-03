Стадион: Самми Офер
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Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.71
|Чери Тьяронн
|2
|0.29
|Мохамед Али II
|2
|0.29
|Хазиза Долев
|1
|0.14
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.14
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.14
|Дэвид Дин
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2
|2
|Неймар
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|3
|0
|Хазиза Долев
|2
|0
|Менахем Сун
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Планич Богдан
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Коэн Джош
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
12
2
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Маккаби Хайфа - Секция Нес-Циона 3:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:1
Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
|Жальгирис
|Мамич Петар
|1 2
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа - ПСЖ
Исход игры
Маккаби Хайфа
2.5% (1)
Ничья
5% (2)
ПСЖ
92.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
84.62% (33)
Меньше
15.38% (6)
Обе команды забьют
Да
53.85% (21)
Нет
46.15% (18)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
25% (10)
1:3 ПСЖ
20% (8)
1:2 ПСЖ
15% (6)
0:4 ПСЖ
10% (4)
0:2 ПСЖ
10% (4)
2:5 ПСЖ
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
1:4 ПСЖ
5% (2)
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