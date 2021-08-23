Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Аполлон
4:2
Конец матча
Этникос Ахна
0:1
9' ПенальтиЭлиа Мариос
1:1
28' ГолЖради Бассель
43' Желтая карточкаДолежал Ян
2:1
44' ГолПиттас Яннис
45' Желтая карточкаЖради Бассель
45' Желтая карточкаФолпрехт Зденек
59' Желтая карточкаТарасов Игорь
2:2
64' ГолФолпрехт Зденек
80' Желтая карточкаЯнну Томас
3:2
81' ПенальтиПиттас Яннис
4:2
90' ГолПиттас Яннис
90' Желтая карточкаБогатинов Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Долежал ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
34 Холл ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
Ход матча
9'
0:1
28'
1:1
43'
44'
2:1
45'
45'
59'
64'
2:2
80'
81'
3:2
90'
4:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|3 (1)
|3
|2.
|Жради Бассель
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолпрехт Зденек
|1
|1
|2.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жради Бассель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тарасов Игорь
|1
|0
|2.
|Фолпрехт Зденек
|1
|0
|3.
|Богатинов Мартин
|1
|0
|4.
|Долежал Ян
|1
|0
|5.
|Янну Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Этникос Ахна
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +9 =8 -3Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия
Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пафос 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Кармиотисса Этникос Ахна 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 1:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:2 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:2 Пафос Кармиотисса 2:4 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Эносис Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Неа Саламина 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Аполлон 2:0 Этникос Ахна Кубок Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|2.
|Пафос
|Семедо Вилли
|2
|0
|0
|3.
|Пафос
|Валакари Онни
|2
|1
|0
|4.
|Арис Лимассол
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|0
|5.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|2.
|Докса Катокопия
|Балде Ромарио
|0
|1
|3.
|Арис Лимассол
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|4.
|Этникос Ахна
|Тарасов Игорь
|1
|0
|5.
|АПОЭЛ
|Даушвили Муртаз
|1
|0