Ракицкий из центра поля сделал неплохой заброс в штрафную площадь соперника, Кристенсен сыграл на перехвате, не дав принять мяч Азмуну. Хорошо сыграл защитник "Челси".

Опасная атака "Зенита"! Отличный заброс в штрафную площадь от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс! Угловой!

Ужасный угловой получился у "Зенита", Дуглас Сантос отдал мяч точно в ноги Ковачичу. Потеря на ровном месте.

Зиеш пробивал с дальней дистанции по воротам "Зенита", Чистяков принял мяч на себя. Атака продолжилась, Маунт забрасывал на Лукаку, но получилось не очень точно, не дотянулся форвард.

10' Удалось игрокам "Зенита" около минуты покатать мяч, есть возможность чуть успокоить "Челси", заодно и в игру влиться.

9' Контратака "Зенита", Кузяев с левого фланга прострелил на Азмуна, который то ли ошибся на приёме, то ли отыгрывал на Вендела, которого на линии штрафной не оказалось.

9' Огромное преимущество у "Челси" по владению мячом. Как только лондонцы его теряют, сразу вступают в плотный прессинг.

8' Маунт слева прорвался к воротам, сумел сыграть в подкате Барриос, но промахнулся. Мэйсон побежал дальше, но упустил мяч за лицевую.

7' Маунт пытался слева ворваться в штрафную площадь "Зенита", но Сутормин и Вендел смогли оттеснить его к боковой линии.

6' Первый подход к штрафной площади "Зенита", Лукаку отыгрывал на партнёра, но попал в игрока гостей.

5' Зиеш набирал скорость по центру к штрафной площади соперника, но Вендел у него чисто мяч отобрал. Хорошо отыграл в обороне Маркус.

5' На правах хозяев игроки "Челси" наладили контроль над мячом, но "Зенит" пока уверенно встречает соперника в центре поля.

4' Продолжается позиционное наступление "Челси", не торопятся игроки хозяев, отыграли назад на защитников.

3' Удалось футболистам "Челси" наладить контроль над мячом, пошли вперёд хозяева поля. Маунт получил мяч на левом фланге, Кузяева пройти не удалось.

2' Сергей Семак уже напряжённо вглядывается в ситуацию на поле, и тут к нему подошёл познакомиться резервный судья. А "Зенит" пока старается владеть мячом.