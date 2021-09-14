Обе команды будут играть в полную силу, Зенит как по мне будет играть в оборону ,в чистый автобус
Игорь Мэльникъ #
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1