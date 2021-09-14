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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Зенит
0' 15'
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
8
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
9
Лукаку
Ромелу
1
Крицюк
Станислав
19
Сутормин
Алексей
5
Барриос
Вилмар
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
8
Вендел
Маркус
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
7
Азмун
Сердар
Челси
3-4-2-1
Зенит
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас
Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити
Зенит Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит
Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ювентус 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Мальмё 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ювентус 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Зенит 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мальмё 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Зенит" на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • Первый тайм
  • 14'
    Зиеш пробивал с дальней дистанции по воротам "Зенита", Чистяков принял мяч на себя. Атака продолжилась, Маунт забрасывал на Лукаку, но получилось не очень точно, не дотянулся форвард.
  • Угловой
    13'
    Ужасный угловой получился у "Зенита", Дуглас Сантос отдал мяч точно в ноги Ковачичу. Потеря на ровном месте.
  • 12'
    Опасная атака "Зенита"! Отличный заброс в штрафную площадь от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс! Угловой!
  • 11'
    Ракицкий из центра поля сделал неплохой заброс в штрафную площадь соперника, Кристенсен сыграл на перехвате, не дав принять мяч Азмуну. Хорошо сыграл защитник "Челси".
  • 10'
    Удалось игрокам "Зенита" около минуты покатать мяч, есть возможность чуть успокоить "Челси", заодно и в игру влиться.
  • 9'
    Контратака "Зенита", Кузяев с левого фланга прострелил на Азмуна, который то ли ошибся на приёме, то ли отыгрывал на Вендела, которого на линии штрафной не оказалось.
  • 9'
    Огромное преимущество у "Челси" по владению мячом. Как только лондонцы его теряют, сразу вступают в плотный прессинг.
  • 8'
    Маунт слева прорвался к воротам, сумел сыграть в подкате Барриос, но промахнулся. Мэйсон побежал дальше, но упустил мяч за лицевую.
  • 7'
    Маунт пытался слева ворваться в штрафную площадь "Зенита", но Сутормин и Вендел смогли оттеснить его к боковой линии.
  • 6'
    Первый подход к штрафной площади "Зенита", Лукаку отыгрывал на партнёра, но попал в игрока гостей.
  • 5'
    Зиеш набирал скорость по центру к штрафной площади соперника, но Вендел у него чисто мяч отобрал. Хорошо отыграл в обороне Маркус.
  • 5'
    На правах хозяев игроки "Челси" наладили контроль над мячом, но "Зенит" пока уверенно встречает соперника в центре поля.
  • 4'
    Продолжается позиционное наступление "Челси", не торопятся игроки хозяев, отыграли назад на защитников.
  • 3'
    Удалось футболистам "Челси" наладить контроль над мячом, пошли вперёд хозяева поля. Маунт получил мяч на левом фланге, Кузяева пройти не удалось.
  • 2'
    Сергей Семак уже напряжённо вглядывается в ситуацию на поле, и тут к нему подошёл познакомиться резервный судья. А "Зенит" пока старается владеть мячом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Челси". В синих майках и трусах сыграют игроки хозяев, ну а "Зенит" в белой форме с голубыми гетрами.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Зенит

Исход игры
Челси
91.8% (179)
Ничья
5.1% (10)
Зенит
3.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.91% (107)
Меньше
43.09% (81)
Обе команды забьют
Да
32.98% (62)
Нет
67.02% (126)
Популярный счёт
2:0 Челси
34.4% (67)
3:0 Челси
23.6% (46)
3:1 Челси
14.4% (28)
2:1 Челси
10.8% (21)
1:1 Ничья
3.6% (7)
1:0 Челси
2.6% (5)
4:0 Челси
2.6% (5)
4:1 Челси
1.5% (3)
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