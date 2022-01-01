Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Yang Bai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Shaowen Liang из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.

92' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

92' Пяо Чэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Ziming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Как он промахнулся? Ziming Wang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Zhengyu Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Wenjie Song из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

83' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

73' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Jiaqi Han не дал случится голу! Жанг Юнинг должен был забивать, но Jiaqi Han сделал отличный сейв

71' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

68' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Shaowen Liang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Tiago Leonco получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Tiago Leonco на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Tixiang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

64' Tixiang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Jown Cardona из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Джианг Джихон не смог попасть в створ ударом издали

55' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

50' Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Почти гол! Жанг Юнинг пробил головой по воротам, но Jiaqi Han спас!

47' Qilong Ruan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хорошую попытку сделал Силва Андерсон . Удар в створ, но вратарь начеку