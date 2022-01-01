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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
31' Желтая карточка
Pengfei Han
38' Желтая карточка
Zhengyu Huang
1:0
41' Пенальти
Жанг Юнинг
1:1
52' Гол
Tixiang Li
90'+5

Ход матча

31'
 
Pengfei Han
38'
 
Zhengyu Huang
41'
Жанг Юнинг
1:0
46'
 
Yongjun Wen
Zhizhao Chen
52'
1:1
Tixiang Li
(Yunlong Fan)
65'
 
Gong Zhang
Tixiang Li
74'
Пяо Чэн
Tianyi Gao
 
74'
 
Wenjie Song
Yunlong Fan
79'
Ziming Wang
Силва Андерсон
 
86'
 
Ruibao Hu
Zhengyu Huang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Сень
Хоу
29
Цзян
Тао
38
Qilong
Ruan
19
Лю
Хуань
36
Shaowen
Liang
26
Yang
Bai
37
Yongjing
Cao
6
Чи
Чжунго
15
Tianyi
Gao
11
Силва
Андерсон
9
Жанг
Юнинг
22
Jiaqi
Han
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
27
Xiaotian
Yang
32
Zhizhao
Chen
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
9
Tiago
De
Leonco
7
Jown
Cardona
Бэйцзин Гоань
5-3-2
Гуанчжоу Фули
5-3-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
5:0
С
1:4
С
3:2
С
0:3
К
0:3
К
5:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
6:0
С
2:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 4 (1) 0.57
Силва Андерсон 2 0.29
Tianyi Gao 0 0
Yongjing Cao 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jown Cardona 3 (1) 0.43
Tiago De Leonco 2 0.29
Tixiang Li 1 0.14
Wenjie Song 1 0.14
Gong Zhang 1 0.14
Yongjun Wen 1 0.14
Yunlong Fan 0 0
Chun Lok Than 0 0
Xiaotian Yang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзинь Пэнксян 1 1
Ли Лэй 2 0
Tianyi Gao 2 0
Славен Билич 2 0
Сень Хоу 1 0
Чи Чжунго 1 0
Jin Taiyan 1 0
Yongjing Cao 1 0
Лю Хуань 1 0
Longfei Xie 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pengfei Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Zhengyu Huang 2 0
Gong Zhang 2 0
Йи Тенг 1 0
Yunlong Fan 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Jown Cardona 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 5 2 0 16 - 5 50
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 4 2 1 8 - 2 44
3. Шанхай СИПГ 7 4 2 1 11 - 7 42
4. Чанчунь Ятай 7 3 1 3 7 - 8 38
5. Шэньчжэнь 7 2 2 3 9 - 10 32
6. Бэйцзин Гоань 7 1 3 3 6 - 12 30
7. Гуанчжоу Фули 7 1 2 4 9 - 9 26
8. Хэбей Форчун 7 0 2 5 2 - 15 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Шэньчжэнь 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Гуанчжоу Фули 3 1 0 2 6 - 4 24
4. Хэбей Форчун 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Гуанчжоу Фули 4 0 2 2 3 - 5 2
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:1 Гуанчжоу Фули онлайн


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