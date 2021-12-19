3:0
Конец матча
28' Желтая карточкаХайфэн Дин
33' Желтая карточкаDaogang Yao
1:0
49' ГолКардек Алан
2:0
61' ГолКардек Алан
64' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
64' Желтая карточкаYuan Zhang2
3:0
82' ГолShuai Pei
Ход матча
28'
33'
46'
49'
1:0
58'
61'
2:0
64'
72'
72'
82'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
16
Dalun
Zheng
10
Кинтеро
Хуан
29
Лин
Гао
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
38
Wei
Zhang2
32
Хайфэн
Дин
40
Hui
Zhang
15
Qiuming
Wang
36
Daogang
Yao
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
24 Xin Zhou2Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
18 Xiangyu Chen
-
-
-
13 Haofeng Xu
-
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
-
38 Wei Zhang2Защитник
- Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
40 Hui ZhangПолузащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
-
36 Daogang YaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
14 Gang FengПолузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
16 Yunhua Chen
-
17 Xintao Song
-
18 Huaze Gao
-
24 Yu Zhang
-
25 Wei Liao
-
29 Xiao Chen
-
-
39 Xuchen Yao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Шэньчжэнь
Хэбей Форчун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Циндао Хайню 0:0 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 1:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 4:1 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 6:3