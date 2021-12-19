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Шэньчжэнь
3:0
Конец матча

Стадион:
Хэбей Форчун
0'
28' Желтая карточка
Хайфэн Дин
33' Желтая карточка
Daogang Yao
1:0
49' Гол
Кардек Алан
2:0
61' Гол
Кардек Алан
64' Желтая карточка
Леонардо Родригес
64' Желтая карточка
Yuan Zhang2
3:0
82' Гол
Shuai Pei
90'+3

Ход матча

28'
 
Хайфэн Дин
33'
 
Daogang Yao
46'
Кардек Алан
Лин Гао
 
49'
Кардек Алан
(Ачеампонг Франк)
1:0
58'
 
Gang Feng
Daogang Yao
58'
 
Xuchen Yao
Tianyuan Xu
61'
Кардек Алан
2:0
64'
 
Леонардо Родригес
64'
Yuan Zhang2
 
69'
 
Хунбо Инь
Hui Zhang
72'
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
 
72'
Yuanyi Li
Yuan Zhang2
 
78'
Кэ Сунь
Ачеампонг Франк
 
79'
Yeljan Shinar
Dalun Zheng
 
82'
Shuai Pei
(Кинтеро Хуан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
8
Wai-Tsun
Dai
16
Dalun
Zheng
10
Кинтеро
Хуан
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
38
Wei
Zhang2
5
Мемишевич
Самир
32
Хайфэн
Дин
40
Hui
Zhang
15
Qiuming
Wang
36
Daogang
Yao
7
Tianyuan
Xu
45
Леонардо
Родригес
23
Joao
Silva
III
Шэньчжэнь
4-2-3-1
Хэбей Форчун
4-4-1-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Хэбей Форчун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
С
3:1
К
0:1
ПЛК
2:0

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Циндао Хайню 0:0 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 1:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 4:1 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 6:3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guangzhou Higher Education Mega Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шэньчжэнь 3:0 Хэбей Форчун онлайн


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