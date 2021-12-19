Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Xin Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Кинтеро Хуан из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Daogang Yao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

37' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Daogang Yao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Dalun Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Wai-Tsun Dai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Qiuming Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Qiuming Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Кинтеро Хуан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Жоао Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

9' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Dalun Zheng бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

7' Кинтеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля