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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Бельгия
FIFA #1
 
Позже
Уэльс
FIFA #19
Прогнозы 57
Бельгия 94.7% (54)
X 3.5% (2)
Уэльс 1.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Уэльс
4.70
5.10
8.99
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бельгия
Уэльс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
3:1
Е2
3:1
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 2 0.5
Троссар Леандро 2 0.5
Тилеманс Юри 1 0.25
Витсель Аксель 1 0.25
Де Брёйне Кевин 1 0.25
Дендонкер Леандер 1 0.25
Опенда Луис 1 0.25
Азар Эден 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Азар Торган 0 0
Карраско Янник 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 0.5
Уильямс Джонатан 1 0.25
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0.25
Бэйл Гарет 1 (1) 0.25
Ремзи Аарон 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Матондо Рабби 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витсель Аксель 1 0
Мертенс Дрис 1 0
Карраско Янник 1 0
Теате Артур 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Родон Джо 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
60%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4
Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0
Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Бельгия 4 2 1 1 9 - 6 7
3. Польша 4 1 1 2 5 - 10 4
4. Уэльс 4 0 1 3 5 - 8 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
3. Польша 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Уэльс 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Польша 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 2 0 0 2 3 - 5 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 57
    Бельгия 94.7% (54)
    X 3.5% (2)
    Уэльс 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Уэльс
    4.70
    5.10
    8.99
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бельгия - Уэльс

    Исход игры
    Бельгия
    94.7% (54)
    Ничья
    3.5% (2)
    Уэльс
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    29.8% (17)
    3:1 Бельгия
    24.6% (14)
    2:1 Бельгия
    15.8% (9)
    3:0 Бельгия
    8.8% (5)
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    Бельгия
    Уэльс
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