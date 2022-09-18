Тур: 5. Стадион: им. короля Бодуэна
История личных встреч
Бельгия
Уэльс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|2
|0.5
|Троссар Леандро
|2
|0.5
|Тилеманс Юри
|1
|0.25
|Витсель Аксель
|1
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.25
|Дендонкер Леандер
|1
|0.25
|Опенда Луис
|1
|0.25
|Азар Эден
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2
|0.5
|Уильямс Джонатан
|1
|0.25
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.25
|Бэйл Гарет
|1 (1)
|0.25
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
60%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4
Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Голландия - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0
Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Бельгия - Уэльс
Исход игры
Бельгия
94.7% (54)
Ничья
3.5% (2)
Уэльс
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
29.8% (17)
3:1 Бельгия
24.6% (14)
2:1 Бельгия
15.8% (9)
3:0 Бельгия
8.8% (5)
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