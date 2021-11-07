Аргентина: Лига професьональ 2021
1:3
Конец матча
39' Желтая карточкаБраво Федерико
0:1
44' ГолРиано Клаудио
0:2
62' ГолMilton Gimenez
1:2
78' ГолJonathan Torres
1:3
90' ГолAgustin Gallo
12
Jonathan
Bay
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
27 Хосе Игнасио
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
39'
44'
0:1
62'
0:2
90'
История личных встреч
Сармиенто
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|7 (1)
|0.35
|Luciano Gondou
|6
|0.3
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.15
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.05
|Yair Arismendi
|1
|0.05
|Guido Mainero
|1
|0.05
|Patricio Cucchi
|1
|0.05
|Lautaro Montoya
|1
|0.05
|Braian Salvareschi
|1
|0.05
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|8 (2)
|0.4
|Мартинес Алекс
|3
|0.15
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.1
|Мелано Лукас
|2
|0.1
|Рибас Себастьян
|2
|0.1
|Pablo Arganaraz
|1
|0.05
|Риано Клаудио
|1
|0.05
|Agustin Gallo
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|6
|1
|Julian Chicco
|6
|0
|Браво Федерико
|5
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Мартин Гарсия
|3
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Milton Gimenez
|5
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Пропущено
14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
5
36%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
57%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
5%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
7
32%
6
29%
76-90
Пропущено
26
27
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
4
15%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
15%
2
7%
31-45
7
27%
5
19%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
7
27%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Ла Плата 0:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Велес Сарсфилд
|2:1
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|6.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|7
|7
|6
|17 - 19
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Банфилд
|20
|4
|9
|7
|16 - 22
|21
|21.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|23.
|Сан-Лоренсо
|1:2
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|24.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|2:1
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|9.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|1:2
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|18.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Велес Сарсфилд
|2:1
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|16.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2