Аргентина: Лига професьональ 2021
2:1
Конец матча
1:0
25' ГолGonzalo Abrego
51' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
2:0
73' ГолEzequiel Bullaude
84' Желтая карточкаLeonel Gonzalez
2:1
85' ПенальтиGiuliano Galoppo
89' Желтая карточкаПерес Дамиан
15
Перес
Дамиан
36
Bruno
Sosa
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
36 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Martin OjedaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan Cantero
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
25'
1:0
51'
73'
84'
85'
2:1
89'
История личных встреч
Годой Крус
Банфилд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|10 (1)
|0.56
|Ezequiel Bullaude
|6
|0.33
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.17
|Tomas Badaloni
|2
|0.11
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.06
|Cristian Colman
|1
|0.06
|Gonzalo Abrego
|1
|0.06
|Перес Дамиан
|1
|0.06
|Matias Ramirez
|1
|0.06
|Bruno Sosa
|1
|0.06
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.39
|Датоло Хесус
|2
|0.11
|Giuliano Galoppo
|2 (1)
|0.11
|Luciano Pons
|1
|0.06
|Ramiro Enrique
|1
|0.06
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|4
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|Sebastian Lomonaco
|3
|0
|Leonel Gonzalez
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|1
|Nelson Acevedo
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Manuel Llano
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Juan Espinola
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
50%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
12
8
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Забито
29
14
7 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
4
29%
16-30
1
3%
1
7%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
10
34%
1
7%
61-75
9
31%
4
29%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|6.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|7.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|9.
|Уракан
|0:0
|18
|6
|8
|4
|16 - 13
|26
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|20.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|21.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|6.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|7.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|10.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|12.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|16.
|Уракан
|0:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|5.
|Уракан
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 14
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2