Стадион: Ион Облеменко
3:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолДяк Чиприан
26' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
1:1
32' ГолВан Дурмен Бенжамен
45' Желтая карточкаДяк Чиприан
2:1
46' ГолAndrea Compagno
56' Желтая карточкаAndrea Compagno
67' Желтая карточкаБордеяну Михай
72' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
3:1
72' ГолВан Дурмен Бенжамен
84' Желтая карточкаХобан Овидиу
90'+4
Ход матча
14'
32'
45'
46'
2:1
56'
67'
72'
72'
3:1
84'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 16 побед
45 матчей
28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
20%
57.8%
22.2%
9 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|2
|0.5
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.5
|Сидибе Секу
|1
|0.25
|Andrea Compagno
|1
|0.25
|Бауса Хуан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|1
|0.5
|Матиас Иури
|1
|0.5
|Паун-Александру Константин
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Александру
|0
|1
|Marius Croitoru
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0
Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Университатя
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Университатя Крайова
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|6.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Университатя
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Университатя Крайова
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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