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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Университатя Крайова
3:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
14' Гол
Дяк Чиприан
26' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
1:1
32' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
45' Желтая карточка
Дяк Чиприан
2:1
46' Гол
Andrea Compagno
56' Желтая карточка
Andrea Compagno
67' Желтая карточка
Бордеяну Михай
72' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
3:1
72' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
84' Желтая карточка
Хобан Овидиу
90'+4
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
34
Бэлгрэдян
Кристиан
47
Браун
Кристофер
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
11
Петрила
Клаудиу
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 16 побед

45 матчей

28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

20%
57.8%
22.2%
9 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.4%
40%
35.6%
11 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 2 0.5
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.5
Сидибе Секу 1 0.25
Andrea Compagno 1 0.25
Бауса Хуан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Иван Андрей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 1 0.5
Матиас Иури 1 0.5
Паун-Александру Константин 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Александру 0 1
Marius Croitoru 1 0
Папп Пол 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Andrea Compagno 1 0
Баярам Штефан 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 1 0
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Мухар Карло 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0
Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Университатя 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Университатя Крайова 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
6. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:1 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Университатя 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
9. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Университатя Крайова 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЧФР Клуж 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
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