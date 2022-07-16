Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Emmanuel Yeboah не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Horatiu Moldovan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

51' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ионицэ Александру II нанес удар издали, а Кристиан Бэлгрэдян отбил его обратно в игру!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Мойсе Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Мойсе Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

32' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

31' Белу Клаудиу получил травму и заменен. Florin Stefan выходит на поле.

31' Петрила Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Петрила Клаудиу из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Какой промах! Матиас Иури имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Отличные скиллы показывает Браун Кристофер , обводя своих соперников

23' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

21' Белу Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Матиас Иури первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

17' Головой пробил Дуганджич Марко , но голкипер отбил его в поле!

17' Horatiu Moldovan вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Петрила Клаудиу . Отличный был шанс, чтобы забить!

17' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

15' Бетанкор Хефте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Войтуш Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Войтуш Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Белу Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Плохо сыграл Колингер Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Бордеяну Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Stefan Panoiu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру