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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
17' Гол
Матиас Иури
41' Желтая карточка
Григоре Драгош
48' Желтая карточка
Мухар Карло
71' Желтая карточка
Дуганджич Марко
75' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
90' Желтая карточка
Црепуля Любян
1:0
90' Не забитый пенальти
Албу Кристиан
90'+10
34
Бэлгрэдян
Кристиан
47
Браун
Кристофер
33
Колингер
Денис
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
37
Бордеяну
Михай
17
Бетанкор
Хефте
9
Дуганджич
Марко
11
Петрила
Клаудиу
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
21
Григоре
Драгош
6
Якоб
Паул
13
Мораис
Жуниор
II
17
Stefan
Panoiu
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
9
Костаче
Ионуц
71
Войтуш
Якуб
8
Чобану
Андрей
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матиас Иури 1 1
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуганджич Марко 1 0
Мухар Карло 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 0
Црепуля Любян 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0
ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2
Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
6. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
6. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
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