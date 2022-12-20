Тур: 21. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаКолингер Денис
79' Желтая карточкаЛетица Карло
90' Вторая желтая карточкаКолингер Денис
90' Желтая карточкаКамора Мауру
0:1
90' ГолБейян Флориан
90'+7
Ход матча
43'
79'
90'
90'
90'
Владение мячом
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
32
Янга
Рангело
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
18
Медина
Паоло
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
24 Бэлан РаресЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Медина ПаолоЗащитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
11 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Германнштадт
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|4
|0.19
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.19
|Мухар Карло
|4
|0.19
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.14
|Маня Кристьян
|3 (1)
|0.14
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.14
|Матиас Иури
|2
|0.1
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.1
|Хобан Овидиу
|1
|0.05
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.05
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|Камора Мауру
|1
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Цвек Ловро
|1
|0.05
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|9
|0.43
|Альхассан Баба
|6
|0.29
|Балауре Сильвиу
|2
|0.1
|Стойка Йонуц
|2
|0.1
|Ороиан Александру
|2
|0.1
|Бутян Михай
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.05
|Бейян Флориан
|1
|0.05
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.05
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Опрут Рауль
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|5
|1
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дан Петреску
|3
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Камора Мауру
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Бурка Андрей
|4
|0
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Альхассан Баба
|6
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Sota Mino
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Saeed Issah
|1
|1
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Летица Карло
|2
|0
|Стойка Йонуц
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Германнштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
4
ЧФР Клуж
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Германнштадт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
12
12
ЧФР Клуж
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Германнштадт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
71% (15)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
6
32%
1
10%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
26%
4
40%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
33
25
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
3
9%
2
8%
1-15
8
24%
3
12%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
2
6%
5
20%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
6
18%
6
24%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
4
20%
5
24%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Германнштадт
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
55
38
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
156
912
813
417
219
219
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|9 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 8
|Миовени
|Vlad Pop
|2 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6