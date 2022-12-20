Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Petrisor Petrescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Daniel Birligea не смог попасть в створ ударом издали

Daniel Birligea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Колингер Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

40' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Камора Мауру пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

38' Удар от ворот произведет Германнштадт

38' Маня Кристьян не смог попасть в створ ударом издали

36' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Германнштадт

34' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Германнштадт

32' Оооо... вот это был удар! Daniel Birligea должен был забить с этой позиции.

32' Daniel Birligea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Матиас Иури создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ciprian Biceanu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Германнштадт

24' Daniel Birligea не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч возобновлен

23' Опрут Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

21' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

12' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Камора Мауру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Хорошую попытку сделал Daniel Birligea. Удар в створ, но вратарь начеку

6' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Германнштадт

3' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Германнштадт начинает с центра поля