Стадион: Константин Рэдулеску
3:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаФехер Рауль
1:0
5' ПенальтиБетанкор Хефте
11' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
2:0
38' ГолДебелюх Габриэл
50' Желтая карточкаСольдевила Хенис
50' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
3:0
84' Гол в свои воротаФехер Рауль
90'+6
Ход матча
5'
5'
1:0
38'
50'
50'
84'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
40
Цвек
Ловро
12
Фехер
Рауль
48
Chete
20
Рока
Жорди
27
Roger
Marce
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Гал РаресВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фехер РаульЗащитник
- Защитник
-
48 CheteЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рока ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Roger MarceПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кока ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бетриу ЖордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Raul Rodriguez
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|1 (1)
|1
|Дебелюх Габриэл
|1
|1
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фехер Рауль
|1
|0
|Сольдевила Хенис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3
Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 3:0 Интер Эскальдес
Исход игры
ЧФР Клуж
97.1% (101)
Ничья
1.9% (2)
Интер Эскальдес
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
21.57% (22)
Нет
78.43% (80)
Популярный счёт
2:0 ЧФР Клуж
36.5% (38)
3:0 ЧФР Клуж
23.1% (24)
2:1 ЧФР Клуж
14.4% (15)
1:0 ЧФР Клуж
8.7% (9)
3:1 ЧФР Клуж
4.8% (5)
5:0 ЧФР Клуж
2.9% (3)
4:0 ЧФР Клуж
1.9% (2)
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