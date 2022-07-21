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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ЧФР Клуж
3:0
Конец матча
Интер Эскальдес
0'
5' Желтая карточка
Фехер Рауль
1:0
5' Пенальти
Бетанкор Хефте
11' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
2:0
38' Гол
Дебелюх Габриэл
50' Желтая карточка
Сольдевила Хенис
50' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
3:0
84' Гол в свои ворота
Фехер Рауль
90'+6

Ход матча

5'
 
Фехер Рауль
5'
Бетанкор Хефте
1:0
11'
Паун-Александру Константин
 
38'
Дебелюх Габриэл
(Бетанкор Хефте)
2:0
46'
Петрила Клаудиу
Паун-Александру Константин
 
50'
 
Сольдевила Хенис
50'
Боатенг Бисмарк
 
59'
 
Де ла Торре Анхель
Сольдевила Хенис
68'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Бетанкор Хефте
 
77'
 
Морено Серхио
Мартинес Виктор
77'
 
Бетриу Жорди
Андреу Саша
77'
Матиас Иури
Колингер Денис
 
84'
Фехер Рауль
3:0
85'
 
Рубио Хесус
Гальего Адриа
89'
Мухар Карло
Боатенг Бисмарк
 
89'
Йебоа Эммануэль
Дебелюх Габриэл
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 104
ЧФР Клуж 97.1% (101)
X 1.9% (2)
Интер Эскальдес 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
17
Бетанкор
Хефте
22
Дебелюх
Габриэл
7
Паун-Александру
Константин
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
12
Фехер
Рауль
4
Де
Нова
Иван
48
Chete
21
Аридай
Кабрера
20
Рока
Жорди
19
Мартинес
Виктор
27
Roger
Marce
7
Сольдевила
Хенис
9
Андреу
Саша
ЧФР Клуж
4-3-3
Интер Эскальдес
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 1 (1) 1
Дебелюх Габриэл 1 1
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун-Александру Константин 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фехер Рауль 1 0
Сольдевила Хенис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0
ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Ла-Фиорита - Интер Эскальдес 1:2 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3
Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 Эспортиу Каррои - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Энгордани 4:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Ордино - Интер Эскальдес 0:7 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 1:0 Энгордани - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 3:2 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 4:2 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 104
    ЧФР Клуж 97.1% (101)
    X 1.9% (2)
    Интер Эскальдес 1% (1)
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    Прогнозы на матч ЧФР Клуж 3:0 Интер Эскальдес

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    97.1% (101)
    Ничья
    1.9% (2)
    Интер Эскальдес
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (52)
    Меньше
    49.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    21.57% (22)
    Нет
    78.43% (80)
    Популярный счёт
    2:0 ЧФР Клуж
    36.5% (38)
    3:0 ЧФР Клуж
    23.1% (24)
    2:1 ЧФР Клуж
    14.4% (15)
    1:0 ЧФР Клуж
    8.7% (9)
    3:1 ЧФР Клуж
    4.8% (5)
    5:0 ЧФР Клуж
    2.9% (3)
    4:0 ЧФР Клуж
    1.9% (2)
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