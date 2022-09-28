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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Ференцварош
 
Позже
Монако
Прогнозы 44
Ференцварош 20.5% (9)
X 27.3% (12)
Монако 52.3% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Монако
4.00
3.92
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ференцварош
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.5
Нгуэн Токмак 2 (1) 0.33
Захариассен Кристоффер 2 0.33
Вечеи Балинт 1 0.17
Ауски Карлос 1 0.17
Ммаэ Сами 1 0.17
Чивич Эльдар 1 0.17
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0
Уинго Генри 0 0
Паска Лоранд 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 (1) 0.5
Эмболо Брель 1 (1) 0.25
Дисаси Аксель 1 0.25

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнустер Матс 4 0
Бешич Мухамед 2 0
Ауски Карлос 2 0
Траоре Адама VII 2 0
Чивич Эльдар 0 1
Нгуэн Токмак 1 0
Дибус Денеш 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Ммаэ Сами 1 0
Ботка Эндре 1 0
Уинго Генри 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:4 Мезёкёвешд - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Ференцварош - Дебрецен 2:0
Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2
Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 4 3 0 1 7 - 7 9
2. Трабзонспор Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
3. Монако Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Црвена Звезда Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Трабзонспор Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Монако Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
2. Монако Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
3. Трабзонспор Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Црвена Звезда Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ференцварош 20.5% (9)
    X 27.3% (12)
    Монако 52.3% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Монако
    4.00
    3.92
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ференцварош - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Ференцварош - Монако

    Исход игры
    Ференцварош
    20.5% (9)
    Ничья
    27.3% (12)
    Монако
    52.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    36.4% (16)
    2:1 Ференцварош
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    2:2 Ничья
    9.1% (4)
    0:1 Монако
    4.5% (2)
    1:0 Ференцварош
    4.5% (2)
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    Монако
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