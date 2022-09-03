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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Црвена Звезда
 
Позже
Монако
Прогнозы 39
Црвена Звезда 20.5% (8)
X 20.5% (8)
Монако 59% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Монако
3.55
3.86
3.35
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4
Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Ференцварош 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Црвена Звезда 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Црвена Звезда 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ференцварош 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Црвена Звезда 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ференцварош 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Црвена Звезда 20.5% (8)
    X 20.5% (8)
    Монако 59% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Монако
    3.55
    3.86
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Монако

    Исход игры
    Црвена Звезда
    20.5% (8)
    Ничья
    20.5% (8)
    Монако
    59% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    92.11% (35)
    Нет
    7.89% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    41% (16)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:1 Црвена Звезда
    15.4% (6)
    2:3 Монако
    5.1% (2)
    1:3 Монако
    5.1% (2)
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    Црвена Звезда
    Монако
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