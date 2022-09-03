Стадион: Райко Митич
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Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2
Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4
Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Монако
Исход игры
Црвена Звезда
20.5% (8)
Ничья
20.5% (8)
Монако
59% (23)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
92.11% (35)
Нет
7.89% (3)
Популярный счёт
1:2 Монако
41% (16)
1:1 Ничья
17.9% (7)
2:1 Црвена Звезда
15.4% (6)
2:3 Монако
5.1% (2)
1:3 Монако
5.1% (2)
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