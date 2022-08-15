Стадион: Таллахт
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История личных встреч
Шемрок Роверс
Ференцварош
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.33
|Уоттс Дилан
|1
|0.33
|Бурк Грэм
|1 (1)
|0.33
|О'Нил Гари III
|1
|0.33
|Эмаху Айдомо
|1
|0.33
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|2
|2
|Ауски Карлос
|1
|1
|Чивич Эльдар
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Ммаэ Райан
|0
|0
|Кнустер Матс
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хор Шон
|2
|0
|Грэйс Ли
|2
|0
|Финн Ронан
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Лайонс Энди
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауски Карлос
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1
Ференцварош
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0
Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Ференцварош
Исход игры
Шемрок Роверс
12.8% (5)
Ничья
33.3% (13)
Ференцварош
53.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (13)
1:2 Ференцварош
30.8% (12)
0:2 Ференцварош
12.8% (5)
1:0 Шемрок Роверс
7.7% (3)
1:3 Ференцварош
5.1% (2)
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