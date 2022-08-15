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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шемрок Роверс
 
Позже
Ференцварош
Прогнозы 39
Шемрок Роверс 12.8% (5)
X 33.3% (13)
Ференцварош 53.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
Ференцварош
3.80
3.48
2.07
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шемрок Роверс
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.33
Уоттс Дилан 1 0.33
Бурк Грэм 1 (1) 0.33
О'Нил Гари III 1 0.33
Эмаху Айдомо 1 0.33
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 2 2
Ауски Карлос 1 1
Чивич Эльдар 1 1
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хор Шон 2 0
Грэйс Ли 2 0
Финн Ронан 1 0
Грин Аарон 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
Лайонс Энди 1 0
Эмаху Айдомо 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауски Карлос 1 0
Кнустер Матс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1
Ференцварош
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3 Ференцварош - Залаэгерсег 5:3 Пакш - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Уйпешт 2:1 Дьёр - Ференцварош 1:4 Гонвед - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 3:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шемрок Роверс - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Шемрок Роверс 12.8% (5)
    X 33.3% (13)
    Ференцварош 53.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шемрок Роверс
    Ничья
    Ференцварош
    3.80
    3.48
    2.07
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шемрок Роверс - Ференцварош онлайн

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    Прогнозы на матч Шемрок Роверс - Ференцварош

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    12.8% (5)
    Ничья
    33.3% (13)
    Ференцварош
    53.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (13)
    1:2 Ференцварош
    30.8% (12)
    0:2 Ференцварош
    12.8% (5)
    1:0 Шемрок Роверс
    7.7% (3)
    1:3 Ференцварош
    5.1% (2)
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