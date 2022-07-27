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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ПСВ
 
Позже
Монако
Прогнозы 49
ПСВ 65.3% (32)
X 22.4% (11)
Монако 12.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Монако
2.80
3.84
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСВ
Монако

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 1 1
Де Йонг Люк 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дисаси Аксель 1 1
Фофана Юссуф 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 1 0
Верман Йоэй 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1
ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Монако
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1
Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 2 дня 2 часа 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    ПСВ 65.3% (32)
    X 22.4% (11)
    Монако 12.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Монако
    2.80
    3.84
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Монако

    Исход игры
    ПСВ
    66.7% (32)
    Ничья
    20.8% (10)
    Монако
    12.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    1:2 Монако
    12.5% (6)
    1:0 ПСВ
    8.3% (4)
    3:1 ПСВ
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    2:0 ПСВ
    4.2% (2)
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    Монако
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