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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Стяуа
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
26' Желтая карточка
Бурка Андрей
0:1
69' Гол
Янга Рангело
72' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
90' Желтая карточка
Скуффет Симоне
90'+6
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
19
Омрани
Билель
10
Попеску
Октавиан
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
15
Йебоа
Эммануэль
32
Янга
Рангело
11
Петрила
Клаудиу
Стяуа
ЧФР Клуж

История личных встреч

Стяуа
ЧФР Клуж

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

42 матча

28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
54.8%
30.9%
6 побед 23 ничьи 13 побед

Второй тайм

42.9%
31%
26.1%
18 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.48
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

0.95
1

Среднее время на гол

94
90

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.21
0.83

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

74
108

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.25
Эджума Малком 3 0.15
Дава Джойским 3 0.15
Тамм Йоонас 3 0.15
Попеску Октавиан 2 0.1
Коман Флоринел 2 0.1
Шут Адриан 2 0.1
Микулеску Давид 2 0.1
Олару Дариус 1 0.05
Омрани Билель 1 0.05
Радаславеску Эдуард 1 0.05
Радунович Ристо 1 (1) 0.05
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.05
Пантя Александру 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 4 0.2
Малеле Сефас 4 (2) 0.2
Мухар Карло 4 0.2
Дяк Чиприан 3 (2) 0.15
Маня Кристьян 3 (1) 0.15
Йебоа Эммануэль 3 0.15
Матиас Иури 2 0.1
Дебелюх Габриэл 2 0.1
Хобан Овидиу 1 0.05
Боатенг Бисмарк 1 0.05
Петрила Клаудиу 1 0.05
Камора Мауру 1 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Цвек Ловро 1 0.05
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.05
Бетанкор Хефте 1 0.05
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 6 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Крецу Валентин 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Коман Флоринел 3 0
Кордя Андрей 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Олару Дариус 2 0
Пантя Александру 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Микулеску Давид 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дан Петреску 3 1
Дяк Чиприан 4 0
Малеле Сефас 4 0
Колингер Денис 4 0
Бурка Андрей 4 0
Петрила Клаудиу 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Камора Мауру 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Дуганджич Марко 2 0
Браун Кристофер 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Янга Рангело 1 0
Бручич Карло 1 0
Цвек Ловро 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0

Результаты матчей

Стяуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ЧФР Клуж
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
4
Стяуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
ЧФР Клуж
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

11
18
Стяуа
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
ЧФР Клуж
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
7
33%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

11
9
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
5
45%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

36
33
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 16
2 Не забивали 1
3
8%
3
9%
1-15
6
17%
8
24%
16-30
5
14%
8
24%
31-45
9
25%
2
6%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Пропущено

24
19
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
2
11%
16-30
6
25%
5
26%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
5
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1 Ботошани - Стяуа 2:3
Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

Стяуа
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стяуа
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
6
4
4
6
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
19
1
10
10
1.5
9
11
5
15
2.5
4
16
1
19
3.5
2
18
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 38 16 9 13 40 - 43 57
2.
Вииторул Констанца
 20 13 5 2 41 - 18 44
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 20 9 2 9 20 - 23 29
9.
Волунтари
 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 20 5 6 9 22 - 27 21
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 20 1 5 14 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 12 3 5 23 - 21 39
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 10 4 2 4 10 - 7 14
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 6 6 8 18 - 26 24
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 10 5 3 2 17 - 14 18
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
  • Свисток
    96'
  • 96'
  • 96'
  • Желтая карточка
    96'
  • Фол, нарушение
    95'
  • 95'
  • 95'
  • 95'
  • 94'
  • 94'
  • 94'
  • 94'
  • 94'
  • 94'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
    • 93'
    • Фол, нарушение
      93'
    • 92'
    • 92'
    • 92'
    • 91'
    • 91'
    • Угловой
      91'
    • 91'
    • 91'
    • 90'
    • 90'
    • 89'
    • 89'
    • 88'
    • 88'
    • 88'
    • 87'
    • Фол, нарушение
      87'
    • 87'
    • 86'
    • Угловой
      86'
    • 86'
    • 85'
    • 85'
    • Угловой
      85'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • 84'
    • 84'
    • 84'
    • 84'
    • 83'
    • 83'
    • 83'
    • 83'
    • 82'
    • 82'
    • 82'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 81'
    • 80'
    • 80'
    • 79'
    • 79'
    • 79'
    • 78'
    • Фол, нарушение
      78'
    • 78'
    • 78'
    • Угловой
      78'
    • 77'
    • 77'
    • 77'
    • 76'
    • Угловой
      76'
    • 76'
    • 76'
    • 76'
    • Фол, нарушение
      76'
    • 75'
    • 75'
    • 75'
    • Фол, нарушение
      75'
    • Офсайд
      74'
    • 74'
    • 74'
    • 73'
    • 73'
    • 73'
    • 73'
    • Фол, нарушение
      72'
    • 72'
    • Желтая карточка
      72'
    • Фол, нарушение
      72'
    • 71'
    • 71'
    • 71'
    • Фол, нарушение
      71'
    • 70'
    • 70'
    • Описание гола
      70'
    • 69'
    • 69'
    • Фол, нарушение
      69'
    • 68'
    • 68'
    • Угловой
      68'
    • 67'
    • 67'
    • 67'
    • Фол, нарушение
      67'
    • 66'
    • 66'
    • 66'
    • 66'
    • 66'
    • 66'
    • 65'
    • 65'
    • Фол, нарушение
      65'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • 64'
    • Угловой
      63'
    • 63'
    • 63'
    • 63'
    • 63'
    • 63'
    • Фол, нарушение
      62'
    • 61'
    • 61'
    • Фол, нарушение
      61'
    • 61'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 60'
    • 59'
    • 59'
    • 59'
    • 59'
    • 58'
    • Фол, нарушение
      58'
    • 58'
    • 58'
    • 57'
    • 57'
    • Фол, нарушение
      56'
    • 56'
    • 56'
    • 55'
    • 55'
    • 55'
    • 55'
    • Фол, нарушение
      54'
    • 54'
    • 53'
    • Травма, повреждение
      52'
    • 52'
    • 52'
    • Травма, повреждение
      52'
    • Травма, повреждение
      52'
    • 52'
    • Травма, повреждение
      51'
    • 51'
    • 51'
    • Травма, повреждение
      50'
    • Травма, повреждение
      50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 49'
    • 49'
    • 49'
    • 49'
    • 48'
    • 48'
    • Фол, нарушение
      48'
    • Офсайд
      47'
    • 46'
    • Фол, нарушение
      46'
    • 46'
    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • Офсайд
      46'
    • 46'
    • 46'
    • 46'
    • Фол, нарушение
      45'
    • 45'
    • 45'
    • 44'
    • 44'
    • 43'
    • 43'
    • 43'
    • 43'
    • 42'
    • 42'
    • 41'
    • 41'
    • 40'
    • Фол, нарушение
      40'
    • 40'
    • 39'
    • 39'
    • 39'
    • 39'
    • 38'
    • Фол, нарушение
      38'
    • 37'
    • 37'
    • 37'
    • 37'
    • 37'
    • 37'
    • 36'
    • 36'
    • 36'
    • 35'
    • 35'
    • 35'
    • 35'
    • Травма, повреждение
      35'
    • 35'
    • Фол, нарушение
      34'
    • 34'
    • 34'
    • 33'
    • 33'
    • 33'
    • Фол, нарушение
      33'
    • 32'
    • 32'
    • 32'
    • Фол, нарушение
      31'
    • 31'
    • Фол, нарушение
      31'
    • 30'
    • 30'
    • 30'
    • Фол, нарушение
      30'
    • Угловой
      29'
    • 29'
    • 29'
    • 29'
    • Фол, нарушение
      28'
    • 28'
    • 27'
    • Желтая карточка
      27'
    • Фол, нарушение
      26'
    • 26'
    • 26'
    • 25'
    • 25'
    • 25'
    • 24'
    • 24'
    • 24'
    • 24'
    • 23'
    • 23'
    • 23'
    • Офсайд
      22'
    • 21'
    • 21'
    • 21'
    • 21'
    • 20'
    • Фол, нарушение
      20'
    • 20'
    • 20'
    • 19'
    • 19'
    • 19'
    • Фол, нарушение
      18'
    • 18'
    • 17'
    • 17'
    • 17'
    • 17'
    • 16'
    • 16'
    • 15'
    • 15'
    • 15'
    • 14'
    • 14'
    • 14'
    • 14'
    • Фол, нарушение
      13'
    • 13'
    • 13'
    • Фол, нарушение
      13'
    • 12'
    • 12'
    • 11'
    • 11'
    • 11'
    • 11'
    • 10'
    • 10'
    • Фол, нарушение
      10'
    • Фол, нарушение
      10'
    • Травма, повреждение
      9'
    • 9'
    • Травма, повреждение
      9'
    • Травма, повреждение
      8'
    • 8'
    • 7'
    • 7'
    • 7'
    • Фол, нарушение
      6'
    • 6'
    • 6'
    • 5'
    • Угловой
      5'
    • 5'
    • Угловой
      5'
    • 4'
    • 4'
    • 4'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 2'
    • 2'
    • 2'
    • 2'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • Первый тайм начался
    • До матча
    Где смотреть матч Стяуа 0:1 ЧФР Клуж онлайн

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