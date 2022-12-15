Тур: 9. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Ковач Иштван
0'
26' Желтая карточкаБурка Андрей
0:1
69' ГолЯнга Рангело
72' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
90' Желтая карточкаСкуффет Симоне
90'+6
Ход матча
26'
69'
0:1
72'
90'
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
16
Тамм
Йоонас
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
17 Кристя ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonard Strizu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стяуа
ЧФР Клуж
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
42 матча
28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
54.8%
30.9%
6 побед 23 ничьи 13 побед
Второй тайм
42.9%
31%
26.1%
18 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.48
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Среднее время на гол
94
90
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.21
0.83
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
74
108
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.25
|Эджума Малком
|3
|0.15
|Дава Джойским
|3
|0.15
|Тамм Йоонас
|3
|0.15
|Попеску Октавиан
|2
|0.1
|Коман Флоринел
|2
|0.1
|Шут Адриан
|2
|0.1
|Микулеску Давид
|2
|0.1
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Омрани Билель
|1
|0.05
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.05
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.05
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.05
|Пантя Александру
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|4
|0.2
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.2
|Мухар Карло
|4
|0.2
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.15
|Маня Кристьян
|3 (1)
|0.15
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.15
|Матиас Иури
|2
|0.1
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.1
|Хобан Овидиу
|1
|0.05
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.05
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|Камора Мауру
|1
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Цвек Ловро
|1
|0.05
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Кордя Андрей
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Пантя Александру
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дан Петреску
|3
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Колингер Денис
|4
|0
|Бурка Андрей
|4
|0
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Камора Мауру
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Янга Рангело
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ЧФР Клуж
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
5
4
Стяуа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
ЧФР Клуж
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
11
18
Стяуа
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
ЧФР Клуж
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
16
22
Голы по времени матча
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
7
33%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
11
9
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
5
45%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
36
33
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 16
2 Не забивали 1
3
8%
3
9%
1-15
6
17%
8
24%
16-30
5
14%
8
24%
31-45
9
25%
2
6%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90
Пропущено
24
19
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
2
11%
16-30
6
25%
5
26%
31-45
1
4%
4
21%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
5
21%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Ботошани - Стяуа 0:2 Стяуа - Миовени 5:1 Ботошани - Стяуа 2:3
Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1 Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Стяуа
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стяуа
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
64
46
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
191
1010
911
515
416
119
218
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6