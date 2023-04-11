Стадион: Олд Траффорд.
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Севилья
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|6
|0.6
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.2
|Антони
|2
|0.2
|Фернандеш Бруну
|1
|0.1
|Фред Сантос
|1
|0.1
|Мактоминай Скотт
|1
|0.1
|Марсьяль Антони
|1
|0.1
|Вегхорст Ваут
|1
|0.1
|Далот Диогу
|1
|0.1
|Санчо Джедон
|1
|0.1
|Гарначо Алехандро
|1
|0.1
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окампос Лукас
|1
|0.25
|Ламела Эрик
|1
|0.25
|Гудель Неманья
|1
|0.25
|Хордан Хоан
|1
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|Ракитич Иван
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Пельистри Факундо
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
5
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
18
5
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
6
33%
3
60%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2
Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0
Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Севилья
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
11
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
22
64
22
37
13
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|5 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Севилья
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Севилья
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
35.2% (19)
2:0 Манчестер Юнайтед
31.5% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.1% (6)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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