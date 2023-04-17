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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Севилья
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 57
Севилья 21.1% (12)
X 24.6% (14)
Манчестер Юнайтед 54.4% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.60
3.80
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Севилья
Манчестер Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.2
Ламела Эрик 1 0.2
Гудель Неманья 1 0.2
Хордан Хоан 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 6 0.55
Роналду Криштиану 2 (1) 0.18
Антони 2 0.18
Забитцер Марсель 2 0.18
Фернандеш Бруну 1 0.09
Марсьяль Антони 1 0.09
Фред Сантос 1 0.09
Мактоминай Скотт 1 0.09
Вегхорст Ваут 1 0.09
Далот Диогу 1 0.09
Санчо Джедон 1 0.09
Гарначо Алехандро 1 0.09
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Каземиро Карлос 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 0
Гудель Неманья 2 0
Акунья Маркос 2 0
Ракитич Иван 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хиль Бриан 1 0
Баде Луак 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Пельистри Факундо 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Фред Сантос 1 0
Далот Диогу 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
14
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
15

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

5
22
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
20%
2
9%
31-45
3
60%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
20%
6
27%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2
Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1

Результаты матчей

Севилья
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Севилья
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
10
1
3
2
1.5
7
4
1
4
2.5
3
8
1/8 финала
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
1 Фейеноорд
0 Рома
1 Ювентус
0 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
2 Севилья
1 Байер Л
1 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Севилья 21.1% (12)
    X 24.6% (14)
    Манчестер Юнайтед 54.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.60
    3.80
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Севилья
    21.1% (12)
    Ничья
    24.6% (14)
    Манчестер Юнайтед
    54.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    33.3% (19)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    2:1 Севилья
    14% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.3% (3)
    3:1 Севилья
    3.5% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.5% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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