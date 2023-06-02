Тур: 6. Стадион: Stade Joseph Marien.
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История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.4
|Бонифасе Виктор
|2
|0.4
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.2
|Амани Жан
|1
|0.2
|Ван дер Хейден Сибе
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|4
|0.8
|Нильсен Каспер
|2
|0.4
|Мата Клинтон
|1
|0.2
|Ланг Ноа
|0
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Абакар Силла
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|2
|0
|Линен Сенне
|0
|1
|Морис Антони
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|0
|Ланг Ноа
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Мейер Бьорн
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
2
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|4
|Генк
|Пейнтсил Джозеф
|3
|Генк
|Маккензи Марк
|3
|Брюгге
|Нильсен Каспер
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2
|Брюгге
|Одои Денис
|3
|Антверпен
|Стенгс Келвин
|3
|Брюгге
|Ланг Ноа
|3
|Генк
|Мохаммед Азиз
|1 1
|Антверпен
|Янссен Винсент
|2
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
40% (2)
Ничья
40% (2)
Брюгге
20% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (3)
Меньше
40% (2)
Обе команды забьют
Да
100% (5)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
40% (2)
1:1 Ничья
40% (2)
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