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  4. Плей-офф за чемпионский титул 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
 
Позже
Брюгге
Прогнозы 4
Унион Сент-Жиллуаз 50% (2)
X 25% (1)
Брюгге 25% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Брюгге
1.61
4.40
5.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрджесс Кристиан 2 0.4
Бонифасе Виктор 2 0.4
Теума Тедди 1 (1) 0.2
Амани Жан 1 0.2
Ван дер Хейден Сибе 0 0
Саймон Адингра 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 4 0.8
Нильсен Каспер 2 0.4
Мата Клинтон 1 0.2
Ланг Ноа 0 0
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Ритс Матс 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Абакар Силла 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Эль Аззоузи Уссама 2 0
Линен Сенне 0 1
Морис Антони 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 0
Ланг Ноа 3 0
Рафаэль Онедика 2 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Верман Ромео 1 0
Мейер Бьорн 1 0
Абакар Силла 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
2
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Генк
 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Брюгге
 5 1 0 4 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Генк
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Генк
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Брюгге
 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров
Брюгге Ванакен Ханс 4
Генк Пейнтсил Джозеф 3
Генк Маккензи Марк 3
Брюгге Нильсен Каспер 2
Антверпен Янссен Винсент 2
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Одои Денис 3
Антверпен Стенгс Келвин 3
Брюгге Ланг Ноа 3
Генк Мохаммед Азиз 1 1
Антверпен Янссен Винсент 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 1 день 11 часов 32 минуты.



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  • 3 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 4
    Унион Сент-Жиллуаз 50% (2)
    X 25% (1)
    Брюгге 25% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Сент-Жиллуаз
    Ничья
    Брюгге
    1.61
    4.40
    5.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    40% (2)
    Ничья
    40% (2)
    Брюгге
    20% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (3)
    Меньше
    40% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (5)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    40% (2)
    1:1 Ничья
    40% (2)
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    Унион Сент-Жиллуаз
    Брюгге
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