Тур: 33. Стадион: Хет Куипие.
0'
40' Желтая карточкаKyan Vaesen
67' Желтая карточкаMathias Fixelles
67' Желтая карточкаМехеле Брэндон
70' Желтая карточкаЮтгла Ферран
86' Желтая карточкаДиркс Тюр
90' Желтая карточкаМата Клинтон
90' Желтая карточкаLucas Van Eenoo
90'+5
Ход матча
40'
65'
67'
67'
70'
86'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тагир
Равиль
79
Мацуо
Юсуке
14
Kyan
Vaesen
14
Мейер
Бьорн
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Rik De Mil
История личных встреч
Вестерло
Брюгге
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.64
0.67
Среднее время на гол
141
135
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
3.56
1.73
Среднее время на гол
25
52
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.24
|Фостер Лайл
|8
|0.24
|Nene Dorgeles
|8
|0.24
|Kyan Vaesen
|6
|0.18
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.15
|Диркс Тюр
|5 (3)
|0.15
|Ветокеле Игор
|4
|0.12
|Мадсен Николас
|2
|0.06
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.06
|Акбунар Халиль
|2
|0.06
|Mathias Fixelles
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|10 (1)
|0.3
|Ванакен Ханс
|9 (2)
|0.27
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.21
|Ланг Ноа
|7 (3)
|0.21
|Нильсен Каспер
|7
|0.21
|Мейер Бьорн
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|2
|0.06
|Мехеле Брэндон
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Нуса Антонио
|1
|0.03
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Ларин Кайл
|1
|0.03
|Сова Камал
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болат Синан
|5
|0
|Mathias Fixelles
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Пердикицци Пьетро
|3
|1
|Nene Dorgeles
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Диркс Тюр
|3
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Lucas Van Eenoo
|2
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Kyan Vaesen
|2
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|6
|2
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Одои Денис
|7
|0
|Мехеле Брэндон
|6
|0
|Бушанан Тажон
|6
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Ванакен Ханс
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Ланг Ноа
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ютгла Ферран
|3
|0
|Мейер Бьорн
|3
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Сова Камал
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Брюгге
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
14
6
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
14
33
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Брюгге
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
28
39
Голы по времени матча
Забито
37
20
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
3
8%
3
15%
1-15
6
16%
5
25%
16-30
6
16%
5
25%
31-45
11
30%
30%
3
15%
46-60
3
8%
4
20%
61-75
8
22%
0
0%
76-90
Пропущено
29
22
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
7
24%
2
9%
61-75
6
21%
6
27%
76-90
Забито
20
33
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
6
30%
1
3%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
9
27%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
2
10%
8
24%
61-75
4
20%
7
21%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
12%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
9
35%
1
7%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
9
35%
4
27%
76-90
Забито
57
53
26 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
9
16%
4
8%
1-15
8
14%
8
15%
16-30
9
16%
14
26%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
5
9%
12
23%
61-75
12
21%
7
13%
76-90
Пропущено
55
37
24 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
4
7%
7
19%
16-30
14
25%
5
14%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
15
27%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2
Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0
Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0
Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Брюгге
Точный счет
2:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
151
143
115
611
511
314
214
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
511
710
214
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
267
1914
1815
825
825
429
231
132
132
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10