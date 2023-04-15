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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Вестерло
0:0
Конец матча
Брюгге
0'
40' Желтая карточка
Kyan Vaesen
67' Желтая карточка
Mathias Fixelles
67' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
70' Желтая карточка
Ютгла Ферран
86' Желтая карточка
Диркс Тюр
90' Желтая карточка
Мата Клинтон
90' Желтая карточка
Lucas Van Eenoo
90'+5
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
4
Mathias
Fixelles
7
Lucas
Van
Eenoo
79
Мацуо
Юсуке
5
Шадли
Насер
39
Томас
ван
ден
Кейбус
14
Kyan
Vaesen
22
Миньоле
Симон
14
Мейер
Бьорн
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
77
Мата
Клинтон
15
Рафаэль
Онедика
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
Вестерло
4-2-3-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Брюгге

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ЛП
6:0
К
0:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
5:0
ТМС
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ТМС
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.64
0.67

Среднее время на гол

141
135

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

3.56
1.73

Среднее время на гол

25
52

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 8 (4) 0.24
Фостер Лайл 8 0.24
Nene Dorgeles 8 0.24
Kyan Vaesen 6 0.18
Шадли Насер 5 (2) 0.15
Диркс Тюр 5 (3) 0.15
Ветокеле Игор 4 0.12
Мадсен Николас 2 0.06
Lucas Van Eenoo 2 0.06
Акбунар Халиль 2 0.06
Mathias Fixelles 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 2 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Нойштедтер Роман 1 0.03
Даци Эрдон 1 0.03
Бернат Ян 0 0
Тагир Равиль 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 10 (1) 0.3
Ванакен Ханс 9 (2) 0.27
Сков-Ольсен Андреас 7 0.21
Ланг Ноа 7 (3) 0.21
Нильсен Каспер 7 0.21
Мейер Бьорн 3 0.09
Яремчук Роман 2 0.06
Мехеле Брэндон 2 0.06
Бушанан Тажон 1 0.03
Нуса Антонио 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Ларин Кайл 1 0.03
Сова Камал 0 0
Мата Клинтон 0 0
Ритс Матс 0 0
Хендри Джек 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болат Синан 5 0
Mathias Fixelles 5 0
Томас ван ден Кейбус 5 0
Кюйпер Максим 5 0
Пердикицци Пьетро 3 1
Nene Dorgeles 3 1
Нойштедтер Роман 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Диркс Тюр 3 0
Акбунар Халиль 3 0
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Lucas Van Eenoo 2 0
Йорданов Эдиссон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Kyan Vaesen 2 0
Минейро Лукас 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Мадсен Николас 1 0
Мацуо Юсуке 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 6 2
Рафаэль Онедика 8 0
Одои Денис 7 0
Мехеле Брэндон 6 0
Бушанан Тажон 6 0
Мата Клинтон 5 0
Ванакен Ханс 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Ланг Ноа 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ютгла Ферран 3 0
Мейер Бьорн 3 0
Яремчук Роман 2 0
Сова Камал 2 0
Боята Дедрик 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Нуса Антонио 1 0

Результаты матчей

Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Брюгге
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

14
6
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

14
33
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Брюгге
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

28
39

Голы по времени матча

Забито

37
20
15 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
3
8%
3
15%
1-15
6
16%
5
25%
16-30
6
16%
5
25%
31-45
11
30%
30%
3
15%
46-60
3
8%
4
20%
61-75
8
22%
0
0%
76-90

Пропущено

29
22
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
7
24%
2
9%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Забито

20
33
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
6
30%
1
3%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
9
27%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
2
10%
8
24%
61-75
4
20%
7
21%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
12%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
9
35%
1
7%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
9
35%
4
27%
76-90

Забито

57
53
26 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 21
6 Не забивали 8
9
16%
4
8%
1-15
8
14%
8
15%
16-30
9
16%
14
26%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
5
9%
12
23%
61-75
12
21%
7
13%
76-90

Пропущено

55
37
24 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
4
7%
7
19%
16-30
14
25%
5
14%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
10
18%
5
14%
61-75
15
27%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2
Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0
Брюгге
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0
Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0

Результаты матчей

Вестерло
Брюгге

Точный счет

2:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
1
14
3
1.5
11
5
6
11
2.5
5
11
3
14
3.5
2
14
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
7
10
2
14
2.5
3
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
26
7
19
14
1.5
18
15
8
25
2.5
8
25
4
29
3.5
2
31
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
5.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 33 14 8 11 60 - 52 50
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 32 13 7 12 45 - 38 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Андерлехт
 16 7 3 6 20 - 18 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Kyan Vaesen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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