Тур: 34. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
23' ГолРитс Матс
2:0
30' ГолЮтгла Ферран
31' Желтая карточкаПетерс Стеф
3:0
35' ГолВанакен Ханс
41' Желтая карточкаЧарльз-Кук Риган
4:0
42' ГолЛанг Ноа
5:0
61' ГолРитс Матс
6:0
65' ГолЮтгла Ферран
85' Желтая карточкаДиаките Ибрахим
7:0
90' ГолЮтгла Ферран
90'+2
Ход матча
23'
1:0
30'
2:0
31'
35'
3:0
41'
42'
4:0
61'
5:0
65'
6:0
68'
85'
90'
7:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
-
19 Сова КамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
94 Абакар Силла
-
Главный тренер: Rik De Mil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Брюгге
Эйпен
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
2.86
3
Среднее время на гол
31
30
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
2
2.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
43
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|13 (1)
|0.38
|Ванакен Ханс
|10 (2)
|0.29
|Ланг Ноа
|8 (3)
|0.24
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.21
|Нильсен Каспер
|7
|0.21
|Мейер Бьорн
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|2
|0.06
|Ритс Матс
|2
|0.06
|Мехеле Брэндон
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Нуса Антонио
|1
|0.03
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Ларин Кайл
|1
|0.03
|Сова Камал
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петерс Стеф
|7 (6)
|0.21
|Н'Дри Конан
|7
|0.21
|Чарльз-Кук Риган
|6
|0.18
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.18
|Ламбер Борис
|4
|0.12
|Gary Magnee
|3
|0.09
|Нуху Айзек
|2
|0.06
|Гассама Джейди
|2
|0.06
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Сумано Самбу
|1
|0.03
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Альварес Давид
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|6
|2
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Одои Денис
|7
|0
|Мехеле Брэндон
|6
|0
|Бушанан Тажон
|6
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Ванакен Ханс
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Ланг Ноа
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ютгла Ферран
|3
|0
|Мейер Бьорн
|3
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Сова Камал
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|11
|1
|Gary Magnee
|6
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Дэвидсон Джейсон
|5
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Деом Жером
|3
|1
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0
|Превляк Смаил
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Алло Тедди
|2
|0
|Байе Брандон
|0
|1
|Бессиль Лоик
|0
|1
|Альварес Давид
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
|Гассама Джейди
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
10
15
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Эйпен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
18
18
Брюгге
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Эйпен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
19
Волевые поражения
28
33
Голы по времени матча
Забито
40
18
17 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
3%
2
11%
1-15
5
13%
2
11%
16-30
11
28%
3
17%
31-45
5
13%
2
11%
46-60
10
25%
1
6%
61-75
8
20%
8
44%
76-90
Пропущено
15
42
4 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
7%
4
10%
1-15
2
13%
8
19%
16-30
1
7%
12
29%
31-45
4
27%
4
10%
46-60
3
20%
3
7%
61-75
4
27%
11
26%
76-90
Забито
20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
3
15%
2
8%
1-15
5
25%
5
21%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
0
0%
8
33%
76-90
Пропущено
22
31
12 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
14%
8
26%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
8
26%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
6
27%
5
16%
76-90
Забито
60
42
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
4
7%
4
10%
1-15
10
17%
7
17%
16-30
16
27%
6
14%
31-45
8
13%
5
12%
46-60
14
23%
4
10%
61-75
8
13%
16
38%
76-90
Пропущено
37
73
16 В 1-м тайме 44
21 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 28
4
11%
12
16%
1-15
7
19%
12
16%
16-30
5
14%
20
27%
31-45
6
16%
8
11%
46-60
5
14%
5
7%
61-75
10
27%
16
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0
Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2
Результаты матчей
Брюгге
Эйпен
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
125
611
611
215
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
314
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2410
1915
925
925
331
331
331
133
133
133
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|20 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 11
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9