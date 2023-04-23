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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Брюгге
7:0
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
23' Гол
Ритс Матс
2:0
30' Гол
Ютгла Ферран
31' Желтая карточка
Петерс Стеф
3:0
35' Гол
Ванакен Ханс
41' Желтая карточка
Чарльз-Кук Риган
4:0
42' Гол
Ланг Ноа
5:0
61' Гол
Ритс Матс
6:0
65' Гол
Ютгла Ферран
85' Желтая карточка
Диаките Ибрахим
7:0
90' Гол
Ютгла Ферран
90'+2
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
1
Мозер
Леннарт
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
4
Филин
Александр
10
Чарльз-Кук
Риган
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
8
Петерс
Стеф
25
Гассама
Джейди
11
Н'Дри
Конан
Брюгге
4-2-3-1
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Брюгге
Эйпен

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

2.86
3

Среднее время на гол

31
30

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

2
2.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
43

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 13 (1) 0.38
Ванакен Ханс 10 (2) 0.29
Ланг Ноа 8 (3) 0.24
Сков-Ольсен Андреас 7 0.21
Нильсен Каспер 7 0.21
Мейер Бьорн 3 0.09
Яремчук Роман 2 0.06
Ритс Матс 2 0.06
Мехеле Брэндон 2 0.06
Бушанан Тажон 1 0.03
Нуса Антонио 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Ларин Кайл 1 0.03
Сова Камал 0 0
Мата Клинтон 0 0
Хендри Джек 0 0
Саббе Кириани 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петерс Стеф 7 (6) 0.21
Н'Дри Конан 7 0.21
Чарльз-Кук Риган 6 0.18
Превляк Смаил 6 (1) 0.18
Ламбер Борис 4 0.12
Gary Magnee 3 0.09
Нуху Айзек 2 0.06
Гассама Джейди 2 0.06
Байе Брандон 1 0.03
Сумано Самбу 1 0.03
Yentil van Genechten 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Альварес Давид 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 6 2
Рафаэль Онедика 8 0
Одои Денис 7 0
Мехеле Брэндон 6 0
Бушанан Тажон 6 0
Мата Клинтон 5 0
Ванакен Ханс 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Ланг Ноа 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ютгла Ферран 3 0
Мейер Бьорн 3 0
Яремчук Роман 2 0
Сова Камал 2 0
Боята Дедрик 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Нуса Антонио 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 11 1
Gary Magnee 6 1
Мубарак Вакасо 5 1
Дэвидсон Джейсон 5 0
Джегго Джеймс 5 0
Ламбер Борис 5 0
Деом Жером 3 1
Чарльз-Кук Риган 4 0
Превляк Смаил 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Филин Александр 2 0
Нуху Айзек 2 0
Алло Тедди 2 0
Байе Брандон 0 1
Бессиль Лоик 0 1
Альварес Давид 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Битумазала Натан 1 0
Гассама Джейди 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

10
15
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Эйпен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

18
18
Брюгге
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Эйпен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
19

Волевые поражения

28
33

Голы по времени матча

Забито

40
18
17 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
3%
2
11%
1-15
5
13%
2
11%
16-30
11
28%
3
17%
31-45
5
13%
2
11%
46-60
10
25%
1
6%
61-75
8
20%
8
44%
76-90

Пропущено

15
42
4 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
7%
4
10%
1-15
2
13%
8
19%
16-30
1
7%
12
29%
31-45
4
27%
4
10%
46-60
3
20%
3
7%
61-75
4
27%
11
26%
76-90

Забито

20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
3
15%
2
8%
1-15
5
25%
5
21%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
0
0%
8
33%
76-90

Пропущено

22
31
12 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
14%
8
26%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
8
26%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
6
27%
5
16%
76-90

Забито

60
42
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
4
7%
4
10%
1-15
10
17%
7
17%
16-30
16
27%
6
14%
31-45
8
13%
5
12%
46-60
14
23%
4
10%
61-75
8
13%
16
38%
76-90

Пропущено

37
73
16 В 1-м тайме 44
21 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 28
4
11%
12
16%
1-15
7
19%
12
16%
16-30
5
14%
20
27%
31-45
6
16%
8
11%
46-60
5
14%
5
7%
61-75
10
27%
16
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0
Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2

Результаты матчей

Брюгге
Эйпен

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
12
5
1.5
6
11
6
11
2.5
2
15
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
24
10
19
15
1.5
9
25
9
25
2.5
3
31
3
31
3.5
3
31
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 34 23 6 5 78 - 37 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 34 23 6 5 70 - 41 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 34 16 11 7 61 - 36 59
5.
Гент
 34 16 8 10 64 - 38 56
6.
Стандард
 34 16 7 11 58 - 45 55
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 34 13 11 10 50 - 46 50
9.
Шарлеруа
 33 14 6 13 46 - 47 48
10.
АХ Лёвен
 34 13 9 12 56 - 48 48
11.
Андерлехт
 34 13 7 14 49 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 33 10 7 16 44 - 64 37
14.
Кортрейк
 34 8 7 19 37 - 61 31
15.
Эйпен
 34 7 7 20 40 - 75 28
16.
Остенде
 34 7 6 21 37 - 76 27
17.
Зульте-Варегем
 34 6 9 19 50 - 78 27
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 17 10 6 1 40 - 15 36
5.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 17 9 4 4 28 - 16 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 17 7 5 5 29 - 24 26
11.
Шарлеруа
 16 7 2 7 24 - 22 23
12.
Андерлехт
 17 6 4 7 27 - 23 22
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 17 4 5 8 16 - 29 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 27 - 46 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 10 4 3 37 - 25 34
2.
Генк
 17 9 5 3 34 - 22 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
10.
Стандард
 17 6 4 7 24 - 28 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 17 5 4 8 19 - 28 19
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 17 3 3 11 18 - 42 12
17.
Остенде
 17 2 5 10 19 - 43 11
18.
Мехелен
 16 3 1 12 15 - 37 10
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 20 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
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Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 11
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
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    • 46'
      Yentil van Genechten уходит с поля. Бессиль Лоик выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Брюгге 7:0 Эйпен онлайн

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