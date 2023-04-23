Тур: 34. Стадион: Гульденспоренстадион.
2:4
Конец матча
0'
0:1
16' ГолТерхо Каспер
1:1
24' ГолСильва Жоао
33' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
1:1
38' Не забитый пенальтиД'Эне Кристоф
2:1
38' ГолД'Эне Кристоф
44' Желтая карточкаТеума Тедди
44' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
2:2
67' Гол в свои воротаВатанабэ Цуёси
2:3
72' ГолТерхо Каспер
73' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
2:4
84' ГолСаймон Адингра
90'+4
Ход матча
16'
0:1
24'
1:1
33'
38'
1:1
38'
2:1
44'
44'
67'
2:2
72'
2:3
73'
84'
2:4
44
Сильва
Жоао
49
Морис
Антони
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
17
Терхо
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Dion De Neve
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.24
|Авенатти Фелипе
|7
|0.21
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.12
|Бруно Массимо
|3
|0.09
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.09
|Сильва Жоао
|2
|0.06
|Billel Messaoudi
|2
|0.06
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|11
|0.32
|Ванзейр Данте
|10
|0.29
|Теума Тедди
|9 (6)
|0.26
|Бонифасе Виктор
|7
|0.21
|Нильссон Хокан
|5
|0.15
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.12
|Ниукоп Барт
|3
|0.09
|Лапуссен Лоик
|3
|0.09
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.09
|Амани Жан
|2
|0.06
|Сайкс Росс
|2
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.06
|Терхо Каспер
|2
|0.06
|Линен Сенне
|1
|0.03
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|5
|1
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Гейе Папе Хабиб
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Бруно Массимо
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Nayel Mehssatou
|3
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Энен Давид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|10
|0
|Ниукоп Барт
|9
|0
|Амани Жан
|7
|1
|Теума Тедди
|8
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Нильссон Хокан
|4
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Франсуа Гийом
|2
|1
|Морис Антони
|3
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Унион Сент-Жиллуаз
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
11
Волевые поражения
10
10
Кортрейк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
12
30
Кортрейк
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Унион Сент-Жиллуаз
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
26
17
Волевые поражения
22
40
Голы по времени матча
Забито
17
38
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
1
6%
5
13%
1-15
5
29%
29%
6
16%
16-30
3
18%
5
13%
31-45
1
6%
2
5%
46-60
4
24%
9
24%
61-75
3
18%
11
29%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
1
4%
1
4%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
6
21%
5
21%
61-75
9
32%
5
21%
76-90
Забито
23
33
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
4%
7
21%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
6
26%
4
12%
31-45
5
22%
7
21%
46-60
6
26%
4
12%
61-75
4
17%
9
27%
76-90
Пропущено
30
16
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
17%
4
25%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
4
13%
4
25%
76-90
Забито
40
71
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 42
13 Забивали первыми 22
9 Не забивали 0
2
5%
12
17%
1-15
6
15%
8
11%
16-30
9
23%
9
13%
31-45
6
15%
9
13%
46-60
10
25%
13
18%
61-75
7
18%
20
28%
76-90
Пропущено
58
40
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 26
6
10%
5
13%
1-15
6
10%
9
23%
16-30
12
21%
6
15%
31-45
9
16%
4
10%
46-60
12
21%
7
18%
61-75
13
22%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0
Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
7 раз 41%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
11 раз 65%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
2
16 раз 47%
1
9 раз 26%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
512
134
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
512
116
215
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
331
1024
2410
331
826
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|20 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 11
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9