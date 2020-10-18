Монреаль Импакт
2:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Интер Майами
1:0
6' ГолКркич Боян
1:1
33' ГолШеа Брек
45' Желтая карточкаСвит Бен
69' Желтая карточкаПирес Леандро
2:1
80' ГолУрути Максимлиано
90' Желтая карточкаУотерман Джоэль
14
Сейдич
Амар
30
Киото
Ромель
18
Нилис
Дилан
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
28
Шеа
Брек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Бейя КлеманЗащитник
-
28 Шоме ШамитЗащитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Шеа БрекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанПолузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
Ход матча
6'
1:0
33'
1:1
45'
69'
80'
2:1
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.29
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.24
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.24
|4.
|Кркич Боян
|3 (1)
|0.18
|5.
|Урути Максимлиано
|2
|0.12
|6.
|Сейдич Амар
|2
|0.12
|7.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.06
|8.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.06
|9.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.06
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.06
|11.
|Табла Баллу
|1
|0.06
|12.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морган Льюис
|5 (1)
|0.29
|2.
|Шеа Брек
|4
|0.24
|3.
|Агудело Хуан
|3
|0.18
|4.
|Писарро Родольфо
|2
|0.12
|5.
|Карранса Хулиан
|2
|0.12
|6.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.06
|7.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.06
|8.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|9.
|Свит Бен
|0
|0
|10.
|Пирес Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|6
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|5.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|6.
|Киото Ромель
|1
|1
|7.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|8.
|Корралес Хорхе
|2
|0
|9.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|10.
|Райтала Юкка
|1
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|13.
|Уотерман Джоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|6
|1
|2.
|Пирес Леандро
|6
|0
|3.
|Свит Бен
|4
|0
|4.
|Трапп Уилл
|3
|0
|5.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|6.
|Карранса Хулиан
|3
|0
|7.
|Агудело Хуан
|1
|1
|8.
|Писарро Родольфо
|2
|0
|9.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|10.
|Матуиди Блез
|1
|0
|11.
|Шеа Брек
|1
|0
|12.
|Роублс Луис
|1
|0
|13.
|Морган Льюис
|1
|0
|14.
|Чапман Джей
|1
|0
|15.
|Робинсон Робби
|1
|0
|16.
|Нилис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|Интер Майами
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами Последние 18 матчей: + = -Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.02
|9.50
|1.03
|4.20
|1.21
|—
|—
|4.20
|1.57
|2.12
|1.72
|2.00
|1.81
|1.77
|2.05
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.10
|6.20
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|1.05
|8.50
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.35
|1.16
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.58
|1.56
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.57
|1.17
|—
|—
|2.81
|1.47
|1.96
|1.93
|1.63
|2.35
|1.32
|3.54
|2.00
|1.88
|1.18
|5.14
|1.50
|2.70
|1.55
|2.54
|1.42
|2.99
|1.19
|5.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.22
|3.80
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.10
|6.25
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.39
|2.54
|1.56
|1.91
|1.98
|1.73
|2.19
|1.44
|2.90
|1.16
|5.68
|1.48
|2.76
|1.34
|3.38
|—
|—