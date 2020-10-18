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Монреаль Импакт
2:1
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
1:0
6' Гол
Кркич Боян
1:1
33' Гол
Шеа Брек
45' Желтая карточка
Свит Бен
69' Желтая карточка
Пирес Леандро
2:1
80' Гол
Урути Максимлиано
90' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
90'+5
41
Пантемис
Джеймс
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
26
Корралес
Хорхе
14
Сейдич
Амар
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
9
Кркич
Боян
30
Киото
Ромель
37
Урути
Максимлиано
1
Маккарти
Джон
18
Нилис
Дилан
5
Фигаль
Хорхе
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
6
Трапп
Уилл
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
28
Шеа
Брек
Монреаль Импакт
4-4-2
Интер Майами
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.29
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.24
3. Лаппалайнен Ласси 4 0.24
4. Кркич Боян 3 (1) 0.18
5. Урути Максимлиано 2 0.12
6. Сейдич Амар 2 0.12
7. Ваньяма Виктор 1 0.06
8. Пьетт Самуэль 1 0.06
9. Оквонкво Орджи 1 0.06
10. Камашо Руди 1 0.06
11. Табла Баллу 1 0.06
12. Масьель Эмануэль 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 5 (1) 0.29
2. Шеа Брек 4 0.24
3. Агудело Хуан 3 0.18
4. Писарро Родольфо 2 0.12
5. Карранса Хулиан 2 0.12
6. Пеллегрини Матиас 1 0.06
7. Игуаин Гонсало 1 0.06
8. Ульоа Виктор 0 0
9. Свит Бен 0 0
10. Пирес Леандро 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 6 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Ваньяма Виктор 3 0
5. Пьетт Самуэль 3 0
6. Киото Ромель 1 1
7. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
8. Корралес Хорхе 2 0
9. Бро-Гийяр Закари 2 0
10. Райтала Юкка 1 0
11. Тайдер Сафир 1 0
12. Урути Максимлиано 1 0
13. Уотерман Джоэль 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 6 1
2. Пирес Леандро 6 0
3. Свит Бен 4 0
4. Трапп Уилл 3 0
5. Фигаль Хорхе 3 0
6. Карранса Хулиан 3 0
7. Агудело Хуан 1 1
8. Писарро Родольфо 2 0
9. Пеллегрини Матиас 2 0
10. Матуиди Блез 1 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Морган Льюис 1 0
14. Чапман Джей 1 0
15. Робинсон Робби 1 0
16. Нилис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 24% (6) 16% (4) 16% (4) 12% (3) 16% (4) 16% (4)
Интер Майами 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами Последние 18 матчей: + = -
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Свит Бен получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кркич Боян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.70 1.75 3.10
1.02 11.00 92.00
5.00 4.45 1.60
6.34 1.74 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.02 9.50 1.03 4.20 1.21 4.20 1.57 2.12 1.72 2.00 1.81 1.77 2.05 1.05 8.50 1.32 3.20 1.03 10.00 1.10 6.20 1.03 10.00 1.02 11.50 1.05 8.50
16.75 1.01 15.25 1.02 5.35 1.16 4.30 1.23 2.58 1.56 2.00 1.83 1.62 2.33 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80
5.57 1.17 2.81 1.47 1.96 1.93 1.63 2.35 1.32 3.54 2.00 1.88 1.18 5.14 1.50 2.70 1.55 2.54 1.42 2.99 1.19 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.48 1.50 1.87 1.87 1.22 3.80 1.13 5.40 1.10 6.25
3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.16 5.20
3.19 1.39 2.54 1.56 1.91 1.98 1.73 2.19 1.44 2.90 1.16 5.68 1.48 2.76 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.05 1.72 1.53 2.40 1.32 3.20
5.30 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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