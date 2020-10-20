  1. Футбол
  2. Матчи
Зенит
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Брюгге
0'
12' Желтая карточка
Мата Клинтон
14' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
24'
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
4
Круговой
Данил
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
11
Дриусси
Себастьян
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
22
Хорват
Этан
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
18
Рикка
Федерико
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
11
Дьятта
Крепен
42
Бонавентуре
Деннис
90
Кетеларе
Шарль
Зенит
4-4-2
Брюгге
4-3-3

Ход матча

12'
 
Мата Клинтон
14'
 
Бонавентуре Деннис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Карточки

Зенит
# Игрок      
Брюгге
# Игрок      
1. Мата Клинтон 1 0
2. Бонавентуре Деннис 1 0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит
Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 1:1 Брюгге Товарищеские матчи

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Брюгге 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 24'
    Стараются хозяева поля доминировать на поле, но до опасных моментов довести дело не удаётся. "Брюгге" очень грамотно действует.
  • Травма, повреждение
    23'
    Барриосу потребовалась помощь врачей, в борьбе с оппонентом он повреждение получил, но вроде всё в порядке с ногой после обследования врачей. Семак там кого-то разминаться на всякий случай отправил.
  • Фол, нарушение
    22'
    Бонавентуре сейчас мог и вторую карточку схватить следом. Теперь Ракицкому от него досталось.
  • 21'
    Первый тайм приближается к своей середине. Круговой по левому флангу подключился, но обострить ситуацию у ворот Хорвата не удалось. Пока без моментов у нас.
  • 19'
    Быстрая атака "Зенита", пошёл заброс вперёд на ход Азмуну, который оказался между двумя соперниками, в итоге к воротам его не пустили.
  • 18'
    Бонавентуре получил мяч на правом фланге, сам не пошёл, а поперечная передача под удар партнёру не прошла.
  • 17'
    Ракицкий уже не в первый раз делал длинную передачу к чужой штрафной площади на Дзюбу, но до капитана мяч не дошёл.
  • 16'
    Много борьбы в центре поля, это за инициативу команды сражаются!
  • 14'
    Оздоев кстати покинул на время пределы поля, оказывали ему там помощь после болезненного удара по спине. Всё в порядке с Магомедом.
  • Желтая карточка
    13'
    Барриоса отоварили сзади по ноге. Это Деннис Бонавентуре влепил полузащитнику "Зенита". Неприятный момент, но к счастью, тут обошлось без травм.
  • Желтая карточка
    12'
    А у нас первая карточка. Клинтон Мата получил карточку. В борьбе на втором этаже защитник "Брюгге" умудрился ногой по спине заехать Оздоеву.
  • 11'
    Ракицкий сделал длинную передачу, которая оказалась неточной. Но при этом украинец кому-то выговаривать начал.
  • 10'
    Гости тоже не забывают атаковать. Показывают игроки "Брюгге", что не собираются в обороне отсиживаться.
  • 9'
    Круговой слева забрался в штрафную площадь соперника, но не пустили его к воротам.
  • 8'
    Пока всё спокойно в целом у нас, Рикка сейчас успел сыграть на опережение на своей половине поля, мячом завладел.
  • Угловой
    6'
    Пошла подача в штрафную площадь "Зенита" с углового, мяч выбит. Справились игроки хозяев с первым подходом соперника к воротам.
  • 5'
    Заброс в штрафную площадь "Зенита", Круговой решил не рисковать и головой выбил мяч за пределы поля.
  • 4'
    Футболисты "Зенита" наладили контроль над мячом на первых минутах. Надо понимать, что у "Брюгге" нет нескольких игроков основного состава, включая голкипера Симона Миньоле, из-за коронавируса. Симон Дели дисквалифицирован.
  • 2'
    Кузяев навесил с правого фланга, и Хорват как-то неуверенно сыграл на выходе, мяч перед ним отскочил, но всё же удалось его укротить вратарю нашего соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Брюгге" сыграет в белой форме, а "Зенит" - в традиционной лазурной.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.85 3.85
2.13 3.15 3.75
1.84 3.70 4.55
2.08 3.46 3.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 5.30 1.15 2.45 1.55 1.82 1.97 1.48 2.63 1.89 1.98 1.20 4.44 1.15 5.30 1.20 5.10 1.15 5.10 1.05 8.90 1.04 9.50
10.25 1.01 9.40 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.62 2.38 1.42 2.78 1.16 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
3.52 1.33 2.66 1.52 2.13 1.77 1.85 2.03 1.65 2.33 1.45 2.87 1.49 2.78 1.31 3.62 1.13 6.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80 1.17 5.70
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.17 4.85 1.12 6.10
2.68 1.50 2.19 1.72 1.70 2.23 1.45 2.87 1.44 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.63 1.48 1.65 2.22 1.36 3.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.38
Где смотреть матч Зенит 0:0 Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Зенит 0:0 Брюгге

Исход игры
Зенит
83.5% (142)
Ничья
10.6% (18)
Брюгге
5.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.64% (107)
Меньше
34.36% (56)
Обе команды забьют
Да
70.55% (115)
Нет
29.45% (48)
Популярный счёт
2:1 Зенит
47.1% (80)
2:0 Зенит
13.5% (23)
3:1 Зенит
10% (17)
1:0 Зенит
10% (17)
1:1 Ничья
5.3% (9)
2:2 Ничья
2.9% (5)
0:2 Брюгге
1.8% (3)
1:2 Брюгге
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный