Быстрая атака "Зенита", пошёл заброс вперёд на ход Азмуну, который оказался между двумя соперниками, в итоге к воротам его не пустили.

Первый тайм приближается к своей середине. Круговой по левому флангу подключился, но обострить ситуацию у ворот Хорвата не удалось. Пока без моментов у нас.

Бонавентуре сейчас мог и вторую карточку схватить следом. Теперь Ракицкому от него досталось.

Барриосу потребовалась помощь врачей, в борьбе с оппонентом он повреждение получил, но вроде всё в порядке с ногой после обследования врачей. Семак там кого-то разминаться на всякий случай отправил.

Стараются хозяева поля доминировать на поле, но до опасных моментов довести дело не удаётся. "Брюгге" очень грамотно действует.

18' Бонавентуре получил мяч на правом фланге, сам не пошёл, а поперечная передача под удар партнёру не прошла.

17' Ракицкий уже не в первый раз делал длинную передачу к чужой штрафной площади на Дзюбу, но до капитана мяч не дошёл.

16' Много борьбы в центре поля, это за инициативу команды сражаются!

14' Оздоев кстати покинул на время пределы поля, оказывали ему там помощь после болезненного удара по спине. Всё в порядке с Магомедом.

13' Барриоса отоварили сзади по ноге. Это Деннис Бонавентуре влепил полузащитнику "Зенита". Неприятный момент, но к счастью, тут обошлось без травм.

12' А у нас первая карточка. Клинтон Мата получил карточку. В борьбе на втором этаже защитник "Брюгге" умудрился ногой по спине заехать Оздоеву.

11' Ракицкий сделал длинную передачу, которая оказалась неточной. Но при этом украинец кому-то выговаривать начал.

10' Гости тоже не забывают атаковать. Показывают игроки "Брюгге", что не собираются в обороне отсиживаться.

9' Круговой слева забрался в штрафную площадь соперника, но не пустили его к воротам.

8' Пока всё спокойно в целом у нас, Рикка сейчас успел сыграть на опережение на своей половине поля, мячом завладел.

6' Пошла подача в штрафную площадь "Зенита" с углового, мяч выбит. Справились игроки хозяев с первым подходом соперника к воротам.

5' Заброс в штрафную площадь "Зенита", Круговой решил не рисковать и головой выбил мяч за пределы поля.

4' Футболисты "Зенита" наладили контроль над мячом на первых минутах. Надо понимать, что у "Брюгге" нет нескольких игроков основного состава, включая голкипера Симона Миньоле, из-за коронавируса. Симон Дели дисквалифицирован.

2' Кузяев навесил с правого фланга, и Хорват как-то неуверенно сыграл на выходе, мяч перед ним отскочил, но всё же удалось его укротить вратарю нашего соперника.