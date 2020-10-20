Зенит
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Газпром Арена
Брюгге
12' Желтая карточкаМата Клинтон
14' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
22
Хорват
Этан
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Батен ТибоНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Мата Клинтон
|1
|0
|2.
|Бонавентуре Деннис
|1
|0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит
Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|2.45
|1.55
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.89
|1.98
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.20
|5.10
|1.15
|5.10
|1.05
|8.90
|1.04
|9.50
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|4.10
|1.22
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.77
|—
|—
|1.62
|2.38
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.16
|4.50
|1.12
|5.10
|1.02
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.33
|2.66
|1.52
|2.13
|1.77
|1.85
|2.03
|1.65
|2.33
|1.45
|2.87
|1.49
|2.78
|1.31
|3.62
|—
|—
|1.13
|6.63
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Брюгге
Исход игры
Зенит
83.5% (142)
Ничья
10.6% (18)
Брюгге
5.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.64% (107)
Меньше
34.36% (56)
Обе команды забьют
Да
70.55% (115)
Нет
29.45% (48)
Популярный счёт
2:1 Зенит
47.1% (80)
2:0 Зенит
13.5% (23)
3:1 Зенит
10% (17)
1:0 Зенит
10% (17)
1:1 Ничья
5.3% (9)
2:2 Ничья
2.9% (5)
0:2 Брюгге
1.8% (3)
1:2 Брюгге
1.8% (3)
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