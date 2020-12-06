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Эносис
1:5
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
29' Гол
Янниотас Яннис
30' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
0:2
33' Гол
Питтас Яннис
44' Желтая карточка
Удожи Чигозе
1:2
70' Гол
Emanuel Dening
73' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero
77' Желтая карточка
Василиу Гиоргос
83' Желтая карточка
Юсте Эктор
1:3
85' Гол
Питтас Яннис
1:4
88' Гол
Педру Жоау
1:5
90' Гол
Дигин Николя
90'+3
Эносис
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балотелли Жонатан 3 0.23
2. Фелипе Жуан 3 (3) 0.23
3. Emanuel Dening 1 0.08
4. Удожи Чигозе 1 0.08
5. Diego Barboza II 1 0.08
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 7 0.58
2. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.42
3. Питтас Яннис 4 0.33
4. Дабо Багали 2 0.17
5. Матей Флорентин 2 0.17
6. Ларссон Даниэль 1 0.08
7. Маркович Саша 1 0.08
8. Янниотас Яннис 1 0.08
9. Агирре Диего 1 0.08
10. Педру Жоау 1 0.08
11. Денич Джордже 1 0.08
12. Салаи Аттила 1 0.08

Карточки

Эносис
# Игрок      
1. Emanuel Dening 5 0
2. Удожи Чигозе 4 0
3. Mauro Bellone 2 0
4. Балажиц Грегор 2 0
5. Diego Barboza II 2 0
6. Kelly Irep 2 0
7. Adrian Oscar Lucero 1 0
8. Кириаку Андреас 1 0
9. Гачевски Филип 1 0
10. Майсурадзе Ираклий 1 0
11. Фелипе Жуан 1 0
12. Петру Константинос 1 0
13. Ilya Markovski 1 0
14. Dimitris Theodorou 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 4 0
2. Василиу Гиоргос 3 0
3. Салаи Аттила 3 0
4. Дигин Николя 2 0
5. Янниотас Яннис 2 0
6. Юсте Эктор 2 0
7. Питтас Яннис 2 0
8. Бенсоп Чарлисон 1 0
9. Роберж Валентин 1 0
10. Дабо Багали 1 0
11. Матей Флорентин 1 0
12. Кириаку Хараламбос 1 0
13. Агирре Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эносис 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 33.33% (3)
 Аполлон 7.41% (2) 18.52% (5) 22.22% (6) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Анортосис 4:2 Эносис Эносис 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Эносис Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия
Эносис 0:0 Докса Катокопия Омония 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 2:1 Эносис Эносис 0:2 АПОЭЛ Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон
Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

Эносис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Аполлон 0:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:3 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Эносис Первый дивизион
Аполлон 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Эносис Первый дивизион Аполлон 0:0 Эносис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 13 9 0 4 24 - 14 27
2. Аполлон 12 8 2 2 27 - 10 26
3. Анортосис 13 8 2 3 22 - 12 26
4. АЕК Ларнака 12 7 1 4 21 - 9 22
5. Олимпиакос Никосия 13 7 1 5 15 - 16 22
6. Пафос 11 5 3 3 13 - 8 18
7. Омония 11 4 5 2 12 - 8 17
8. Докса Катокопия 13 4 5 4 13 - 15 17
9. АПОЭЛ 12 4 4 4 11 - 10 16
10. Эрмис Арадиппу 12 3 4 5 7 - 15 13
11. Неа Саламина 13 3 2 8 9 - 20 11
12. Кармиотисса 13 2 5 6 14 - 21 11
13. Этникос Ахна 13 1 4 8 10 - 24 7
14. Эносис 13 1 4 8 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 6 6 0 0 17 - 4 18
2. Анортосис 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Пафос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК Ларнака 5 4 0 1 12 - 3 12
5. Омония 6 3 3 0 6 - 1 12
6. Докса Катокопия 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Аполлон 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Олимпиакос Никосия 7 3 1 3 8 - 8 10
9. АПОЭЛ 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Неа Саламина 7 2 1 4 7 - 12 7
11. Кармиотисса 6 1 3 2 4 - 5 6
12. Эносис 6 1 2 3 4 - 10 5
13. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Эрмис Арадиппу 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 6 5 1 0 18 - 4 16
2. Олимпиакос Никосия 6 4 0 2 7 - 8 12
3. Эрмис Арадиппу 7 3 2 2 6 - 5 11
4. Анортосис 6 3 1 2 8 - 5 10
5. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
6. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 7 - 10 9
7. АПОЭЛ 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Докса Катокопия 7 1 3 3 3 - 8 6
9. Омония 5 1 2 2 6 - 7 5
10. Кармиотисса 7 1 2 4 10 - 16 5
11. Пафос 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Неа Саламина 6 1 1 4 2 - 8 4
13. Этникос Ахна 6 0 3 3 6 - 13 3
14. Эносис 7 0 2 5 5 - 15 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 55.00 6.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.15 1.49
  6.34 3.18 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Эносис» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эносис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эносис» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 7.90 1.04 2.55 1.47 2.65 1.49 2.11 1.73 4.40 1.18 1.76 2.08 1.44 2.65 1.75 2.00 1.16 5.60 1.25 6.00 1.04 9.90 1.03 10.00 0.00 19.00
8.00 1.04 3.34 1.28 2.60 1.46 1.88 1.96 1.45 2.62 1.30 3.20 1.11 5.40
3.08 1.36 2.44 1.55 2.12 1.73 1.79 2.04 1.57 2.40 2.56 1.51 2.14 1.72 1.70 2.16 1.46 2.70 1.59 2.35 1.35 3.13 1.41 2.89 1.31 3.36 1.32 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.95 1.80 1.86 1.95 1.16 4.80 1.11 6.00 1.35 3.10 1.02 11.00
3.10 1.34 1.91 1.83 1.41 2.77
1.75 2.07 1.46 2.67 1.17 4.79 1.12 5.86 1.31 3.31 1.19 4.46 1.17 4.75
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.39 1.67 2.12 1.27 3.50
2.57 1.47 1.65 2.16 1.26 3.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
6.75 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Эносис 1:5 Аполлон онлайн

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