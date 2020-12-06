0:1
29' ГолЯнниотас Яннис
30' Желтая карточкаСакетти Эстебан
0:2
33' ГолПиттас Яннис
44' Желтая карточкаУдожи Чигозе
1:2
70' ГолEmanuel Dening
73' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
77' Желтая карточкаВасилиу Гиоргос
83' Желтая карточкаЮсте Эктор
1:3
85' ГолПиттас Яннис
1:4
88' ГолПедру Жоау
1:5
90' ГолДигин Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
Главный тренер: Алос Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
29'
0:1
30'
33'
0:2
44'
70'
1:2
77'
83'
85'
1:3
88'
1:4
90'
1:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балотелли Жонатан
|3
|0.23
|2.
|Фелипе Жуан
|3 (3)
|0.23
|3.
|Emanuel Dening
|1
|0.08
|4.
|Удожи Чигозе
|1
|0.08
|5.
|Diego Barboza II
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|7
|0.58
|2.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.42
|3.
|Питтас Яннис
|4
|0.33
|4.
|Дабо Багали
|2
|0.17
|5.
|Матей Флорентин
|2
|0.17
|6.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Маркович Саша
|1
|0.08
|8.
|Янниотас Яннис
|1
|0.08
|9.
|Агирре Диего
|1
|0.08
|10.
|Педру Жоау
|1
|0.08
|11.
|Денич Джордже
|1
|0.08
|12.
|Салаи Аттила
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Dening
|5
|0
|2.
|Удожи Чигозе
|4
|0
|3.
|Mauro Bellone
|2
|0
|4.
|Балажиц Грегор
|2
|0
|5.
|Diego Barboza II
|2
|0
|6.
|Kelly Irep
|2
|0
|7.
|Adrian Oscar Lucero
|1
|0
|8.
|Кириаку Андреас
|1
|0
|9.
|Гачевски Филип
|1
|0
|10.
|Майсурадзе Ираклий
|1
|0
|11.
|Фелипе Жуан
|1
|0
|12.
|Петру Константинос
|1
|0
|13.
|Ilya Markovski
|1
|0
|14.
|Dimitris Theodorou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|2.
|Василиу Гиоргос
|3
|0
|3.
|Салаи Аттила
|3
|0
|4.
|Дигин Николя
|2
|0
|5.
|Янниотас Яннис
|2
|0
|6.
|Юсте Эктор
|2
|0
|7.
|Питтас Яннис
|2
|0
|8.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|9.
|Роберж Валентин
|1
|0
|10.
|Дабо Багали
|1
|0
|11.
|Матей Флорентин
|1
|0
|12.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|13.
|Агирре Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эносис
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Аполлон
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: +4 =7 -9Анортосис 4:2 Эносис Эносис 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Эносис Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия
Эносис 0:0 Докса Катокопия Омония 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 2:1 Эносис Эносис 0:2 АПОЭЛ Неа Саламина 2:0 Эносис Эносис 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:0 Эносис Эносис 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 3:0 Эносис Эносис 1:1 Пафос Аполлон 0:1 Эносис Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон
Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники
Последние игры между собой
Эносис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|9
|0
|4
|24 - 14
|27
|2.
|Аполлон
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|3.
|Анортосис
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|АЕК Ларнака
|12
|7
|1
|4
|21 - 9
|22
|5.
|Олимпиакос Никосия
|13
|7
|1
|5
|15 - 16
|22
|6.
|Пафос
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|7.
|Омония
|11
|4
|5
|2
|12 - 8
|17
|8.
|Докса Катокопия
|13
|4
|5
|4
|13 - 15
|17
|9.
|АПОЭЛ
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|10.
|Эрмис Арадиппу
|12
|3
|4
|5
|7 - 15
|13
|11.
|Неа Саламина
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|12.
|Кармиотисса
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|13.
|Этникос Ахна
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|14.
|Эносис
|13
|1
|4
|8
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|6
|0
|0
|17 - 4
|18
|2.
|Анортосис
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|5.
|Омония
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|6.
|Докса Катокопия
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|9.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Неа Саламина
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|Кармиотисса
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Эносис
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Эрмис Арадиппу
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|6
|5
|1
|0
|18 - 4
|16
|2.
|Олимпиакос Никосия
|6
|4
|0
|2
|7 - 8
|12
|3.
|Эрмис Арадиппу
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|4.
|Анортосис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|9.
|Омония
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|Кармиотисса
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|11.
|Пафос
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Неа Саламина
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|Этникос Ахна
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|14.
|Эносис
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Победитель
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