9' Желтая карточкаDaniel Espinar
33' Желтая карточкаДа Силва Адлер
39' Желтая карточкаФабри Андрей
59' Красная карточкаГучко Томаш
0:1
62' Гол в свои воротаМечар Мартин
68' Желтая карточкаИван Алекс
0:2
71' ПенальтиФадера Алию
31
Якубу
Мэттью
14
Моронг
Адам
77
Tilen
Mlakar
20
Бушня
Денис
10
Фабри
Андрей
22
Иван
Алекс
91
Лачны
Милош
75
Эрто
Томас
77
Мазань
Петер
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
- Основной состав
-
31 Якубу МэттьюВратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Tilen MlakarЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бушня ДенисПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
35 Mario KvesicНападающий
-
-
-
Главный тренер: Frantisek Sturma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
11 Хвея ОндржейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji Malle
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
33'
39'
59'
62'
0:1
68'
71'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.22
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.22
|3.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.11
|4.
|Бушня Денис
|2
|0.11
|5.
|Ярович Сенад
|1
|0.06
|6.
|Моронг Адам
|1
|0.06
|7.
|Лачны Милош
|1
|0.06
|8.
|Шумский Николас
|1
|0.06
|9.
|Ба Тидьян
|1
|0.06
|10.
|Юрешкин Роко
|1
|0.06
|11.
|Михалик Любомир
|0
|0
|12.
|Гучко Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фадера Алию
|5 (1)
|0.28
|2.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.28
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.17
|4.
|Мазань Петер
|2
|0.11
|5.
|Благут Патрик
|2
|0.11
|6.
|Да Силва Адлер
|2 (1)
|0.11
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.06
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.06
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.06
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|14.
|Бангала Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|2
|2
|2.
|Михалик Любомир
|5
|0
|3.
|Шумский Николас
|5
|0
|4.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|5.
|Дурански Филип
|4
|0
|6.
|Сланинка Мартин
|3
|0
|7.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|8.
|Ба Тидьян
|3
|0
|9.
|Иван Алекс
|3
|0
|10.
|Ярович Сенад
|2
|0
|11.
|Моронг Адам
|2
|0
|12.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|13.
|Бушня Денис
|2
|0
|14.
|Лачны Милош
|0
|1
|15.
|Мечар Мартин
|1
|0
|16.
|Месарош Андрас
|1
|0
|17.
|Фабри Андрей
|1
|0
|18.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|19.
|Daniel Espinar
|1
|0
|20.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|21.
|Мехич Ален
|1
|0
|22.
|татранский Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|6
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Яцко Патрик
|2
|1
|5.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|6.
|Павлик Петр
|3
|0
|7.
|Жупа Рихард
|3
|0
|8.
|Оброчник Михал
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|10.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|11.
|Благут Патрик
|2
|0
|12.
|Фадера Алию
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Да Силва Адлер
|1
|0
|15.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|16.
|Петрак Бернард
|1
|0
|17.
|Бангала Давид
|1
|0
|18.
|Реписки Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Погронье
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь
Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь
Погронье Последние 20 матчей: +3 =11 -6Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава
ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица
Последние игры между собой
Середь: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 11
|44
|2.
|ДАК
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 20
|39
|3.
|Жилина
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|40 - 27
|30
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|32 - 24
|24
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 28
|22
|7.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|8.
|Середь
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 31
|19
|9.
|Тренчин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Земплин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 37
|18
|11.
|Погронье
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|25 - 28
|18
|12.
|Сеница
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 33
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|24 - 4
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|Жилина
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 12
|15
|6.
|Тренчин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Середь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|8.
|Земплин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 17
|10
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|8.
|Погронье
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Середь
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|10.
|Земплин
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 23
|7
|11.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|12.
|Тренчин
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Погронье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погронье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Погронье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров