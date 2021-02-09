  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Середь
0:2
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
9' Желтая карточка
Daniel Espinar
33' Желтая карточка
Да Силва Адлер
39' Желтая карточка
Фабри Андрей
59' Красная карточка
Гучко Томаш
0:1
62' Гол в свои ворота
Мечар Мартин
68' Желтая карточка
Иван Алекс
0:2
71' Пенальти
Фадера Алию
90'+3
31
Якубу
Мэттью
14
Моронг
Адам
4
Гучко
Томаш
5
Мечар
Мартин
77
Tilen
Mlakar
8
Махуча
Ондржей
20
Бушня
Денис
10
Фабри
Андрей
19
Daniel
Espinar
22
Иван
Алекс
91
Лачны
Милош
17
Грдличка
Либор
6
Andrej
Strba
5
Павлик
Петр
75
Эрто
Томас
22
Петрак
Бернард
77
Мазань
Петер
29
Бангала
Давид
18
Благут
Патрик
9
Да
Силва
Адлер
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
Середь
4-1-4-1
Погронье
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.22
2. Шпехар Дино 4 0.22
3. Иван Алекс 2 (1) 0.11
4. Бушня Денис 2 0.11
5. Ярович Сенад 1 0.06
6. Моронг Адам 1 0.06
7. Лачны Милош 1 0.06
8. Шумский Николас 1 0.06
9. Ба Тидьян 1 0.06
10. Юрешкин Роко 1 0.06
11. Михалик Любомир 0 0
12. Гучко Томаш 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фадера Алию 5 (1) 0.28
2. Уэйр Джеймс 5 0.28
3. Бимениймана Бонфилс-Калеб 3 0.17
4. Мазань Петер 2 0.11
5. Благут Патрик 2 0.11
6. Да Силва Адлер 2 (1) 0.11
7. Павлик Петр 1 0.06
8. Петрак Бернард 1 0.06
9. Шпирьяк Доминик 1 0.06
10. Andrej Strba 1 0.06
11. Аудино Иван 0 0
12. Оброчник Михал 0 0
13. Хвея Ондржей 0 0
14. Бангала Давид 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Гучко Томаш 2 2
2. Михалик Любомир 5 0
3. Шумский Николас 5 0
4. Адекворойе Банколе 3 1
5. Дурански Филип 4 0
6. Сланинка Мартин 3 0
7. Панкаричан Филип 3 0
8. Ба Тидьян 3 0
9. Иван Алекс 3 0
10. Ярович Сенад 2 0
11. Моронг Адам 2 0
12. Юрешкин Роко 2 0
13. Бушня Денис 2 0
14. Лачны Милош 0 1
15. Мечар Мартин 1 0
16. Месарош Андрас 1 0
17. Фабри Андрей 1 0
18. Челикович Ясмин 1 0
19. Daniel Espinar 1 0
20. Якубу Мэттью 1 0
21. Мехич Ален 1 0
22. татранский Филип 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Мазань Петер 6 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Шпирьяк Доминик 6 0
4. Яцко Патрик 2 1
5. Бадоло Седрик 2 1
6. Павлик Петр 3 0
7. Жупа Рихард 3 0
8. Оброчник Михал 2 0
9. Уэйр Джеймс 2 0
10. Бимениймана Бонфилс-Калеб 2 0
11. Благут Патрик 2 0
12. Фадера Алию 2 0
13. Эрто Томас 1 0
14. Да Силва Адлер 1 0
15. Абрахам Патрик 1 0
16. Петрак Бернард 1 0
17. Бангала Давид 1 0
18. Реписки Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)
Погронье 8.7% (2) 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь
Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь
Погронье Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава
ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица

Последние игры между собой

Середь: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Погронье 2:2 Середь Суперлига Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига
Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 18 14 2 2 45 - 11 44
2. ДАК Заявка 18 12 3 3 41 - 20 39
3. Жилина Заявка 18 9 3 6 40 - 27 30
4. Спартак Трнава Заявка 18 8 2 8 28 - 26 26
5. Злате Моравце Заявка 18 6 6 6 32 - 24 24
6. Ружомберок Заявка 18 5 7 6 26 - 28 22
7. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
8. Середь Заявка 18 4 7 7 19 - 31 19
9. Тренчин Заявка 18 4 6 8 21 - 33 18
10. Земплин Заявка 18 4 6 8 19 - 37 18
11. Погронье Заявка 18 3 9 6 25 - 28 18
12. Сеница Заявка 18 4 5 9 17 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 8 0 1 24 - 4 24
2. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
3. Жилина Заявка 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Ружомберок Заявка 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце Заявка 9 4 3 2 21 - 12 15
6. Тренчин Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
7. Середь Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
8. Земплин Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Спартак Трнава Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Погронье Заявка 9 2 4 3 17 - 17 10
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
2. ДАК Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
8. Погронье Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
9. Середь Заявка 9 1 4 4 6 - 17 7
10. Земплин Заявка 9 1 4 4 8 - 23 7
11. Ружомберок Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
12. Тренчин Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Фабри Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Daniel Espinar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.35 2.26
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.92 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Погронье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погронье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Погронье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.05 3.40 1.27 2.57 1.47 1.82 2.03 1.44 2.66 1.28 3.30 1.09 5.55 1.35 2.93 1.16 4.40
2.42 1.52 1.58 2.30 1.28 3.45 1.07 7.50 2.10 1.76 1.04 9.00 2.02 1.74 1.20 4.20 2.00 1.76 1.11 5.80 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 12.00 1.04 18.50 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.94 1.37 1.86 1.88 1.41 2.77 1.36 2.99
1.35 3.05 1.28 3.45 1.15 5.00 1.12 6.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.45 1.64 2.17 1.27 3.54 1.42 2.73
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Середь 0:2 Погронье онлайн

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