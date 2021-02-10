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ПАОК
5:2
Конец матча
Ламия
0'
1:0
6' Гол
Цолис Христос
1:1
11' Гол
Адежо Даниэл
2:1
16' Гол
Шваб Штефан
19' Желтая карточка
Fransisko Piti1
2:2
24' Гол
Бехарано Данни
36' Желтая карточка
Бехарано Данни
3:2
67' Гол
Цолис Христос
4:2
82' Гол
Алвес Родриго
85' Желтая карточка
Цолис Христос
5:2
88' Гол
Крменчик Михал
90'+6
ПАОК
Ламия

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 5 1.67
2. Крменчик Михал 3 1
3. Шваб Штефан 1 0.33
4. Ингасон Сверрир 1 0.33
5. Алвес Родриго 1 0.33
6. Циггарас Теохарис 1 0.33
7. Живкович Андрия 0 0
8. Лампру Лазарос 0 0
9. Варда Амр 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адежо Даниэл 1 1
2. Бехарано Данни 1 1

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Живкович Андрия 1 0
2. Лампру Лазарос 1 0
3. Цолис Христос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Бехарано Данни 1 0
2. Fransisko Piti1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 16.67% (2) 33.33% (4) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Ламия 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК
ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия
Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Ламия 0:2 ПАОК Суперлига Ламия 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Ламия Суперлига ПАОК 3:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:1 ПАОК Суперлига Ламия 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Ламия Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бехарано Данни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Пити получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Шваб Штефан бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Адежо Даниэл бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Христос Цолис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.12 7.40 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 59.00
  1.53 2.86 14.70

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
2.27 1.59 1.80 1.95 1.51 2.46
15.00 0.00 9.80 1.02 4.20 1.21 3.30 1.30 2.18 1.69 1.95 1.86 1.71 2.14 1.49 2.65 1.22 4.00 4.00 1.22 2.75 1.42 2.05 1.72 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.01 12.60 1.03 10.00 1.02 11.00
4.58 1.20 2.42 1.55 2.03 1.78 1.81 2.00 1.58 2.35 1.46 2.67 1.47 2.68 1.19 4.80 2.76 1.43 2.17 1.68 1.69 2.15 1.48 2.60 1.30 3.36 1.45 2.69 1.45 2.68 1.75 2.07 1.48 2.59 1.22 4.08
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
2.34 1.56 1.56 2.33
2.25 1.65 1.52 2.44 1.20 4.50 1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
2.75 1.42 2.16 1.68 1.68 2.16 1.46 2.62 1.29 3.36 2.11 1.70 1.72 2.09 1.32 3.23 1.21 4.12 1.35 3.07 1.17 4.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.93 1.81 1.27 3.50
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
7.70 1.06
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Где смотреть матч ПАОК 5:2 Ламия онлайн

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