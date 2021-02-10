1:0
6' ГолЦолис Христос
1:1
11' ГолАдежо Даниэл
2:1
16' ГолШваб Штефан
19' Желтая карточкаFransisko Piti1
2:2
24' ГолБехарано Данни
36' Желтая карточкаБехарано Данни
3:2
67' ГолЦолис Христос
4:2
82' ГолАлвес Родриго
85' Желтая карточкаЦолис Христос
5:2
88' ГолКрменчик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Асигба МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
16'
2:1
19'
24'
2:2
36'
67'
3:2
82'
4:2
85'
88'
5:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|5
|1.67
|2.
|Крменчик Михал
|3
|1
|3.
|Шваб Штефан
|1
|0.33
|4.
|Ингасон Сверрир
|1
|0.33
|5.
|Алвес Родриго
|1
|0.33
|6.
|Циггарас Теохарис
|1
|0.33
|7.
|Живкович Андрия
|0
|0
|8.
|Лампру Лазарос
|0
|0
|9.
|Варда Амр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адежо Даниэл
|1
|1
|2.
|Бехарано Данни
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Живкович Андрия
|1
|0
|2.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|3.
|Цолис Христос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бехарано Данни
|1
|0
|2.
|Fransisko Piti1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Ламия
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК
Ламия Последние 20 матчей: +2 =6 -12Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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