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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2020-2021

Астерас
1:1
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
56' Гол
Ансарифард Карим
1:1
63' Гол
Котсирас Яннис
80' Желтая карточка
Галанопулос Костас
80' Желтая карточка
Василантонопулос Ставрос
90' Желтая карточка
Костаньо Хосе
90'+5
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
14
Бельок
Франко
7
Тилика
Лео
20
Гомес
Родриго
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
5
Неделчару
Ионуц
24
Сварнас
Стратос
88
Василантонопулос
Ставрос
4
Шимански
Дамиан
28
Шахов
Евгений
40
Митай
Марио
17
Танкович
Муамер
11
Ансарифард
Карим
14
Албанис
Христос
Астерас
4-2-3-1
АЕК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунафо Хуан 1 0.11
2. Фернандес Луис 1 0.11
3. Котсирас Яннис 1 0.11
4. Пападопулос Никос 1 0.11
5. Суарес Дани 1 0.11
6. Риера Адриан 1 0.11
7. Барралес Джеронимо 1 (1) 0.11
8. Али Баба Судайс 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 3 (1) 0.33
2. Танкович Муамер 2 (2) 0.22
3. Манталос Петрос 1 0.11
4. Албанис Христос 1 0.11
5. Оливейра Нелсон 1 0.11
6. Лопеш Элдер 1 0.11
7. Василантонопулос Ставрос 1 0.11
8. Гарсия Леви 1 0.11
9. Галанопулос Костас 1 0.11
10. Шимански Дамиан 0 0
11. Махаирас Теодосиос 0 0
12. Michail Kosidis 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 2 0
2. Мунафо Хуан 2 0
3. Котсирас Яннис 2 0
4. Суарес Дани 1 0
5. Гомес Родриго 1 0
6. Паскуаль Андрес 1 0
7. Пасалидис Триантафиллос 1 0
8. Вальенте Хосе 1 0
9. Христопулос Яннис 1 0
10. Костаньо Хосе 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Лопеш Элдер 3 0
2. Шимански Дамиан 3 0
3. Галанопулос Костас 3 0
4. Шахов Евгений 2 0
5. Чигринский Дмитрий 2 0
6. Манталос Петрос 2 0
7. Цидотас Панайотис 2 0
8. Танкович Муамер 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Василантонопулос Ставрос 2 0
11. Крстичич Ненад 1 0
12. Оливейра Нелсон 1 0
13. Албанис Христос 1 0
14. Сварнас Стратос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 АЕК 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 0 41.67% (5)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас
АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос
АЕК Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК
АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 3:1 Астерас Арис Салоники 1:3 АЕК АЕК 0:1 ПАОК АЕК 1:5 Олимпиакос ПАОК 3:1 АЕК Волос 1:0 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Волос 1:0 АЕК Панатинаикос 1:1 АЕК АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
АЕК 3:1 Астерас Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Кубок
Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 6 2 1 14 - 5 87
2. ПАОК 9 5 2 2 11 - 7 64
3. Арис Салоники 9 2 3 4 7 - 10 60
4. АЕК 9 3 2 4 12 - 16 59
5. Панатинаикос 9 1 5 3 10 - 11 53
6. Астерас 9 0 6 3 8 - 13 48
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 8 - 1 82
2. ПАОК 4 3 1 0 7 - 1 57
3. Астерас 5 0 5 0 5 - 5 47
4. Арис Салоники 5 1 2 2 4 - 5 5
5. АЕК 4 1 1 2 6 - 9 4
6. Панатинаикос 4 1 1 2 6 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 2 1 2 6 - 7 55
2. Арис Салоники 4 1 1 2 3 - 5 55
3. Панатинаикос 5 0 4 1 4 - 6 49
4. ПАОК 5 2 1 2 4 - 6 7
5. Олимпиакос 4 1 2 1 6 - 4 5
6. Астерас 4 0 1 3 3 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПАОК Живкович Андрия 5 0 0
2. Олимпиакос Масурас Гиоргос 4 0 0
3. Панатинаикос Македа Федерико 4 1 0
4. Олимпиакос Брума Арминду 3 0 1
5. Арис Салоники Манос Димитриос 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Панатинаикос Пуггурас Ахиллеас 2 2
2. Панатинаикос Маурисио Жозе 3 1
3. ПАОК Варда Амр 3 1
4. ПАОК Шваб Штефан 4 0
5. Панатинаикос Велес Фран 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 1:1 АЕК онлайн

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