Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2020-2021
Астерас
1:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
АЕК
0:1
56' ГолАнсарифард Карим
1:1
63' ГолКотсирас Яннис
80' Желтая карточкаГаланопулос Костас
80' Желтая карточкаВасилантонопулос Ставрос
90' Желтая карточкаКостаньо Хосе
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
56'
63'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунафо Хуан
|1
|0.11
|2.
|Фернандес Луис
|1
|0.11
|3.
|Котсирас Яннис
|1
|0.11
|4.
|Пападопулос Никос
|1
|0.11
|5.
|Суарес Дани
|1
|0.11
|6.
|Риера Адриан
|1
|0.11
|7.
|Барралес Джеронимо
|1 (1)
|0.11
|8.
|Али Баба Судайс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|3 (1)
|0.33
|2.
|Танкович Муамер
|2 (2)
|0.22
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.11
|4.
|Албанис Христос
|1
|0.11
|5.
|Оливейра Нелсон
|1
|0.11
|6.
|Лопеш Элдер
|1
|0.11
|7.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.11
|8.
|Гарсия Леви
|1
|0.11
|9.
|Галанопулос Костас
|1
|0.11
|10.
|Шимански Дамиан
|0
|0
|11.
|Махаирас Теодосиос
|0
|0
|12.
|Michail Kosidis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|2
|0
|3.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|4.
|Суарес Дани
|1
|0
|5.
|Гомес Родриго
|1
|0
|6.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|7.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|8.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|9.
|Христопулос Яннис
|1
|0
|10.
|Костаньо Хосе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лопеш Элдер
|3
|0
|2.
|Шимански Дамиан
|3
|0
|3.
|Галанопулос Костас
|3
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|0
|5.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|6.
|Манталос Петрос
|2
|0
|7.
|Цидотас Панайотис
|2
|0
|8.
|Танкович Муамер
|2
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|10.
|Василантонопулос Ставрос
|2
|0
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|12.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|13.
|Албанис Христос
|1
|0
|14.
|Сварнас Стратос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|АЕК
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +6 =8 -6Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас
АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос
АЕК Последние 20 матчей: +7 =3 -10Панатинаикос 0:1 АЕК АЕК 1:2 ПАОК ПАОК 2:1 АЕК Олимпиакос 2:0 АЕК
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|87
|2.
|ПАОК
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|64
|3.
|Арис Салоники
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|60
|4.
|АЕК
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|59
|5.
|Панатинаикос
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|53
|6.
|Астерас
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|82
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|57
|3.
|Астерас
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|47
|4.
|Арис Салоники
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|5.
|АЕК
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|6.
|Панатинаикос
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|55
|2.
|Арис Салоники
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|55
|3.
|Панатинаикос
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|49
|4.
|ПАОК
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|Олимпиакос
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|6.
|Астерас
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|0
|0
|2.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|4
|0
|0
|3.
|Панатинаикос
|Македа Федерико
|4
|1
|0
|4.
|Олимпиакос
|Брума Арминду
|3
|0
|1
|5.
|Арис Салоники
|Манос Димитриос
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|2
|2.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|3
|1
|3.
|ПАОК
|Варда Амр
|3
|1
|4.
|ПАОК
|Шваб Штефан
|4
|0
|5.
|Панатинаикос
|Велес Фран
|4
|0