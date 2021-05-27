Копа Судамерикана 2021
Байя
2:4
Конец матча
Атлетико Торке
1:0
2' ГолThonny Anderson
20' Желтая карточкаMatheus Bahia
1:1
25' ГолПиццичилло Франко
28' Вторая желтая карточкаMatheus Bahia
35' Желтая карточкаDario Pereira
1:2
39' ГолSantiago Scotto
2:2
47' ГолNino Paraiba
53' Красная карточкаКонти Херман
56' Желтая карточкаThonny Anderson
65' Красная карточкаГурусеага Гастон
69' Желтая карточкаПиццичилло Франко
2:3
77' ГолMarcelo Allende
79' Желтая карточкаGustavo Del Prete
86' Желтая карточкаПатрик II
90' Желтая карточкаАрисменди Диего
2:4
90' ГолNatanael Guzman
12
Mateus
Claus
16
Thaciano
45
Патрик
II
7
Росси
17
Alvaro
Brun
16
Jose
Alvarez
- Основной состав
-
12 Mateus ClausВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
-
49 Marcelo Ryan
-
26 Junior6
-
31 Maycon
-
-
34 Lucas Araujo
-
42 Renan Guedes
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Alvaro BrunПолузащитник
-
16 Jose AlvarezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Agustin PenaЗащитник
- Защитник
-
25 Juan Cejas
-
14 Franco Maya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
Ход матча
2'
1:0
20'
25'
28'
35'
39'
1:2
47'
2:2
53'
56'
57'
65'
77'
2:3
86'
90'
90'
2:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alesson Batista
|2
|0.33
|2.
|Marcelo Ryan
|2
|0.33
|3.
|Nino Paraiba
|1
|0.17
|4.
|Gilberto IV
|1
|0.17
|5.
|Rodriguinho I
|1
|0.17
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.17
|7.
|Thaciano
|1
|0.17
|8.
|Отавио Луис
|1
|0.17
|9.
|Thonny Anderson
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo Del Prete
|5 (1)
|0.83
|2.
|Пиццичилло Франко
|3
|0.5
|3.
|Santiago Scotto
|2
|0.33
|4.
|Jose Alvarez
|1
|0.17
|5.
|Marcelo Allende
|1
|0.17
|6.
|Andrew Teuten
|1
|0.17
|7.
|Sebastian Guerrero
|1
|0.17
|8.
|Natanael Guzman
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Matheus Bahia
|1
|1
|2.
|Патрик II
|2
|0
|3.
|Rodriguinho I
|2
|0
|4.
|Конти Херман
|0
|1
|5.
|Maycon
|1
|0
|6.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|7.
|Отавио Луис
|1
|0
|8.
|Daniel XII
|1
|0
|9.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|10.
|Thonny Anderson
|1
|0
|11.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|12.
|Alesson Batista
|1
|0
|13.
|Junior6
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пиццичилло Франко
|3
|0
|2.
|Арисменди Диего
|2
|0
|3.
|Alvaro Brun
|2
|0
|4.
|Gustavo Del Prete
|2
|0
|5.
|Marcelo Allende
|2
|0
|6.
|Dario Pereira
|2
|0
|7.
|Гурусеага Гастон
|0
|1
|8.
|Jose Alvarez
|1
|0
|9.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|10.
|Yonatthan Rak
|1
|0
|11.
|Sebastian Guerrero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Атлетико Торке
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +12 =3 -5Индепендьенте 1:0 Байя Гуабира 0:1 Байя Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Сеара 1:2 Байя Жакуипенсе 0:1 Байя Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Клуб Регатас Бразил Байя 2:1 Эй-Би-Си Байя 4:1 Манаус Байя 2:1 Атлетико Алагоиньяс Форталеза 2:1 Байя Байя 5:0 Альтос Алагоано 2:0 Байя Флуминенсе де Фейра 1:1 Байя
Атлетико Торке Последние 20 матчей: +8 =6 -6Пласа Колония 1:0 Атлетико Торке Гуабира 0:4 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:1 Суд Америка Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте
Атлетико Торке 4:0 Гуабира Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:1 Байя Феникс Монтовидео 0:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Феникс Монтовидео Атлетико Торке 2:0 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 4:1 Атлетико Торке River Plate1 1:1 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 2:8 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Серро Ларго Рентистас 1:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:3 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 0:4 Атлетико Торке
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Торке: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико Торке
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|4.
|Гуабира
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Атлетико Торке
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|3.
|Байя
|3
|1
|1
|1
|9 - 6
|4
|4.
|Гуабира
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Торке
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|2.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Байя
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Гуабира
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
|5.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Эмелек
|Lucas Sosa
|4
|0
|3.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|4.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|2
|1